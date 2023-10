Zagraniczni brokerzy dla polskiego inwestora. Oto co oferują

fot. metamorworks / / Shutterstock

Broker idealny nie istnieje, ale warto go szukać. Sprawdziliśmy ofertę i prowizje 10 zagranicznych platform do inwestowania, z których usług możemy korzystać także w Polsce. Który jest najdroższy, gdzie znajdziemy najciekawszą ofertę, a kogo lepiej unikać? Przeczytajcie, żeby się dowiedzieć.

Po sprawdzeniu zagranicznej oferty polskich domów maklerskich, przyszła pora, żeby pod lupę wziąć globalne platformy transakcyjne. Na tapet trafiło 10 brokerów. Zaczniemy od kilku słów wstępu, żeby następnie przejść do krótkiego opisu każdego sprawdzanego brokera, a w kolejnym rozdziale przyjrzeć się dokładnie ich ofercie oraz prowizjom.

Nie istnieje jeden najlepszy broker, ponieważ inwestorzy mają różne potrzeby i przy wyborze mogą kierować się różnymi kryteriami - od oferty na akcje i ETF-y z określonych rynków, po dostęp do dodatkowych produktów, narzędzi i analiz. Jedni handlują aktywnie, drudzy stawiają na długi termin. Ważne dla większości są za to niskie i przejrzyste opłaty oraz prowizje.

Priorytetem powinno być także bezpieczeństwo. Swój wybór warto zawęzić do grona sprawdzonych brokerów, zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Zamiast wysyłać pieniądze do spółek słupów na karaibskich wyspach, lepiej polecieć tam na wakację. Istnieje bardzo wielu nieuczciwych brokerów offshore, od których nie da się wypłacić zysków ani odzyskać wpłaconych środków.

Jeżeli jesteś zainteresowany inwestowaniem długoterminowym lub dywidendowym, być może dobrym wyborem okażą się polskie domy maklerskie oferujące konta IKE/IKZE. Dzięki nim możemy uzyskać ulgę podatkową od zysków z giełdy (także inwestując zagranicą).

Dla osób, które chcą inwestować, poświęcając temu minimum czasu i uwagi, dobrym wyjściem mogą okazać się oferty robodoradców. Ceną za wygoda i automatyzację - od wpłat po reinwestowanie dywidend i balansowanie portfeli, są jednak wyższe opłaty.

Naszym poprzednim testem produktów dla inwestorów, było sprawdzenie oferty zagranicznych akcji i ETF-ów w polskich domach maklerskich. Większość z nich wypadła dość słabo zarówno pod względem kosztów, jak i dostępnych rynków. Według mnie, na uwagę inwestorów chcących inwestować na zagranicznych giełdach, zasługuje obecnie jedynie 3 polskich brokerów. Jak sprawdzą się zagraniczni? Zapraszam do przeglądu.

Sprawdzamy 10 zagranicznych brokerów

Przy wyborze brokerów do sprawdzenia kierowałem się ich popularnością wśród polskich inwestorów oraz regulacjami - to znaczy tym, czy mają licencję w którymś z krajów Unii Europejskiej lub innej wiarygodnej jurysdykcji. Finalnie do testu załapali się (kolejność alfabetyczna):

DEGIRO

Dif Broker

eToro

EXANTE

Freedom 24

Interactive Brokers

LYNX Broker

Saxo Bank

Tastytrade

Trading 212

Na wstępie w kilku zdaniach przybliżymy sylwetkę każdego z nich, żeby w kolejnych rozdziałach sprawdzić ich ofertę i prowizje oraz przejść do wniosków.

DEGIRO

DEGIRO to holenderski broker będący oddziałem banku flatexDEGIRO obecny na rynku od 2008 roku. W Europie swoje usługi świadczy w 16 krajach w tym w Polsce, obsługując łącznie 2,5 mln inwestorów. Podczas 15 lat działalności spółka wyrobiła sobie renomę solidnego brokera, któremu co prawda przydarzyło się w tym roku kilka awarii naprawionych po paru godzinach braku dostępu do platformy.

DEGIRO może poszczycić się licencją bankową. Jest regulowany przez holenderski bank centralny oraz nadzory finansowe z Niemiec (BaFin) i Holandii (AMF). Środki pieniężne jego klientów są ubezpieczone do kwoty 100 000 EUR.

Licencje: Niemcy, Holandia (ubezpieczenie środków do 100 000 EUR)

Poziom opłat: niskie

Minimalny depozyt początkowy: BRAK

Polska wersja językowa i dział obsługi klienta: TAK, ale DEGIRO zaznacza na swojej stronie, że ma ograniczoną liczbę polskojęzycznych pracowników.

Dif Broker

Dif Broker to portugalski dom maklerski założony w 1999 roku, który rozszerzył działalność na polski rynek w 2009 roku. Na zagranicznych forach inwestorów, takich jak Traders Union broker zbiera dość słabe oceny, głównie za sprawą wygórowanych prowizji. Z drugiej strony posiada całkiem szeroką ofertę akcji i ETF-ów z różnych stron świata.

DIF Broker jest nadzorowany przez portugalskie CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) oraz posiada notyfikację KNF. Środki pieniężne klientów chroni fundusz gwarancyjny, który w przypadku upadku spółki pokrywa straty do 25 000 EUR.

Licencje: Portugalia, Hiszpania (ubezpieczenie środków do 25 000 EUR)

Poziom opłat: wysokie

Minimalny depozyt początkowy: 2000 EUR

Polska wersja językowa i dział obsługi klienta: TAK, ale nie przez telefon. Broker informuje klientów, że mogą liczyć na “indywidualne wsparcie (nie call center) w języku polskim”

eToro

Platforma do elektronicznego handlu eToro zadebiutowała w 2007 roku i zasłynęła przede wszystkim za sprawą copy tradingu, czyli funkcji umożliwiającej automatyczne kopiowanie ruchów innych inwestorów. W 2022 roku liczba jej użytkowników przekroczyła 30 mln. Broker wywodzi się z Izraela i posiada oddziały w 9 państwach na całym świecie. Klientom w Europie świadczy usługi na podstawie cypryjskiej licencji (tamtejszy fundusz gwarancyjny obejmuje ochroną środki klientów do kwoty 20 000 EUR).

