"Inwestycja 1 proc. PKB daje 12 proc. wzrost". Prezes BGK o polskim podboju kosmosu

Technologie kosmiczne są ogromną szansą dla polskiej gospodarki, a BGK będzie wspierał rozwój firm w tej dziedzinie - poinformowała oceniła prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Przypomnijmy, że Polska podniosła swoją składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, płacąc rocznie 350 mln euro.

fot. Anton Balazh / / Shutterstock

We wtorek Polska i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisały trzy porozumienia, które dotyczą m.in. udziału Polski w misji kosmicznej na orbitę, staży polskich absolwentów w ESA oraz rozwoju polskich technologii kosmicznych.

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Beata Daszyńska-Muzyczka zwróciła uwagę w rozmowie z PAP, że przemysł kosmiczny jest tą gałęzią, która ma ogromny wpływ na rozwój gospodarki. "To są nowe wysokomarżowe technologie, które przekradają się na wysoki wzrost gospodarczy" - wskazała. "1 proc. PKB wydany na tradycyjną infrastrukturę: drogi, energetyka, to przyrost w średnio długim okresie 2,5 proc. PKB. Jeżeli zainwestujemy w badania i rozwój, to z 1 proc. PKB możemy wygenerować przyrost w średnio długim okresie nawet o 5-6 proc., ale kiedy mówimy o technologiach kosmicznych to (...) z 1 proc. PKB jest możliwość wygenerowania nawet 10-12 proc. przyrostu PKB w tak długim okresie" - wyliczyła Daszyńska-Muzyczka. Dodała, że to najlepsza inwestycja.

Szefowa BGK wskazała, że w związku z tym, iż Polska rozszerza współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), to składka, którą wpłaca do ESA jest tzw. inwestycją zwrotną, regionalną. Daszyńska-Muzyczka zaznaczyła, że to, co wpłacimy do ESA "w przynajmniej 95 proc." wróci w postaci zamówień do polskich firm.

"To ogromna szansa dla polskich firm. Dodatkowo, jako bank rozwoju oferujemy całą paletę rozwiązań: zarówno środki krajowe jak i europejskie przeznaczone na badania i rozwój, z których mogą korzystać" - podkreśliła.

Według prezes BGK wzrost zaangażowania Polski w europejski program kosmiczny to także ogromna szansa dla całego Regionu Trójmorza, który może skorzystać z rozwoju technologii kosmicznej.

"W Polsce mamy już 330 firm funkcjonujących w technologiach kosmicznych, w branży kosmicznej. Łączna wartość inwestycji, która była w ostatnim roku to ponad 140 mln dolarów. To są przyrastające kwoty. Otwarcie możliwości szerszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną to nowe możliwości dla polskich firm" - stwierdziła Daszyńska-Muzyczka. Przyznała, że odbyło się już spotkanie przedstawicieli rządu z przedsiębiorcami na temat jak odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, które pojawi się z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

"330 firm to całkiem sporo, 12 tys. pracowników w tych firmach, więc jest to ogromny zasób potencjału intelektualnego" - uważa prezes BGK. W jej ocenie możliwość bezpośredniego zaangażowania się w realizację potrzeb Europejskiej Agencji Kosmicznej, jaką zyskały polskie firmy, sprawia, że "nie tylko wyprodukujemy coś i dostarczymy, ale mamy ogromny wpływ na przyrost wiedzy, czyli kapitału intelektualnego naszych polskich firm" i ich dalszy rozwój.

Prezes BGK zaznaczyła, że firmy, które dostaną kontrakty od ESA, będą potrzebowały też finansowania. "Tutaj pojawia się rola Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to tak specyficzna branża, że raczej będziemy chcieli traktować każdy projekt bardzo indywidualnie. To nie jest tak powtarzalne jak uszyty na potrzeby konsumpcyjne kredyt. (...) Być może będą też takie projekty, dla których (...) będziemy musieli robić montaż wielu instrumentów" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka. Oceniała, że potrzeby firm "mogą przyrosnąć logarytmicznie" z chwilą, kiedy pojawi się zapotrzebowanie z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

PAP zapytała, czy BGK ma oszacowaną kwotę, jaka będzie potrzebna na wsparcie polskich firm chcących realizować zamówienia z ESA.

"Myślę, że kwota, która będzie tutaj w Polsce potrzebna, to rocznie (...) około 200-400 mln zł" - odpowiedziała szefowa BGK. Zastrzegła jednak, że to zgrubne wyliczenia. "Podpisanie umowy z Europejską Agencją Kosmiczną, to jak będą kierowane zamówienia do polskich firm, da nam dopiero odpowiedź, jaki jest zakres tych zamówień, jak specyficzne są projekty i jak dużo pieniędzy i kapitału potrzeba na sprostanie tym wymaganiom" - dodała prezes BGK.

autor: Anna Bytniewska

ab/ mmu/