Inwestycje w OZE kontra nieprzyzwoicie wysokie zyski koncernów naftowych

Inwestycje w czystą energię muszą być podwojone do 2030 r. - uważają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tymczasem największe koncerny naftowe chwalą się gigantycznymi zyskami.

Eksperci PIE zwrócili uwagę, że inwestycje energetyczne to kluczowe działanie przeciwdziałające kryzysowi "w celu odciążenia konsumentów, utrzymania się na drodze do neutralności klimatycznej i pobudzenia ożywienia gospodarczego".

Do 2030 r. skala inwestycji w czystą energię musi być przynajmniej podwojona

Podkreślili, że tzw. zielone inwestycje, istotne szczególnie dla Europy, pozwalają uniezależnić się od surowców z Rosji. "W 2022 r. inwestycje wzrosną o 8 proc. i osiągną wartość 2,4 bln dol., czyli znacząco powyżej poziomów sprzed pandemii, z czego w czystą energię 1,4 bln dol." - wskazał PIE, powołując się na szacunki Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

"Do 2030 r. skala inwestycji w czystą energię musi być przynajmniej podwojona, żeby osiągnąć deklarowane cele" - podkreślili eksperci w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Wskazali, że największy wzrost inwestycji w energetyce następuje w zakresie źródeł odnawialnych, sieci elektroenergetycznych i efektywnego końcowego wykorzystania energii. Inwestycje w ropę, gaz, węgiel i niskoemisyjne paliwa to obszary, w których wartość inwestycji pozostaje poniżej poziomów sprzed pandemii w 2019 r. Zauważono, że jest taki, mimo wysokich cen surowców od 2019 r., które "generują bezprecedensowe zyski dla dostawców".

Nieprzyzwoicie wysokie zyski koncernów naftowych

W ocenie ekspertów obecna sytuacja daje szansę koncernom z sektora ropy i gazu na pokazanie, jak poważnie chcą być zaangażowani w transformację. "Szacowane tzw. nadmiarowe zyski dla nich wyniosą ok. 2 bln dol. w 2022 r., skutkując rekordowym zyskiem całkowitym w wysokości 4 bln dol." - stwierdzili. Przy czym średnio wydatki na czystą energie wynoszą ok. 5 proc. ich wydatków kapitałowych i jest to pięciokrotny wzrost w porównaniu z 2019 r. - dodano.

Analitycy przywołali przykład ExxonMobil - jednego z 10 największych koncernów naftowych, który pod koniec stycznia ogłosił wyniki za 2022 r. z rekordową wysokością swoich zysków na poziomie 56 mld dol. (wzrost 142 proc. rdr). "Poprzedni rekord w 2008 r. wyniósł 45 mld dol., gdy ceny ropy sięgały 142 USD/bbl. Jednocześnie spółka odnotowała stratę 1,3 mld USD w IV kwartale z tytułu wprowadzenia przez UE nowych podatków, ale też przez utratę wartości aktywów, częściowo (prawdopodobnie 0,6 mld USD) zrekompensowaną przez ich zbycie i korektę związaną z wywłaszczeniem z projektu Sachalin-1 w Rosji" - przypomnieli.

Zwrócili uwagę, ze ExxonMobil pozywa KE przed Trybunał Sprawiedliwości UE za wprowadzenie tzw. opłaty solidarnościowej od części zysków. "Również TotalEnergies godzi się na pozbycie się swoich 20-proc. udziałów w spółce Novatek, wycenianych na 4 mld dol. na koniec 2022 r." - podsumowano. (PAP)