Z ostatnich kontrowersji, w lipcu 2023 r. włoskie władze ukarały eToro grzywną w wysokości 1,3 mln EUR za reklamy dotyczące braku prowizji przy handlu akcjami (według urzędników broker powinien informować w nich o opłatach od wypłaty i za brak aktywności).

Licencje: Cypr (ubezpieczenie środków do 20 000 EUR)

Wysokość opłat: bardzo niskie/brak

Minimalny depozyt początkowy: 50 USD

Polska wersja językowa i dział obsługi klienta: platforma TAK, dział obsługi klienta NIE i dostępny wyłącznie przez chat.

Exante

Exante to internetowa platforma inwestycyjna założona w 2011 roku na Malcie przez pochodzącego z Rosji Alexey’a Kirienko. Broker pozycjonuje się, jako broker dla profesjonalistów i faktycznie charakteryzuje się wysoką barierą wejścia. Oferuje szeroką gamę instrumentów finansowych.

W Unii Europejskiej i w Polsce EXANTE świadczy swoje usługi na podstawie licencji cypryjskiego nadzoru finansowego (CySEC), ale jest regulowany także w Wielkiej Brytanii i Hongkongu.

Licencje: Cypr (ubezpieczenie środków do 20 000 EUR)

Wysokość opłat: niskie

Minimalny depozyt początkowy: 10 000 EUR

Polska wersja językowa i dział obsługi klienta: platforma TAK, dział obsługi klienta NIE - dostępna komunikacja wyłącznie po angielsku i rosyjsku przez telefon i e-mail.

Freedom 24

Freedom 24 to notowany na Nasdaq broker założony w 2008 roku, którego siedziba główna znajduje się w Kazachstanie. Kapitalizacja rynkowa Freedom Holding przekracza na amerykańskiej giełdzie 5 mld dol. Dla porównania największy polski broker notowany na GPW, czyli XTB, jest wyceniany na 3,5 mld zł.

Freedom24 świadczy usługi mieszkańcom Unii Europejskiej poprzez cypryjski oddział Freedom Finance Europe Ltd. (lokalny fundusz gwarancyjny chroni środki pieniężne inwestorów do kwoty 20 000 EUR). Oficjalne przedstawicielstwa firmy w Europie znajdują się także w Niemczech, Hiszpanii, Grecji oraz w Warszawie.

UWAGA: korzystanie z usług Freedom 24 może być obarczone wysokim ryzykiem. W sierpniu 2023 r. Hindenburg Research opublikował raport, w którym postawił spółce dominującej brokera bardzo poważne zarzuty, m.in.: omijanie sankcji, fabrykowanie osiąganych dochodów i mieszanie środków klientów ze środkami własnymi.

Licencje: Cypr (ubezpieczenie środków do 20 000 EUR)

Wysokość opłat: niskie

Minimalny depozyt początkowy: BRAK

Polska wersja językowa i dział obsługi klienta: TAK

Interactive Brokers

Interactive Brokers od lat znajduje się w ścisłej czołówce rankingów globalnych firm maklerskich. Broker działa na rynku od 1977 roku i zgromadził na swojej platformie 2,3 mln inwestorów. Nawet najbardziej wymagający klienci powinni znaleźć u niego praktycznie wszystkie giełdowe instrumenty, które mogłyby ich zainteresować.

Podczas ponad 40 lat działalności spółce zdarzało się otrzymywać kary finansowe od regulatorów, ale w większości przypadków nie dotyczyły naruszeń względem klientów. Wyjątek stanowiła sprawa, w której broker nie zaktualizował tabeli opłat, przez co pobierany przez niego spread rozjeżdżał się względem prowizji pobieranej przez giełdę. Interactive Brokers oddało klientom z tego tytułu 710 tys. dol. i zapłaciło 300 tys. dol. kary.

Po ostatniej konsolidacji oddziałów w Europie, klienci Interactive Brokers z Polski są obsługiwani przez irlandzki oddział spółki, który podlega nadzorowi tamtejszego banku centralnego. Środki pieniężne inwestorów są chronione przez irlandzki fundusz gwarancyjny do kwoty 20 000 EUR.

Licencje: Irlandia, Wielka Brytania, USA (ubezpieczenie środków do 20 000 EUR)

Wysokość opłat: niskie

Minimalny depozyt początkowy: BRAK

Polska wersja językowa i dział obsługi klienta: NIE

LYNX

LYNX to wywodzący się z Holandii internetowy broker działający od 2006 roku, który obsługuje klientów z Polski przez czeski oddział otwarty w 2017 roku. Z jego usług korzysta 80 000 klientów. LYNX to pośrednik, który zakłada w imieniu klienta konto u brokera Interactive Brokers i przekazuje mu zlecenia. Przez to na forach internetowych często pojawia się pytanie, dlaczego go wybierać, skoro każdy może samodzielnie otworzyć konto w IB. Jedną z powtarzających się odpowiedzi jest polskojęzyczny dział obsługi klienta oraz platforma w naszym ojczystym języku.

LYNX jest nadzorowany przez holenderskie AMF, ale z uwagi na fakt, że środki inwestorów znajdują się na rachunkach prowadzonych przez Interactive Brokers, ubezpiecza je irlandzki fundusz gwarancyjny, do kwoty 20 000 EUR.

