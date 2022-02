Irlandia Północna zniosła niemal wszystkie restrykcje covidowe

fot. JASON CAIRNDUFF / / Forum

W Irlandii Północnej we wtorek przestały obowiązywać wszystkie restrykcje covidowe z wyjątkiem wymogu izolowania się przez osoby zakażone. Wszystkie inne wymogi zostały zastąpione rekomendacjami.

Oznacza to, że certyfikaty covidowe nie są już wymagane do wejścia do klubów nocnych i na imprezy masowe, maseczki nie są obowiązkowe w żadnych sytuacjach, lokale gastronomiczne, rozrywkowe, centra konferencyjne i podobne miejsca nie muszą już zbierać informacji o odwiedzających je osobach, przestał także obowiązywać limit maksymalnie 30 osób podczas wizyt w domach.

Sprawa zniesienia restrykcji covidowych w Irlandii Północnej była skomplikowana przez to, że obecnie nie ma tam normalnie funkcjonującego rządu. 3 lutego rezygnację w proteście przeciwko protokołowi północnoirlandzkiemu złożył pierwszy minister (premier) Paul Givan, co automatycznie spowodowało, że stanowisko straciła jego zastępczyni. Wprawdzie pozostali członkowie rządu pełnią obowiązki i mogą podejmować decyzje, ale tylko, jeśli nie są one znaczące lub kontrowersyjne.

Ponieważ decyzja o zniesieniu restrykcji jest znacząca, prawnicy uznali, że minister zdrowia Robin Swann nie może jej podjąć samodzielnie. W tej sytuacji zwrócił się on do wszystkich pozostałych ministrów z prośbą o wyrażenie przez nich opinii, a wobec tego, że podzielili oni jego stanowisko, w poniedziałek wieczorem mógł poinformować, że od następnego dnia wymogi zostaną zastąpione rekomendacjami.

"Nie oznacza to, że Covid-19 zniknął lub że my jako społeczność jesteśmy zabezpieczeni przed jego szkodliwością. Niezwykle ważne jest, abyśmy nadal przestrzegali rozsądnych środków, których wszyscy się nauczyliśmy, aby chronić siebie i innych" - zastrzegł Swann.

Jedynym wymogiem pozostającym w mocy w Irlandii Północnej pozostaje izolowanie się przez osoby zakażone. Ten wymóg nie został jeszcze zniesiony w żadnej części Zjednoczonego Królestwa, choć w Anglii według wstępnych zapowiedzi ma zostać zastąpiony rekomendacją jeszcze pod koniec lutego, zaś w Walii - w marcu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

