Iracka obrona powietrzna odparła atak dronów

fot. Thaier Al-Sudani / / Reuters

Dwa obciążone materiałami wybuchowymi drony zostały zestrzelone we wtorek przez obronę powietrzną Iraku, gdy zbliżały się do bazy lotniczej Ain al-Asad, w której znajdują się siły amerykańskie - poinformował we wtorek przedstawiciel międzynarodowej koalicji pod dowództwem USA.

Agencja Reuters przypomina, że w ostatnich tygodniach amerykańscy wojskowi ostrzegali, że spodziewają się wzrostu liczby ataków na siły USA w Iraku i Syrii, częściowo z powodu drugiej rocznicy zabicia generała Kasema Sulejmaniego, jednego z najbardziej wpływowych dowódców irańskich, który zginął w amerykańskim ataku w Bagdadzie.

Podobny atak do wtorkowego został udaremniony w poniedziałek, kiedy iracka obrona powietrzna zestrzeliła dwa drony, zbliżające się do bazy sił USA w pobliżu międzynarodowego lotniska w stolicy Iraku.

Reuters poinformował także, że koalicja pod wodzą USA przeprowadziła we wtorek naloty na wrogie stanowiska rakietowe w pobliżu amerykańskiej bazy Green Village na wschodzie Syrii. W tym kraju przebywa około 900 żołnierzy amerykańskich, a w Iraku - 2500. (PAP)