Licencje: Holandia / Irlandia (Interactive Brokers) (ubezpieczenie środków do 20 000 EUR)

Wysokość opłat: raczej niskie

Minimalny depozyt początkowy: 15 000 PLN

Polska wersja językowa i dział obsługi klienta: TAK

Saxo Bank

Saxo Bank to duński bank inwestycyjny założony w 1992 roku, który obsługuje ponad 1 mln klientów i setki brokerów, partnerskich banków, aplikacji i pośredników finansowych. Bankowa licencja, rating kredytowy AAA i duński fundusz gwarancyjny ubezpieczający depozyty do kwoty 100 000 EUR sprawiają, że Saxo jest uznawany przez wielu inwestorów za godnego zaufania.

Licencje: Dania (ubezpieczenie środków do 100 000 EUR)

Wysokość opłat: niskie

Minimalny depozyt początkowy: BRAK

Polska wersja językowa i dział obsługi klienta: platforma TAK, obsługa klienta po polsku dla inwestorów posiadających konta Platinum lub VIP

TastyTrade

TastyTrade to jedyny amerykański broker z tego zestawienia, który nie posiada oddziału na terenie Unii Europejskiej. Klienci z Polski mogą jednak zakładać na nim rachunki. Wiąże się to z faktem, że nie chroni ich europejskie prawo. Z drugiej strony mają bezpośredni dostęp do amerykańskich ETF-ów. Firma jest obecna na rynku od 2017 roku. Zaczynała pod nazwą Tastyworks i należy do IG Group. Jako członek SIPC (Securities Investor Protection Corporation) w przypadku niespodziewanej niewypłacalności TastyTrade gwarantuje ochronę środków klientów do kwoty 500 000 USD, z czego połowa pokrywa gotówkę.

Licencje: USA (ubezpieczenie środków do 500 000 USD)

Wysokość opłat: bardzo niskie/brak

Minimalny depozyt początkowy: BRAK

Polska wersja językowa i dział obsługi klienta: NIE

Trading 212

Trading 212 to fintech założony w bułgarskiej Sofii w 2004 roku, który przez wiele lat koncentrował się na rozwoju działalności w Wielkiej Brytanii. Po Brexicie swoje usługi dla klientów z Unii Europejskiej świadczy na podstawie cypryjskiej i bułgarskiej licencji. W jego ofercie znajdują się dwa rodzaje kont: “Invest” służące do handlu akcjami i ETF-ami oraz CFD do tradingu z dźwignią. Broker obsługuje ponad 2 mln aktywnych rachunków.

Licencje: Cypr, Bułgaria (ubezpieczenie środków do 20 000 EUR)

Wysokość opłat: bardzo niskie/brak

Minimalny depozyt początkowy: 50 PLN lub 10 EUR

Polska wersja językowa i dział obsługi klienta: platforma TAK, obsługa klienta po polsku NIE

Oferta, opłaty i prowizje zagranicznych brokerów

Niemal każdy z wymienionych tu brokerów oferuje większy wybór akcji i ETF-ów notowanych na większej liczbie światowych giełd, niż każdy polski dom maklerski. Hongkong jest standardem, często pojawia się Australia, Japonia i Singapur. Wśród opisywanych brokerów znalazły się też platformy, z których można składać zlecenia na giełdach z RPA, Meksyku, Indii, Turcji, czy Malezji.

Jeśli chodzi o opłaty, zagraniczni brokerzy są w wielu przypadkach tańsi od polskich. Wyjątkiem jest XTB, zwalniający z opłat inwestorów, których obrót akcjami i ETF-ami nie przekracza w miesiącu 100 000 EUR (445 000 PLN). Poza nim najtańsze polskie domy maklerskie to aktualnie mBank i DM BOŚ, które pobierają 0,29% prowizji (min. 14 PLN) za handel papierami wartościowymi z USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

W przypadku wszystkich sprawdzanych brokerów (z wyjątkiem tych, którzy nie pobierają opłat) prowizje za handel na giełdach w USA i Kanadzie są liczone na podstawie liczby kupionych akcji. Zazwyczaj jeden udział kosztuje od 1 do 3 centów. Obowiązuje też minimalna stawka, która w zależności od brokera waha się od 1 do 5 dolarów. Prowizje na pozostałych światowych rynkach są wyrażane procentowo z określoną wartością minimalną.

Na prowizji brokera (lub jej braku) nie kończą się jednak opłaty za handel na giełdach. Do kosztów trzeba doliczyć czasami prowizje od wypłat, wpłat, przechowywania akcji, dostępu do giełd, lub popularną opłatę za brak aktywności. Poza tym wszystkim pojawiają się również podatki narzucane przez giełdy, na których będziemy chcieli kupić akcje i ETF-y.

Przykłady giełdowych podatków w niektórych państwach:

francuski podatek od transakcji (F-FTT): opłata 0,3% od wartości transakcji na akcjach firmy o kapitalizacji powyżej 1 mld EUR,

podatek w Wielkiej Brytanii i Irlandii: odpowiednio 0,5% lub 1% od wartości transakcji,

włoski podatek od transakcji: 0,1% lub 0,2% (zależy od giełdy) od wartości transakcji na akcjach spółki o kapitalizacji powyżej 500 mln EUR,

opłata skarbowa i opłata transakcyjna SFC w Hongkongu: 0,13% od wartości transakcji

podatek od transakcji finansowych (S-FTT) dla spółek hiszpańskich o kapitalizacji powyżej 1 mld EUR: 0,2%.

Przegląd ofert i prowizji zagranicznych brokerów:

DEGIRO

DEGIRO udostępnia klientom szeroką paletę akcji i ETF-ów. W jego ofercie znajdują się instrumenty notowane na ponad 50 giełdach w 30 krajach. Poza akcjami i ETF-ami notowanymi na parkietach w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, można inwestować tu także w spółki z Australii, Hongkongu, Japonii, Singapuru oraz Turcji. DEGIRO nie udostępnia kontraktów CFD.

