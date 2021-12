Iran wystrzelił rakietę nośną z urządzeniami badawczymi. Nie wiadomo, czy dotarły one na orbitę

Chińskie MSZ zarzuca USA, że naraziły chińskich kosmonautów na niebezpieczeństwo

Chińskie MSZ zaapelowało we wtorek do USA o odpowiedzialność i przestrzeganie traktatów dotyczących Kosmosu. Pekin twierdzi, że taikonauci na stacji kosmicznej Tiangong musieli wykonać manewr, by uniknąć kolizji z satelitami amerykańskiej firmy SpaceX.