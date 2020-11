Allegro zwiększa zatrudnienie i nie planuje wypłat dywidendy

fot. Omar Marques / FORUM

Inwestycje Allegro wraz z finansowaniem dostaw znacznie przekroczą 1 mld zł w 2020 roku . W 2021 roku zakładany jest ich dalszy wzrost oraz dotowanie dostaw - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes prezes spółki Francois Nuyts.

"W lutym zapowiadaliśmy, że nasze tegoroczne inwestycje łącznie z finansowaniem dostaw wyniosą 1 mld zł. Z perspektywy początku listopada mogę powiedzieć, że to będzie o wiele więcej. Rekrutujemy więcej osób, uruchamiamy więcej projektów. Finansujemy też więcej dostaw, ponieważ klienci bardzo aktywnie korzystają z Allegro Smart!" - powiedział prezes.

"W pierwszej połowie roku przez 3 miesiące udostępniliśmy program Allegro Smart! za darmo dla każdego. Dodatkowo w ramach wsparcia dla przedsiębiorców, m.in. wydłużyliśmy terminy płatności prowizji do 90 dni oraz zrezygnowaliśmy z opłat przez 3 miesiące dla nowych sprzedawców. W 2021 planujemy dalej zwiększać inwestycje w stosunku do 2020 roku, w tym chcemy też dalej dotować dostawy" - dodał.

W lutym prezes zapowiadał zwiększenie wydatków na inwestycje do 1 mld zł w 2020 roku z ponad 700 mln zł w 2019 rok oraz przeznaczenie 2/3 tej kwoty na finansowanie dostaw. W 2019 roku na finansowanie dostaw Allegro przeznaczyło 500 mln zł.

Nuyts zapowiedział w piątek wzrost zatrudnienia grupy w tym oraz przyszłym roku.

"Zwiększamy zatrudnienie. Mamy w tej chwili ponad 2,4 tys. pracowników. Od początku roku zatrudniliśmy już 470 osób, a do końca grudnia dołączy do nas kolejnych 200 nowych pracowników. Inwestujemy też w nowe, większe biura. Ogłosiliśmy już nową lokalizację biur Allegro w Warszawie i Krakowie. Rozglądamy się za nową lokalizacją dla naszej siedziby w Poznaniu. W 2021 roku także planujemy zwiększanie zatrudnienia, bo nadal mamy więcej pomysłów niż możemy zrealizować" - powiedział.

Allegro ma obecnie w Polsce 5 biur: w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu.

Według prognoz przedstawionych w prospekcie emisyjnym, wydatki kapitałowe Allegro w 2020 roku wynieść mają 230-270 mln zł, w 2021 roku wzrosną do 425-475 mln zł, a w 2022 roku do 550-650 mln zł.

Plany inwestycji Allegro dotyczą zwiększenia pojemności centrum dystrybucyjnego i rozbudowy systemu logistycznego.

Allegro spodziewa się wzrostu e-commerce w Polsce przez co najmniej 10 kolejnych lat

"Spodziewam się wzrostu rynku e-commerce w Polsce co najmniej przez kolejną dekadę, gdyż ciągle udział e-handlu w sprzedaży detalicznej jest stosunkowo mały, przy ok.18 proc. w Wielkiej Brytanii i 27 proc. w Chinach. W Polsce coraz więcej osób będzie wybierać zakupy w sieci, a dotychczasowi klienci będą kupować więcej. Na początku roku udział Allegro wynosił tylko około 3 proc. w sprzedaży detalicznej. To daje wizję, jakie jeszcze mamy perspektywy wzrostu. Chcemy zwiększać liczbę klientów oraz wartość ich zakupów. Naszą strategię opieramy na stałym zwiększaniu liczby ofert wystawianych przez sprzedawców korzystających z naszej platformy" - powiedział prezes.

"Wyzwaniem pozostaje Covid, i podobnie jak wszyscy chciałbym, żebyśmy jak najszybciej mieli go już za sobą. Biznes dostał pewnego +wiatru w żagle+ w związku z tym, że klienci wybierają zakupy w sieci jako bezpieczniejszą opcję, choć i tak najważniejszym powodem jest wygoda. E-commerce ma stosunkowo mały, 8 proc. udział w sprzedaży detalicznej w Polsce. Mamy więc ogromną grupę ludzi, którzy nie mają jeszcze doświadczania z zakupami przez internet. W przypadku Allegro, wiele osób, które zaczęły kupować w internecie podczas wiosennego lockdown’u, pozostało naszymi klientami także wtedy, kiedy sklepy były już otwarte" - dodał.

Prezes Allegro poinformował, że w 2019 roku e-commerce w Polsce wzrósł o 20 proc. Eksperci przewidywali w 2020 roku jego wzrost o 27 proc. i zwiększenie udziału e-commerce w sprzedaży detalicznej do 11,7 proc. z 8 proc. Sprzedaż detaliczna w Polsce w 2019 roku wyniosła 621 mld zł.

Motorem rozwoju Allegro, jest wprowadzony w 2018 roku program lojalnościowy Smart.

"Chcemy, aby klienci i sprzedawcy mieli jak najlepsze doświadczenia z zakupów na Allegro. Największy wpływ na rozwój ma program Allegro Smart! Generuje 1,5 razy więcej wizyt klienta na stronie i 2,5 razy więcej zakupów. Mamy obecnie 12 mln klientów i chcemy, żeby mieli oni coraz lepsze doświadczenia z kupowania na Allegro. Im więcej nowych klientów uda nam się pozyskać do udziału w programie, tym większą sprzedaż będą odnotowywać sprzedawcy korzystający z naszej platformy" - powiedział prezes.