Prowizje ETF-y:

cały świat: 2 EUR od zlecenia + 1 EUR opłaty manipulacyjnej

darmowo: lista wybranych ETF-ów

Raz na miesiąc DEGIRO zwalnia z prowizji jedną transakcję dotyczącą instrumentu z listy „Wybranych ETF-ów”, na której znajduje się 36 popularnych giełdowych funduszy (wykaz tutaj). Pobiera wtedy tylko opłatę manipulacyjną w wysokości 1 EUR + ewentualne koszty z tytułu wymiany walut lub zewnętrznych opłat. Jeśli klient zdecyduje się w danym miesiącu kupić lub sprzedać ponownie ten sam instrument, nie zapłaci prowizji, gdy transakcja zostanie zawarta w tym samym kierunku (sprzedaż bądź kupno) powyżej kwoty 1000 EUR.

Prowizje akcje:

Polska: 1 PLN

Niemcy (XETRA, TraderGate), Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Irlandia, Wielka Brytania, Czechy, Grecja, Włochy, Turcja: 3,90 EUR

Australia, Hong Kong, Japonia, Singapur, Niemcy (akcje z giełdy we Frankfurcie): 5 EUR

Dodatkowe opłaty:

Brak opłaty za nieaktywność,

Brak opłaty za przechowywanie,

Prowizja od przewalutowania: 0,25%

Opłata manipulacyjna w wysokości 1 EUR dla wszystkich produktów z wyjątkiem akcji z giełdy Tradegate. W przypadku polskiej giełdy opłata manipulacyjna wynosi 10 PLN.

Prowizja za połączenie z giełdami w wysokości 0,25% wartości portfela (maksimum 2,50 EUR). Klienci z Polski nie płacą tylko za dostęp do GPW. Żeby zobrazować to przykładem: jeśli klient posiada w portfelu akcje o wartości 1000 EUR notowane na giełdach NYSE, LSX i HKEX za możliwość handlowania na nich zapłaci co roku 7,50 EUR (3 x 2,50 EUR).

Wpłaty i wypłaty

Klienci z Polski mogą zasilać konto tylko w PLN lub w EUR poprzez bankowe przelewy. Wypłacać środki można już jednak tylko w złotych. DEGIRO nie obsługuje wpłat dokonywanych poprzez pośredników takich jak PayPal, Transferwise czy Revolut. Zaksięgowanie przelewu może zająć od 2 do 3 dni roboczych. W praktyce dzieje się to zazwyczaj szybciej.

Dif Broker

W ofercie tej spółki maklerskiej oprócz giełd z Europy, USA i Kanady, dostępne są także parkiety z Azji oraz Oceanii: Australia, Hongkong, Japonia i Singapur. Oprócz tego klienci Dif Broker mogą handlować popularnym ETF-ami, kontraktami terminowymi, obligacjami i CFD. Łącznie udostępnia ponad 40 000 instrumentów finansowych.

Dif Broker stosuje model opłat, w którym uzależnia wysokość prowizji za handel amerykańskimi akcjami i ETF-ami od początkowego depozytu klienta. Wybrać można pomiędzy pakietem:

podstawowym (min. depozyt 2000 EUR): 0,02 USD za akcję, min. 15 USD

klasycznym ( min. depozyt 10 000 EUR): 0,02 USD za akcję, min. 9 USD

platynowym (min. depozyt 100 000 EUR): 0,015 USD za akcję, min. 6 USD

VIP (min. depozyt 500 000 EUR): 0,015 USD za akcję, min. 3 USD

Opłaty za akcje i ETF-y z pozostałych giełd są jednakowe niezależnie od pakietu i wynoszą:

0,03 CAD za akcję (min. 20 CAD) - Kanada

0,10% (min. 12 EUR) dla większości europejskich giełd (Niemcy, Belgia, Hiszpania, Francja, Holandia, Włochy, Finlandia i Portugalia)

0,10% (min. 18 CHF) - Szwajcaria

0,10% (min. 90 SEK/NOK/DKK) - Szwecja, Norwegia, Dania

0,15% (min. 25 SGD) - Singapur

0,15% (min. 100 HKD) - Hongkong

0,20% (min. 8 GBP) - Wielka Brytania

0,20% (min. 20 AUD) - Australia

0,20% (min. 65 PLN) - Polska

0,25% (min. 2500 JPY) - Japonia

Dodatkowe opłaty:

opłata za brak aktywności w wysokości 100 EUR + VAT, naliczana, gdy klient nie wykona żadnej transakcji na swoim rachunku przez okres 12 miesięcy (dotyczy rachunków o wartości konta poniżej 100 tys. EUR). Opłata jest pobierana jednorazowo i naliczana ponownie po kolejnych 12 miesiącach bez aktywności.

opłata za przechowywanie w wysokości 0,25% + VAT miesięcznie, naliczana od wartości środków klienta (min. 5,5 USD + VAT).

prowizja od przewalutowania: 0,5%

“opłata administracyjna za zwłokę w wysłaniu wymaganych dokumentów formalnych” - 100 EUR + vat za kwartał.

opłata za raport podatkowy w wysokości 25 EUR + VAT (trzeba zrezygnować z niej samodzielnie)

- bardzo wysokie koszty wpłat i wypłat (o czym dalej)

Wpłaty i wypłaty

Dif Broker akceptuje przelewy w PLN, EUR, USD i GBP, także poprzez Revolut oraz Wise (w ostatnim przypadku wyłącznie w EUR). Dla klientów z Polski, spółka prowadzi konto w banku Millennium i jak podaje na swojej stronie, to on odpowiada za wysokie opłaty za wpłaty i wypłaty.

