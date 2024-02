Iran rozpoczął budowę 4 elektrowni jądrowych

Iran rozpoczął budowę czterech kolejnych elektrowni jądrowych na południu kraju, których łączna moc ma wynieść 5 tys. megawatów - podała w czwartek irańska rządowa agencja IRNA cytowana przez agencję Associated Press.

fot. TASS / / Forum/TASS

Iran dąży do wyprodukowania 20 tys. megawatów energii jądrowej do 2041 roku.

Kraj posiada jedną aktywną elektrownię jądrową o mocy 1000 megawatów, która została uruchomiona z pomocą Rosji w 2011 roku. Buduje także 300-megawatową elektrownię w bogatej w ropę prowincji Chuzestan, w pobliżu zachodniej granicy z Irakiem.

W zeszłym roku Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) ONZ stwierdziła, że Iran zwiększył tempo produkcji uranu o parametrach zbliżonych do stosowanych w produkcji broni jądrowej.

Dyrektor generalny MAEA Rafael Mariano Grossi stwierdził w raporcie, że Iran "w ostatnich tygodniach zwiększył produkcję wysoko wzbogaconego uranu".

Zachód od dawna podejrzewa, że Iran dąży do uzyskania broni jądrowej - stwierdziła agencja AP. Iran zaprzecza jednak, by dążył do uzyskania takiej broni.

Agencja IRNA zacytowała Mohammada Eslami, szefa irańskiej agencji atomowej, który powiedział, że ukończenie budowy nowych elektrowni zajmie do dziewięciu lat.

W raporcie podano, że cztery nowe elektrownie są budowane w portowym mieście Sirik na wschodnim wybrzeżu Iranu, około 1150 kilometrów na południe od stolicy państwa, Teheranu.

Nasser Shariflou, szef projektu, powiedział agencji IRNA, że projekt będzie kosztował około 20 miliardów dolarów. W elektrowniach powstanie 4 tys. miejsc pracy. (PAP)

