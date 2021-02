Ipopema Securities obniża wartość godziwą akcji CD Projektu

fot. Stanisic Vladimir / Shutterstock

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 18 lutego, obniżyli wartość godziwą akcji CD Projektu do 230 zł z 380 zł wcześniej. Utrzymano rekomendację "sprzedaj".

W piątek o godz. 14.08 kurs akcji spółki wynosi 244,5 zł.

"Premiera gry 'Cyberpunk 2077' zademonstrowała wysoki potencjał drzemiący w tytule, jednakże jednocześnie ukazała jak dużym wyzwaniem jest wyprodukowanie nowatorskiej gry AAA. Recenzje graczy wskazują, iż gra nie dorównała oczekiwaniom przed nią stawianym, przede wszystkim pod kątem ogólnej jakości produkcji" - napisano w raporcie.

Ze względu na niskie oceny użytkowników oraz niepewność odnośnie przyszłej sprzedaży gry na konsolach, Ipopema obniżyła prognozy sprzedaży "Cyberpunka" do odpowiednio 16 mln i 9 mln kopii w 2020 i 2021 roku. Wcześniej prognozowała odpowiednio 25 mln i 10,3 mln sprzedanych egzemplarzy gry.

"Obecnie szacujemy sprzedaż gry na 54 mln kopii w pięcioletnim cyklu od premiery oraz postrzegamy 'Red Dead Redemption 2' (36 mln kopii sprzedanych w 27 miesięcy) jako najbliższą grę porównywalną dla 'Cyberpunka'" - napisano.

Analitycy oczekują, że prace nad rozwojem marki "Cyberpunk 2077" będą trwały do 2023 roku, kiedy to spodziewają się premiery ostatniego dodatku do gry oraz wersji online.

Autorzy raportu prognozują przychody CD Projektu na poziomie 2,185 mld zł i 1,624 mld zł w latach 2020-2021 (odpowiednio 12 proc. i 28 proc. poniżej konsensusu) oraz zysk netto wysokości 1,215 mln zł i 725 mln zł (12 proc. i 42 proc. poniżej konsensusu).

Pierwsze rozpowszechnianie raportu, której autorami są Michał Wojciechowski i Marcin Nowak, nastąpiło 18 lutego, o godzinie 7.15.

Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy plik PDF z zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)

kuc/ asa/