Zgodnie z informacjami na stronie, które różnią się od tych w tabeli opłat i prowizji, wpłata dolarów kosztuje zawsze 5 EUR niezależnie od kwoty. Do tego mogą dołączyć dodatkowe opłaty naliczone przez bank nadawcy i banki pośredniczące. Wpłaty w PLN również są obciążone prowizją w wysokości 5 EUR. Przelewy SEPA (Jednolity Obszar Płatniczy w Euro) kosztują 1 EUR. Najwięcej zapłacą osoby, które będą chciały zasilić rachunek funtami brytyjskimi. Będzie je to kosztować 18,5 EUR prowizji niezależnie od wysłanej kwoty. Tabela opłat i prowizji twierdzi z kolei, że koszt wpłat EUR, PLN i USD to odpowiednio: 0, 5,2 EUR i 5,2 EUR. Funt pozostaje tak samo drogi.

Wypłata dolarów może kosztować klienta Dif Broker od minimum 32,3 EUR do maksymalnych 122,3 EUR. Broker podaje, że nie pobiera prowizji a za całość opłaty odpowiadają banki. Co ciekawe w tabeli opłat i prowizji identyczne kwoty figurują przy wypłatach w złotych. Przelew wychodzący w funtach kosztuje od 47,50 EUR do 146,30. Jedyną darmową opcją na wypłatę środków jest przelew SEPA w EUR.

eToro

Chociaż eToro dał poznać się przede wszystkim jako platforma do handlu kontraktami CFD, w swojej ofercie ma również zwykłe akcje i ETF-y. Poza powszechnie dostępnymi giełdami z USA i Europy znajdziemy tu również 135 spółek z Hongkongu, 120 spółek z Australii, a także 1 spółkę notowaną na giełdzie w Arabii Saudyjskiej (Saudi Aramco). W ofercie brokera znajduje się ponad 3100 akcji i 400 ETF-ów. Oprócz tego e Toro udostępnia szeroką gamę innych instrumentów finansowych od kontraktów terminowych, CFD i surowców po kryptowaluty i NFT.

eToro był pionierem na polu copy tradingu i social tradingu. Przy pomocy rozwiązania CopyTrader klienci platformy mogą podpiąć się pod strategię wybranego inwestora i automatycznie kopiować jego ruchy. Broker oferuje także akcje ułamkowe. Minimalna wartość zlecenia wynosi 10 dol. Dzięki temu, inwestorzy dysponujący mniejszymi środkami, mogą kupić część akcji o wysokiej jednostkowej cenie. Posiadacze akcji ułamkowych otrzymują dywidendę proporcjonalną do ich udziałów. Klienci eToro mogą korzystać z rozszerzonych godzin handlu na giełdach w USA w godzinach 10:30-14:30 czasu GMT

Prowizja za transakcje na akcjach i ETF-ach:

0%

Dodatkowe opłaty:



opłata za brak aktywności: wynosząca 10 USD miesięcznie pobierana po 12 miesiącach bez składania zleceń na platformie.

brak opłaty za przechowywanie

koszt przewalutowania: 50 pipsów

opłata za wypłatę: 5 USD niezależnie od kwoty

Wpłaty i wypłaty

eToro prowadzi rachunki wyłącznie w dolarach. Za wypłaty trzeba zapłacić 5 USD niezależnie od kwoty. Przelew wychodzący nie może być niższy niż na 30 dol. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że dolarowe przelewy WIRE wiążą się z dodatkowymi opłatami pobieranymi przez banki i nierzadko finalne koszty mogą sięgnąć kilkudziesięciu dolarów.

Poza tradycyjnymi przelewami eToro obsługuje Blik i przelewy24.

Exante

Exante oferuje ponad 24 000 akcji i ETF-ów z 50 rynków na całym świecie. Znajdziemy wśród nich tak rzadko spotykane okazy, jak giełdy z Turcji, Izraela, Malty, Hongkongu, RPA, Singapuru i Japonii. Oprócz akcji i ETF-ów broker udostępnia szeroką gamę funduszy, kontraktów terminowych, CFD i opcji: łącznie ponad 600 000 produktów finansowych.

Według informacji na stronie Exante, każdy klient otrzymuje osobistego opiekuna konta, z którym może kontaktować się w trybie 24/7.

Prowizja minimalna w przypadku akcji z większości giełd udostępnianych przez EXANTE mieści się w przedziale od 4-5 złotych. W przypadku amerykańskich papierów wartościowych koszt to 0,02 dol. prowizji od każdego kupionego udziału. Największą prowizję trzeba zapłacić za handel na giełdach w Madrycie i na Malcie. Są one znacznie wyższe niż koszt zawierania transakcji w Japonii i Hongkongu.

Prowizje akcje i ETF-y

USA: 0,02 USD za akcję (min. 1 USD)

Kanada: 0,02 CAD za akcję (min. 1 CAD)

Euronext (Amsterdam, Bruksela, Irlandia, Lisbona, Paryż): 0,05% (min. 1 EUR)

Wielka Brytania: 0,05% (min. 1 GBP)

Niemcy: 0,05% (min. 1 EUR)

Malta: 0,075% (min. 6 EUR)

Szwecja: 0,075% (min. 50 SEK)

Norwegia: 0,08%

Szwajcaria: 0,08% (min. 1 CHF)

Hongkong: 0,08% (min. 10 HKD)

Dania: 0,1%

Finlandia: 0,1% (min. 1 EUR)

Włochy: 0,1% (min. 1 EUR)

Japonia: 0,1% (min. 150 JPY)

Australia: 0,12% (min. 6 AUD)

Austria: 0,125%

Hiszpania: 0,125% (min. 4 EUR)

Singapur: 0,15% (min. 2,5 SGD)

Izrael: 0,24% (min. 5 ILS)

Turcja: 0,25% (min. 25 TRY)

