Rzecznik irańskiej agencji atomowej: Wzbogacamy uran do 4,5 proc.

Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do poziomu 4,5 proc., co odpowiada obecnym potrzebom kraju - oświadczył w poniedziałek rzecznik irańskiej agencji energii atomowej Behruz Kamalwandi. Limit wyznaczony przez międzynarodowe porozumienie atomowe to 3,67 proc.

Rzecznik irańskiej agencji energii atomowej powiedział, że władze rozważają różne działania w reakcji na odejście przez USA od porozumienia nuklearnego i wznowienie przez Waszyngton antyirańskich sankcji. Wśród omawianych możliwości wskazał wzbogacanie uranu do poziomu 20 proc. lub wyższego oraz ponowne uruchomienie wirówek, których dezaktywacja była jednym z najważniejszych postanowień umowy.

Dodał, że zwiększenie liczby wirówek jest opcją w ramach trzeciego kroku Iranu w zakresie zmniejszenia zobowiązań wobec umowy jądrowej. Wskazał, że możliwe jest ponowne uruchomienie wirówek IR-2 i IR-2M.

Rozpoczęcie wzbogacania rozszczepialnego uranu do 20 proc. byłoby dramatycznym krokiem, bo do tego poziomu Iran doszedł przed obowiązywaniem porozumienia; jest to też uważane za ważny etap pośredni na drodze do poziomu 90 proc. koniecznego do produkcji bomby atomowej - podkreśla Reuters.

Kamalwandi zaznaczył, że europejscy sygnatariusze umowy nuklearnej powinni działać szybko, aby zrealizować swoje obietnice, ponieważ Iran będzie nadal redukował swoje zobowiązania wynikające z umowy, dopóki nie osiągnie rezultatu.

UE bardzo zaniepokojona

UE jest bardzo zaniepokojona zapowiedzianymi działaniami Iranu ws. wzbogacania uranu ponad limit określony w porozumieniu nuklearnym - oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka Komisji Europejskiej Maja Kocijanczicz.

"Jesteśmy bardzo mocno zaniepokojeni zapowiedzianymi przez weekend działaniami Iranu w sprawie rozpoczęcia wzbogacania uranu ponad limit 3,76 proc. (...). W tym kontekście czekamy na informacje z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która jest jedynym niezależnym ciałem odpowiedzialnym za monitorowanie irańskich zobowiązań zgodnie z układem JCPoA" - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli Kocijanczicz.

Przypomniała, że Unia Europejska zwróciła się do Iranu o zaprzestanie wszystkich działań podważających zobowiązania wynikające z porozumienia nuklearnego. "Teraz stanowczo wzywamy Iran do zaprzestania i odwrócenia działań, które są sprzeczne ze zobowiązaniami poczynionymi w ramach JCPoA" - zaznaczyła rzeczniczka.

Jak poinformowała, unijna dyplomacja jest w kontakcie z innymi stronami porozumienia. Dodała, że w umowie są zapisy w sprawie mechanizmu rozstrzygania sporów na wypadek, gdyby jedna ze stron przestała się wywiązywać z umowy. Kocijanczicz nie chciała jednak powiedzieć, czy może zostać uruchomiona procedura odwieszania sankcji.

Z przekazanych przez nią informacji, wynika, że temat Iranu pojawi się na najbliższym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych, którzy zbiorą się w przyszły poniedziałek w Brukseli.

W zeszłym tygodniu w poniedziałek szef MSZ Iranu Mohammad Dżawad Zarif poinformował, że irańskie zapasy nisko wzbogaconego uranu przekroczyły limit 300 kg ustalony w porozumieniu światowych mocarstw (USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy) z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego. Potwierdziła to Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

W zeszłym tygodniu minął wyznaczony przez Teheran państwom europejskim na zaoferowanie nowych warunków układu nuklearnego. W niedzielę rzecznik irańskiego rządu zapowiedział, jeśli jego sygnatariusze nie zezwolą na eksport irańskiej ropy, Teheran co 60 dni będzie dalej ograniczał swoje zobowiązania w ramach tej umowy.

W maju 2018 roku prezydent Donald Trump wycofał USA z paktu nuklearnego z Iranem, jednak pozostałe mocarstwa, które sygnowały te umowę, chcą ją utrzymać w mocy. Jest to bardzo trudne, bo Waszyngton nałożył sankcje na Teheran i grozi takimi retorsjami wszystkim krajom i podmiotom, które tych ograniczeń nie będą respektować. (PAP)

