"Inwestycje drogowe realizowane tam, gdzie samorządowcy wierzą w rząd PiS". Przyznaje minister Adamczyk

/ GDDKiA

Na odwagę samorządowców, wójtów, burmistrzów, starostów, nakłada się wsparcie rządowe. Można powiedzieć, że dzięki wsparciu rządu PiS, wszędzie tam, gdzie samorządowcy wierzą w rząd PiS, realizowane są inwestycje drogowe - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Premier Mateusz Morawiecki i minister Adamczyk odwiedzili w sobotę Ostrów (Małopolskie), gdzie w ostatnim czasie dodano do użytku wyremontowany most na rzece Dunajec.

"W miejscach takich jak to, widać dokładnie, jak funkcjonują rządowe programy wsparcia samorządów. Rządowe programy, które zostały przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przyjęte przez parlament, już działają, a dzięki tym programom w trakcie realizacji jest wiele inwestycji" - powiedział. Przypomniał, "że tylko w Małopolsce w tym roku, 180 inwestycji na drogach gminnych, powiatowych i także obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich".

"Dzisiaj jesteśmy na granicy Tarnowa w powiecie tarnowskim, ale parę tygodni temu w powiecie Jasielskim został oddany do użytku most, na który czekały pokolenia mieszkańców miejscowości, w której, by się ze sobą skomunikować, samochodem trzeba było nadrobić wiele kilometrów. Teraz dzięki inwestycjom w powiecie jasielskim, tarnowskim oraz całej Polsce, można komunikować się łatwo, bezpiecznie, dojeżdżać do miejsc wyznaczonych w przewidywanym czasie, przewidywanym terminie" - dodał.

Adamczyk wskazał, że "ponad 14 tysięcy kilometrów dróg gminnych, powiatowych to efekt rządowego programu, który wspiera inwestycje na drogach gminnych i powiatowych". "Każdy region i każda gmina w Polsce ma prawo do rozwoju. W każdej gminie powinny zostać i są przebudowywane drogi gminne i przebiegające przez nie drogi powiatowe. Do niedawna nie było to możliwe, bo w kasach gmin często brakowało pieniędzy" - zaznaczył.

Zdaniem ministra infrastruktury, "na odwagę samorządowców, wójtów, burmistrzów, starostów, nakłada się wsparcie rządowe". "Można powiedzieć, że dzięki wsparciu rządu PiS, wszędzie tam, gdzie samorządowcy wierzą w rząd PiS, realizowane są inwestycje drogowe" - dodał.

Premier: Polska musi być Polską równych szans; drogi i mosty gminne były niedoinwestowane

Szef rządu podczas konferencji prasowej zwrócił uwagę, że drogi i mosty powiatowe oraz gminne były skrajnie niedoinwestowane. "Czy mosty, czy drogi powinny być tylko te, które łącza wielkie miasta? Czy Polska pomiędzy wielkimi miastami, autostradami, drogami ekspresowymi to jest ta Polska, o którą szczególnie powinniśmy dbać?" - pytał premier.

Wyraził przekonanie, że Polacy dostrzegają wysiłki rządu w modernizacji dróg i mostów gminnych. "Jestem przekonany, że (..) ogromna większość Polaków dostrzega nasze starania w remontach modernizacji i budowie dróg, remontach budowie mostów, takich jak ten w Ostrowie w gminie Wierzchosławice. Polska musi być Polską równych szans" - mówił Morawiecki.

Według niego, aby wyrównać szansę państwo musi się w to zaangażować. "Państwo polskie sfinansowało około 2/3 kosztów remontu tego mostu i ponownego włączenia tego do ruchu i komunikacji dla mieszkańców powiatu tarnowskiego" - dodał premier.

Premier: robimy wszystko, by kryzys spowodowany przez Putina nie doprowadził do perturbacji gospodarczych

Nawiązując do herbu gminy Wierzchosławice, która ma orła i czterolistne trzy koniczyny, premier Morawiecki przyznał, że "szczęście jest oczywiście potrzebne, ale bez udziału państwa, bez udziału budżetu państwa niewiele da się zrobić, zwłaszcza, kiedy często brakowało nawet na wkład własny".

Szef rządu podziękował przy okazji obecnym na uroczystości posłom Prawa i Sprawiedliwości, z którymi - jak zaznaczy - bardzo często rozmawia, "o tych kawałkach infrastruktury, które są potrzebne do tworzenia warunków do inwestowania dla przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy".

Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że w Polsce jest obecnie "najniższe bezrobocie w historii III Rzeczypospolitej". "To coś mówi" - ocenił. "Robimy wszystko, aby kryzys, który Putin i Rosja nam zgotowały nie doprowadził do wzrostu bezrobocia, nie doprowadził do poważnych perturbacji gospodarczych" - powiedział szef rządu.

Jak zaznaczył, "to jest nasze credo, to jest nasz podstawowy postulat, żeby Polska była jedna, żeby Polska była Polską równych szans". "Myślę, że po inwestycji takiej jak ta, dostrzegamy, że za naszymi słowami idą nasze czyny" - powiedział premier.

(PAP)

Autor: Olga Łozińska, Wiktor Dziarmaga, Mateusz Mikowski, Magdalena Gronek

oloz/ wdz/ jann/