Grecja: 0,32% (min. 1 EUR)

RPA: 0,3%

Czechy: 0,4% (min. 25 CZK)

Polska: 0,4% (min. 5 PLN)

Dodatkowe opłaty:

Opłata za brak aktywności: 50 EUR miesięcznie po 6 miesiącach bez zawarcia transakcji lub przy braku otwartych pozycji, albo jeśli wartość środków na rachunku spadnie poniżej 5000 EUR. Nie dotyczy autoryzowanych traderów i doradców.

brak opłaty za przechowywanie akcji i ETF-ów

opłata w wysokości 90 EUR za zlecenia poza platformą

bardzo wysoka opłata za wypłatę środków: 30 EUR/GBP

Wpłaty i wypłaty

Domyślną metodą dokonywania wpłat do EXANTE jest przelew bankowy. Broker akceptuje również przelewy za pośrednictwem Revolut i Transferwise, po przedstawieniu dowodu posiadania konta w jednej z tych firm.

EXANTE wypłaca środki tylko przelewem bankowym. Nie obsługuje kart kredytowych. Środki wypłacane są bezpośrednio na konto posiadacza EXANTE, z którego wcześniej zasilono rachunek.

Opłata za wypłatę środków wynosi 30 EUR/GBP/USD lub równowartość tej kwoty w zależności od wypłacanej waluty i jest niezależna od kwoty przelewu.

Broker pozwala na handel z jednego rachunku wielowalutowego i obsługuje: EUR, USD, AUD, CAD, CHF, CZK, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, TRY i RUB.

Freedom 24

Freedom 24 oferuje dostęp do 15 giełd. Na liście parkietów spoza klasyki znajdziemy akcje z Kazachstanu i Hongkongu. Łącznie w ofercie brokera znajduje się ponad 1 mln różnych instrumentów finansowych. W tym wiele akcji, ETF-ów, kontraktów futures i opcji.

Ponad 40 000 akcji i około 1500 funduszy ETF. Broker oferuje również oprocentowanie gotówki na rachunku, na warunkach lepszych niż wiele banków. Euro na 2,5%, a dolary na 3%.

Prowizja akcje i ETF-y

Prowizja pobierana przez Freedom24 różni się w zależności od pakietu wybranego przez inwestora. Przez pierwsze 30 dni od otwarcia konta obowiązuje promocja, w ramach której zawieranie transakcji na platformie jest bezpłatne. Później należy ponosić comiesięczne opłaty za plany z korzystniejszymi prowizjami lub wybrać darmowe konto “All inclusive in USD” lub “Smart in EUR”.

Stała opłata za zakup akcji i ETF-ów z Europy i USA dla posiadaczy darmowego konta “Smart in EUR” wynosi 0,02 EUR/USD za akcję + 1,2 EUR/USD za zlecenie. W przypadku akcji i ETF-ów z Azji prowizje rosną do 0,25% za akcję i 10 HKD (1,28 USD) za zlecenie.

“All inclusive in USD” pobiera za kupno akcji i ETF-ów z USA i Europy 0,5% +0,012 USD za akcję + 1,2 USD za wystawienie zlecenia. Azjatyckie instrumenty kosztują tyle samo co w planie “Smart in EUR”.

Dodatkowe opłaty:

brak opłaty za nieaktywność

brak opłaty za przechowywanie

opłata za zamknięcie konta; do 100 EUR/USD ze środków pozostających na koncie klienta

opłata za wypłatę środków: 7 EUR/USD

Wpłaty i wypłaty

Rachunek u brokera można zasilać natychmiastowo kartą, jednak prowizja wyniesie wtedy 2,5%. Z dostępnych opcji jest również przelew księgowany w czasie od 1 do 3 dni. Wypłat można dokonywać tylko na rachunki bankowe.

Interactive Brokers

Interactive Brokers oferuje swoim klientom dostęp do ponad 150 rynków w 33 krajach. Obsługuje 27 walut i umożliwia handel tysiącami akcji, ETF-ów, opcji, kontraktów terminowych, CFD, obligacji i warrantów. Wśród udostępnianych przez niego funkcji znajdują się akcje ułamkowe, przy których minimalna kwota, za którą można dokonać transakcji wynosi 1 USD.

IB oferuje również ciekawą funkcję Recurring Investment, które pozwala na regularnie kupowanie europejskich ETF-ów. Proces ten można dodatkowo zautomatyzować zlecając w swoim banku regularne przelewy na platformę. Wolne środki klienta na rachunku pieniężnym są oprocentowane od kwoty 10 000 USD na odpowiednio 4,830% dla depozytów dolarowych i 3,144% dla depozytów w euro.

Interactive Brokers umożliwia wybór pomiędzy jedną z dwóch metod naliczania prowizji od zleceń na rynkach akcji i ETF-ów: TIERED oraz FIXED. Obie opcje zazwyczaj nie różnią się od siebie prowizją procentową, ale dość często zdarzają się różnice w prowizji minimalnej. FIXED zawiera wszystkie koszty, jednak prowizja min. jest wyższa, a TIERED nie prezentuje wszystkich dodatkowych płatności, ale ma niższą prowizję min.

Dodatkowo w przypadku modelu TIERED prowizja zmniejsza się wraz ze wzrostem wartości obrotu na konkretnym rynku. Na zniżki można załapać się zazwyczaj po przekroczeniu kilkuset tysięcy USD. Mimo wszystko TIERED może okazać się opłacalniejszy od FIXED także dla mniejszych inwestorów, z uwagi na różnicę w prowizji minimalnej.



