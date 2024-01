Irańska flota przejęła amerykański tankowiec w Zatoce Omańskiej

Państwo Islamskie (ISIS) przyznało się do środowego zamachu w Iranie Państwo Islamskie (ISIS) przyznało się w czwartek do zamachu terrorystycznego, do którego doszło w środę podczas uroczystości upamiętniających generała Kasema Sulejmaniego w irańskim mieście Kerman; w zamachu zginęły co najmniej 84 osoby - poinformowała agencja Reutera.