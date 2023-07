Zakładanie rachunku maklerskiego w Ipopema Securities. Ile trwa i jak wygląda?

Liczba rachunków maklerskich prowadzonych przez Ipopema Securities powiększa się z miesiąca na miesiąc. W maju także o moje konto. W tym tekście opisuję, jak wyglądało jego założenie, ile trwało i jak oceniam ten proces.

fot. Arsenii Palivoda / / Shutterstock

Ipopema Securities to jeden z najmniejszych domów maklerskich, które znalazły się w moim teście zakładania rachunków inwestycyjnych. Prowadzi 7120 kont, których liczba systematycznie rośnie. W maju w Ipopemie zarejestrowano 109 nowych rachunków maklerskich, a od początku roku 664. Jak wygląda ten proces?

Otwieranie rachunku maklerskiego w Ipopema krok po kroku

W Ipopema Securities rejestracja konta zaczyna się od podania podstawowych informacji takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Musimy też przeczytać i zaakceptować regulamin. Następnie trzeba uzupełnić pozostałe dane, czyli miejsce urodzenia, nazwisko matki, drugie imię, PESEL, obywatelstwo, numer i datę ważności dowodu osobistego. To jedyny dokument, którym można wylegitymować się w Ipopemie. Kolejna seria zgód do zaznaczenia (jak dotąd łącznie 7).

Ipopema Securities

Później trzeba podać miejsce zamieszkania i ewentualnie drugi adres korespondencyjny. Mały błąd z Krakowem - musiałem wybrać gminę, a na liście nie było tej, w której znajduje się mój adres. Zaznaczyłem najbliższą. Później odnalazłem na liście mój urząd skarbowy oraz złożyłem oświadczenie, że jestem wyłącznie polskim podatnikiem.

Ipopema Securities

Następnie czekała mnie ocena ryzyka, czyli odpowiedź na pytania:

czy zajmuję stanowisko polityczne lub mam polityków w rodzinie,

skąd mam pieniądze (spadek/darowizna/wygrana losowa, umowa o pracę, wolny zawód, samodzielna działalność, emerytura lub renta, inne)

Czy nie handluję bronią, nie prowadzę kasyna ani przedsiębiorstwa handlującego złomem, które zaliczono także do “sektora wysokiego ryzyka”

czy jestem beneficjentem rzeczywistym rachunku.

Ipopema Securities

Po zaznaczeniu odpowiedzi przyszedł czas na ankietę MiFID. Zaczyna się od pięciu pytań o wiedzę i doświadczenie w zakresie usług maklerskich. Później pojawia się dodatkowe 8 pytań, po jednym na każdą kategorię aktywów. Obok nich od razu zaznaczyłem, ile transakcji z ich użyciem (0/ 1-3/ powyżej 3) przeprowadziłem w ostatnim roku i na jaką kwotę (do 50 000 tys. czy powyżej 50 000 tys.).

Ipopema Securities

Pytania oceniam subiektywnie jako proste, a ankietę wypełniało się szybko, podobnie jak cały formularz rejestracyjny. Ostatnie 4 ogólne pytania dotyczyły celu inwestowania, akceptowalnego poziomu ryzyka (niski, średni, wysoki), horyzontu inwestycyjnego (długoterminowy to tutaj więcej niż 3 lata) oraz podejścia do tematu ESG (inwestuję tylko w instrumenty spełniające te normy, czy też dopuszczam również niespełniające).

Od razu otrzymałem wynik. Pomimo ostrożnego zaznaczania odpowiedzi o apetyt na ryzyko zostałem zaliczony do grupy docelowej inwestor dynamiczny: “Klient charakteryzuje się dużą skłonnością do podejmowania ryzyka i oczekuje wysokich zysków. Dla klienta najważniejsze jest wykorzystanie koniunktury na poszczególnych rynkach, przy możliwości akceptacji wystąpienia strat.” Prześwietlili mnie.

Ipopema Securities: weryfikacja konta

Na końcu pozostało mi podać swój rachunek bankowy, żeby później wykonać z niego przelew weryfikacyjny. Może być minimalnie na 1 złoty lub większą kwotę (znajdzie się ona na rachunku maklerskim). Gdy wykonałem przelew, Ipopema wygenerowała dokumenty potrzebne do umowy (zajęło to kilkanaście sekund). Przyszły na maila i były zabezpieczone hasłem, którym był mój numer pesel. Zajrzałem do umów i po sprawdzeniu, czy wszystko się zgadza, wpisałem na stronie kod weryfikacyjny otrzymany w treści maila.

Później pozostała już tylko aktywacja konta. Wybrałem swój bank i zostałem przeniesiony do bramki płatności Paybynet. Zalogowałem się do bankowości, wysłałem przelew, wróciłem do formularza na stronie Ipopema i czekałem, aż go otrzymają. “To może potrwać kilka minut” - głosił komunikat. Trwało równą minutę, po której dostałem informację, że teraz zweryfikują zgodność moich danych, po czym prześlą mi maila z instrukcją aktywacji dostępu do rachunku online.

Ipopema Securities

Następnego dnia w południe (gdy kończyłem zakładać konto było już późno w nocy) otrzymałem potwierdzenie, że umowa została zawarta. Nie musiałem podpisywać już żadnych dokumentów. Login do konta znalazłem w otrzymanej umowie pod hasłem “numer kartoteki/identyfikator” na 8 stronie.

Otwieranie rachunku inwestycyjnego w Ipopema - podsumowanie

Ipopema Securities nie chciało wiedzieć nic na temat wartości mojego majątku (plusik) i na tle konkurencji nie wymagało zbyt wielu formalności (drugi plusik). Podstawowy czas wypełniania formularza rejestracyjnego zajął mi 30 minut, do których trzeba doliczyć czas oczekiwania na weryfikację. Być może gdybym zakładał konto w godzinach pracy, proces trwałby krócej. Weryfikacja kolejnego dnia to jednak wciąż bardzo dobry wynik.

14 godzin od chwili rozpoczęcia wypełniania formularza do otrzymania możliwości składania zleceń nie da Ipopemie miejsca w najszybszej trójce domów maklerskich. Jej procedury otwierania rachunku oceniam jednak jako jedne z wygodniejszych.

Jeśli chodzi o wady, zalety i inne informacje związane z rachunkiem maklerskim w Ipopema Securities, opiszę je dokładnie innym razem. Procedurę zakładania konta oceniam na plus, ale to oczywiście drugorzędna sprawa. Liczy się oferta, opłaty oraz przejrzysta i stabilna platforma do składania zleceń. W dobie internetowych platform inwestycyjnych, które umożliwiają otwarcie konta kilkunastoma kliknięciami, domy maklerskie nie powinny jednak zostawać w tyle i wymagać od klientów przynoszenia wszystkich dokumentów do ich biura. Na szczęście Ipopema nie należy do takich miejsc (a mamy ich w Polsce kilka).