Prowizja akcje i ETF-y

USA: 0,0035 USD na akcję, (min. 0,45 USD - TIERED) lub 0,005 USD na akcję (min. 1 USD - FIXED)

Kanada: 0,008 CAD na akcję (min. 1 CAD - TIERED) lub 0,01 CAD na akcję (min. 1 CAD - FIXED)

Meksyk: 0,1% (min. 60 MXN)

Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia: 0,05% (min. 1,25 EUR - TIERED / min. 3 EUR - FIXED)

Litwa, Łotwa, Estonia: 0,05% (min. 1,25 EUR - TIERED), 0,2% (min. 10 EUR - FIXED)

Czechy: 0,15% (min. 70 CZK)

Dania: 0,5% (min. 20 DKK - TIERED / min. 49 DKK - FIXED)

Węgry: 0,05% (min. 200 HUF - TIERED), 0,04% (min. 200 HUF - FIXED)

Hongkong: 0,05% (min. 18 HKD - TIERED), 0,08% (min. 18 HKD - FIXED)

Pełny wykaz prowizji na poszczególnych rynkach jest dostępny w tym miejscu.

Dodatkowe opłaty:

Brak opłaty za nieaktywność,

Brak opłaty za przechowywanie,

koszt przewalutowania: 2 USD niezależnie od kwoty

opłata za wypłatę: pierwsza w miesiącu darmowa, później 40 PLN

Wpłaty i wypłaty

Zasilanie rachunku w Interactive Brokers jest bezpłatne jeśli chodzi o przelewy SEPA (w euro). Od tego roku klienci Interactive Brokers ponownie mogą zasilać swój rachunek polskimi złotymi, bez dodatkowych kosztów. Opłaty związane z siecią SWIFT mogą pojawić się w przypadku przelewów w dolarach i funtach. Można ich jednak uniknąć wpłacając środki z Revoluta.

Wypłata jest również darmowa.

Pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatnie, kolejne przelewy wychodzące kosztują 40 PLN, 8 EUR lub 10 USD - zależnie od wypłacanej waluty.

LYNX Broker

Tak samo jak w Interactive Brokers (ponieważ LYNX jest nakładką na jego platformę), znajdziemy tu praktycznie wszystkie instrumenty finansowe, które mogą zainteresować inwestorów. Obok szerokiej oferty azjatyckich giełd z Chin, Hongkongu i Japonię można handlować tu akcjami z Meksyku i Izraela. Klienci mają do dyspozycji również te same narzędzia co inwestorzy korzystający z Interactive Brokers.

Pomimo niemal identycznej oferty prowizje pobierane przez LYNX są wyższe. W przypadku niektórych rynków różnica jest naprawdę spora. Za przykład niech posłuży Hongkong, gdzie składanie zleceń kosztuje w IB 0,05% (minimum 18 HKD), a w LYNX 0,15% przy prowizji minimalnej 50 HKD.

Prowizje akcje i ETF-y:

Polska: 0,12% (min. 15 PLN)

USA: 0,01 USD za akcję (min. 5 USD i maks. 2% wartości transakcji)

Kanada: 0,01 USD za akcję (min. 5 CAD, maks. 1% wartości transakcji)

Belgia, Francja, Austria, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Włochy: 0,12% (min. 6 EUR, maks. 99 EUR)

Czechy: 0,25% (min. 150 CZK)

Australia: 0,15% (min. 10 AUD)

Chiny: 0,20% (min. 50 CNH)

Hongkong: 0,15% (min. 50 HKD)

Japonia: 0,15% (min. 500 JPY)

Meksyk: 0,15% (min. 100 MXN)

Dania: 0,15 (min. 75 DKK)

Norwegia: 0,15% (min. 50 NOK)

Szwecja: 0,15% (min. 50 SEK)

Szwajcaria: 0,15% (min. 15 CHF)

Wielka Brytania: 0,10% (min. 10 GBP)

Węgry: 0,15% (min. 2000 HUF)

Rosja: 0,15% (min. 500 RUB)

Izrael: 0,15% (min. 30 ILS)

Dodatkowe opłaty:

opłata za brak aktywności: 1 USD miesięcznie, jeśli klient nie wyda na platformie przynajmniej 1 USD na miesiąc, lub wartość jego środków na rachunku spadnie poniżej 1000 USD

opłata za przechowywanie: BRAK

opłata za wypłatę: pierwsza w miesiącu darmowa, później 50 PLN

Wpłata i wypłata

LYNX nie pobiera opłat za wypłatę ani wpłatę środków. Dodatkowe koszty mogą zostać jednak pobrane przez banki, np. przy przelewach dolarowych SWIFT.

Saxo Bank

Saxo Bank udostępnia na swojej platformie transakcyjnej akcje z państw, które trudno znaleźć w innych miejscach, w tym z RPA, Malezji, Japoni, Hongkongu, Chin (Szanghaju i Shenzhen) oraz Australii. Broker oferuje łącznie ponad 23 500 akcji notowanych na 53 światowych rynkach oraz ponad 1000 ETF-ów.

Oprócz tego na platformie Saxo można znaleźć szeroką gamę innych produktów od CFD, opcji, surowców i obligacji po zarządzane portfele. W przypadku ostatniego z wymienionych, klienci mogą powierzyć zarządzanie środkami od 10 000 EUR ekspertom, którzy będą inwestować je według jednej z dostępnych strategii (uzależnionej od akceptowanego poziomu ryzyka). Oferta zarządzanych portfeli jest owocem współpracy Saxo Banku ze spółkami specjalizującymi się w zarządzaniu aktywami, w tym BlackRock i Morningstar. Saxo zapewnia również oprocentowanie wolnych środków, ale dla posiadaczy rachunków Classic wynosi ono tylko 0,857% w skali roku.