"W ostatnim czasie wprowadziliśmy ofertę Allegro Smart! dla studentów, których jest w Polsce ok. 1,2 mln. Byłbym szczęśliwy, gdyby udało nam się zachęcić jak najwięcej z nich do skorzystania z naszego programu" - dodał.

Do Allegro należy Allegro. pl, czyli największa platforma zakupowa w Polsce. Program lojalnościowy Allegro Smart po zapłacie rocznego lub miesięcznego abonamentu umożliwia darmowe przesyłki z Allegro. Obecnie korzysta z niego ponad 2 mln klientów spółki.

Prezes podtrzymał prognozy spółki zaprezentowane w prospekcie, choć pandemia nieco utrudnia przewidywania w krótkim horyzoncie.

"W prospekcie przedstawiliśmy średnioterminowe prognozy finansowe dla grupy: wzrost obrotów GMV o ok. 20-25 proc., wzrost przychodów minimalnie wyższy niż wzrost obrotów; a skorygowana EBITDA będzie rosła mniej więcej w takim tempie jak GMV. Podtrzymujemy te założenia. W związku z Covidem prognozowanie w krótkim terminie może być trochę trudniejsze" - zaznaczył.

Po pierwszym półroczu 2020 sprzedaż GMV Allegro wzrosła o 54,4 proc. do 16 mld zł. Przychody netto grupy wzrosły o 50 proc. do 1,77 mld zł. Skorygowana EBITDA Allegro w pierwszym półroczu 2020 wzrosła o 28 proc., do 808 mln zł.

Sprzedaż GMV Allegro w 2019 roku wzrosła o 25,4 proc. do 22,8 mld zł. Przychody netto Allegro w 2019 roku zwiększyły się o 31 proc. do 2,39 mld zł. EBITDA zwiększyła się w ubiegłym roku o 18 proc. do 1,21 mld zł.

GMV oznacza wartość sprzedaży, tj. łączną wartość brutto towarów i biletów sprzedanych na platformach allegro, allegrolokalnie i ebilet (łącznie z podatkiem VAT).

Nuyts nie zmienił również założeń dotyczących braku dywidendy w przewidywalnej przyszłości.

"Od inwestorów, których spotkałem podczas road-show, słyszeliśmy, że bardziej niż dywidend oczekują dużych wzrostów i wprowadzania nowych produktów. Nie planujemy wypłaty dywidendy w przewidywalnej przyszłości" - powiedział.

Według danych Gemius, miesięcznie platformę Allegro odwiedza 20 mln klientów, a 117 tys. firm handlowych prowadzi na niej swój biznes. Oferta na koniec pierwszego półrocza obejmowała 164 mln produktów.

Według wyliczeń PAP Biznes, Allegro miało na koniec 2019 roku ponad 40-proc. udział w polskim segmencie e-commerce.

Allegro aktywnie przygląda się potencjalnym akwizycjom

"Zawsze aktywnie przyglądamy się potencjalnym inwestycjom, które pomogą nam ulepszać doświadczenie klientów. To dotyczy zarówno projektów rozwijanych w Allegro, jak i akwizycji, które czasem są lepszą alternatywą od zrobienia czegoś samodzielnie, ale co do zasady nie komentujemy projektów akwizycyjnych. W przeszłości przejęliśmy eBilet Polska oraz FinAI – obie te firmy sprawiły, że nasi klienci mają jeszcze lepszą ofertę – nową kategorię produktów, bilety na wydarzenia, czy nowe usługi, takie jak niedawno uruchomione Allegro Pay" - powiedział prezes.

"W prospekcie giełdowym opisaliśmy prawo pierwokupu w sytuacji, gdyby właściciele chcieli sprzedać akcje InPost" - dodał prezes.

InPost jest głównym partnerem Allegro, w zakresie realizacji dostaw. We wrześniu spółki przedłużyły współpracę w zakresie usług paczkomatowych dla Allegro Smart! na kolejne 7 lat.

Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym, Allegro ma możliwość skorzystania z prawa pierwokupu InPostu w przypadku zamiaru sprzedaży przez właściciela paczkomatowej grupy globalnym konkurentom polskiej platformy. Prawo pierwokupu wygasa, gdy Allegro zostanie zaproszone do konkurencyjnego procesu zakupu InPostu i nie złoży najlepszej oferty lub właściciel InPostu stanie się spółką publiczną.

Według medialnych doniesień, główny akcjonariusz InPostu fundusz Advent wystawił spółkę na sprzedaż, wyceniając ją na 2 mld euro. Obecnie InPost ma 9.000 paczkomatów i dalej dynamicznie rozbudowuje infrastrukturę.

Według Nuyts, rynek polski jest priorytetowy dla dalszego rozwoju Allegro, ekspansja zagraniczna możliwa jest w dłuższym horyzoncie.

"Po pierwsze chcemy rozwijać się w Polsce, mamy tu jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. W długiej perspektywie ekspansja zagraniczna faktycznie może przyczynić się do dalszego wzrostu biznesu, lecz biorąc pod uwagę potencjał rozwoju na polskim rynku, to nie jest coś, czym będziemy się teraz zajmować" - powiedział.

Pytany, czy Allegro przygotowało specjalną strategię na ewentualne wejście Amazona do Polski, odpowiedział: "Nasza strategia skupia się na zwiększaniu zadowolenia klientów. Skupiamy się na zwiększaniu liczby ofert, żeby na Allegro można było kupić wszystko, na niskich cenach, na szybkości dostaw – to są powody, dla których klienci wybierają Allegro".

Allegro w 2019 roku kupiło 80 proc. udziałów w e-bilet, a na początku 2020 roku 100 proc. akcji spółki FinAi, oferującej produkty i usługi dla sektora finansowego. W obu przypadkach nie ujawniono kwoty transakcji.

Ewa Pogodzińska