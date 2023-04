Inwestowanie w czasach niepewności. Jak okiełznać bessę? Zapraszamy na konferencję

Ostatnie półtora roku to bardzo wymagający czas dla inwestorów giełdowych. Duża zmienność na rynkach spowodowana wzrostem inflacji, wojną na Ukrainie oraz obawami przed recesją przeceniła wiele rynków. Ostatnie miesiące to znowu gwałtowne odbicie. Jak inwestować w takich czasach?

fot. AI / / Shutterstock

Pomóc w odpowiedzi na to pytanie ma cykl konferencji regionalnych organizowanych pod hasłem „Inwestowanie w czasach niepewności”. Kolejna, już trzecia, konferencja z tego cyklu odbędzie się we Wrocławiu w dniu 25 kwietnia br. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Organizatorami cyklu są Fundacja GPW oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Patronem medialnym konferencji we Wrocławiu jest Bankier.pl.

Inwestowanie w tak niepewnych czasach jak obecnie to szczególne wyzwanie dla inwestorów indywidualnych. Wymaga nie tylko odwagi w podejmowaniu decyzji, ale przede wszystkim wiedzy o instrumentach finansowych i umiejętności oceny ryzyka adekwatnego do aktualnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. Niepewne czasy przynoszą dużą zmienność rynków, co stwarza szanse na potencjalnie perspektywiczne inwestycje.

Reklama

Zobacz także Inwestowanie na giełdzie z rachunkiem inwestycyjnym BOSSA

W ramach konferencji problematyka ta zostanie podjęta podczas dyskusji panelowej „Jak inwestować w czasach zawirowań gospodarczych?”, którą będzie moderować Wojciech Nagel – przewodniczący Rady Fundacji GPW. Po panelu przewidujemy wystąpienie Krzysztofa Kolanego, głównego analityka Bankier.pl, pt. „Kryzys bankowy w kwadrans. Czy to powtórka z 2008 roku?”.

Ponadto zaplanowane jest wystąpienie „Rynki ropy i paliw w czasie wielkiej zmienności” prowadzone przez dr Adama B. Czyżewskiego, hłównego ekonomistę PKN ORLEN. Gościem konferencji będzie także Tomasz Jaroszek – autor bloga Doradca.TV, który poprowadzi warsztat „Okiełznać bessę – co może zrobić inwestor indywidualny”.

Zapraszamy 25 kwietnia na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Początek o godz. 16 w sali 113 Z. Zachęcamy do zapoznania się z dokładnym programem konferencji.

Partnerami wydarzenia są: PKN Orlen – partner strategiczny, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, CFA Society Polska, IZFiA, Dom Maklerski BOŚ oraz BETA ETF. Patronem konferencji jest także Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

GPW/MD