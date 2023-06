Ipopema podwyższa rekomendację dla Ultimate Games do "kupuj" i wartość godziwą akcji do 17 zł

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 19 czerwca, podwyższyli rekomendację dla Ultimate Games do "kupuj" z "trzymaj" , a wartość godziwą akcji do 17 zł do 15,5 zł wcześniej.

Raport wydano przy kursie 12,85 zł.

"W ostatnim czasie strategia spółki przesunęła się z produkcji wielu mniejszych gier do koncentracji na kilku większych tytułach o znaczących budżetach. Proces ten, wraz z wysoką presją płacową wpłynął na ograniczenie dynamiki wzrostu wyników spółki w ostatnich latach. Niemniej jednak oczekujemy, iż okres monetyzacji ostatnich prac jest już bliski, a rozpocznie go premiera kontynuacji do jednej z najlepiej sprzedających się polskich gier – Thief Simulator 2. W naszym modelu zakładamy, iż gra może sprzedać się w nakładzie o 10 proc. przekraczającym sprzedaż pierwszej części na PC w pierwszym roku. Jednocześnie zbliżamy się do ujawnienia kolejnych większych produkcji spółki co również może by ć pozytywnym czynnikiem. Ultimate Games pracuje także nad wersją mobile UFS2 oraz premierą na rynku chińskim UFS, które obecnie jednak traktujemy głównie jako potencjalne zaskoczenie in plus wobec naszej wyceny" - napisano w raporcie.

"Prognozujemy przychody Ultimate Games w 2023E/24E na poziomie 32,3 mln zł/ 54,8 mln zł oraz znorm. zysk netto odpowiednio 6,0 mln zł/ 12,9 mln zł. Na naszych prognozach spółka jest wyceniana na P/E 11,2x/5,2x w 2023E/24E, z wysokim dwucyfrowym dyskontem do zagranicznych spółek porównywalnych. Podwyższamy naszą rekomendację do kupuj z trzymaj, wyznaczając wartość godziwą na 17 zł" - dodano.

Pierwsze rozpowszechnianie raportu miało miejsce 19 czerwca o godz. 87.00.

Autorami rekomendacji są Michał Wojciechowski i Marcin Nowak.

Raport został opracowany przez Ipopema Securities na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajduje się plik PDF z raportem. (PAP Biznes)