Saxo Bank udostępnia 3 rodzaje rachunków: Classic, Platinum i VIP. Pierwszy nie wymaga określonego początkowego depozytu, natomiast dwa kolejne mogą zostać założone przy wpłacie 200 000 EUR i 1 mln EUR. Klienci Platinum i VIP mogą liczyć na korzystniejszą ofertę, niższe prowizje i priorytetową obsługę klienta w języku polskim. Ze wszystkimi korzyściami można zapoznać się na stronie Saxo Banku, natomiast w tym tekście skoncentrujemy się tylko na opłatach za rachunek typu Classic. https://www.home.saxo/pl-pl/rates-and-conditions/etf/commissions

Prowizje akcje i ETF-y:

USA: 0,01 USD za akcję (min. 5 USD)

Kanada: 0,03 CAD za akcję (min. 8 CAD)

Polska: 0,15% (min. 15 PLN)

Grecja: 0,35% (min. 12 EUR)

Niemcy, Austria, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Finlandia, Irlandia, Holandia, Belgia, Francja: 0,1% (min. 6 EUR)

Wielka Brytania: 0,1% (min. 6 GBP)

Dania: 0,1% (min. 45 DKK)

Szwecja: 0,1% (min. 60 SEK)

Czechy: 0,28% (min. 150 CZK)

Szwajcaria: 0,1% (min. 6 CHF)

RPA: 0,25% (min. 100 ZAR)

Australia: 0,1% (min. 8 AUD)

Hongkong: 0,15% (min. 50 HKD)

Malezja: 0,2% (min. 30 MYR)

Chiny: 0,15% (min. 40 CNH)

Singapur: 0,15% (min. 9 SGD)

Japonia: 0,15% (min. 900 JPY)

Dodatkowe opłaty:

opłata za brak aktywności: 120 EUR pobierane po roku bez zleceń i otwartych pozycji na platformie od rachunków, których wartość nie przekracza 10 000 EUR.

opłata za przechowywanie: BRAK

koszt przewalutowania: średnia cena FX spot, w oparciu o czas zamknięcia pozycji, plus/minus 1%

opłata za wypłatę: BRAK

Wpłaty i wypłaty

Saxo Bank umożliwia dokonywanie natychmiastowych wypłat przy użyciu kart kredytowych i płatniczych, ale może pociągnąć to za sobą koszt w wysokości do 2,47%. Darmową metodą na zasilenie rachunku jest przelew bankowy. Saxo Bank udostępnia klientom z Polski numer rachunku (IBAN) do dokonywania wpłat w złotym (PLN)

Tastytrade

Tastytrade oferuje dostęp do 8000 akcji oraz ETF-ów notowanych na giełdach w USA. Na uwagę u tego brokera zasługuje szczególnie możliwość bezpośredniego handlu amerykańskimi ETF-ami, którą w Unii Europejskiej są dostępne tylko dla osób ze statusem klienta profesjonalnego. Tastytrade nie oferuje akcji z giełd spoza USA, ale w przypadku wybranych akcji umożliwia handel ADR-ami (amerykańskie kwity depozytowe). Oprócz tego udostępnia szeroki wybór innych instrumentów finansowych, w tym: opcje, kontrakty terminowe, CFD i Forex.

Tastytrade podaje, że nie pobiera dla siebie żadnej prowizji za handel akcji i ETF-ami na swojej platformie. Zaznacza jednak, że klienci mogą ponieść niektóre koszty, np. związane z rynkiem, na którym składają zlecenia, specyfikacją produktu, regulacjami lub anulowaniem zleceń. Wszystkie transakcje na akcjach wiążą się także z opłatą rozliczeniową w wysokości 0,0008 USD za akcję.

Prowizje akcje i ETF-y:

0% + opłata rozliczeniowa (clearing fee) w wysokości 0,0008 USD za akcję.

Dodatkowe opłaty:

Brak opłaty za nieaktywność,

Brak opłaty za przechowywanie,

Opłata FINRA (amerykański organ regulacyjny) od sprzedaży akcji: 0,000145 USD za sztukę,

Bardzo droga wypłata, ale jest sposób by ją zmniejszyć (o czym dalej),

Opłata za papierowe zestawienia transakcji: 2 USD (domyślnie maile z potwierdzeniem są wysyłane za darmo na podany adres e-mail, jednak są problemy z dostarczaniem maili w przypadku podania e-maila na polskim serwerze, wtedy izba rozliczeniowa zaczyna wysyłać potwierdzenia papierowe płatne 2 USD za każdą wysyłkę. Najlepiej więc podawać e-mail założony na gmailu).

Wpłaty i wypłaty

Tastytrade prowadzi rachunki wyłącznie w dolarach, przez co chcąc zasilić konto skazujemy się na koszt przelewu SWIFT. Można jednak uniknąć opłat transferując środki przez konto w Interactive Brokers, którego prowadzenie jest darmowe, zasilenie w PLN bezpłatne, a koszty przewalutowania stosunkowo nieduże. Z pewnością istnieją też inne sposoby.

Tastytrade umożliwia wypłatę środków tylko przelewem bankowym. Wysłanie środków poza USA kosztuje 45 USD, do których trzeba będzie doliczyć też prawdopodobnie opłaty sieci SWIFT. Opłatę za wypłaty można obniżyć zakładając konto WISE, które umożliwia otwarcie dolarowego rachunku z amerykańskim numerem. Wtedy transfer środków będzie darmowy. Następnie dolary mogą zostać przesłane za 0,39 USD do Revoluta, który oferuje tanie przewalutowanie lub przenieść środki bezpośrednio do polskiego banku za 4,29 USD opłaty stałej i 0,66% opłaty zmiennej.

Wpłata lub wypłata kartą kredytową bądź debetową nie jest możliwa.

Trading 212

Trading 212 oferuje dostęp do ponad 7 000 globalnych akcji i ETF-ów. Znajdziemy tu jednak wyłącznie giełdy z Europy i Stanów Zjednoczonych. Broker oferuje poza kontem do handlu papierami wartościowymi, udostępnia także konta do tradingu na rynkach forex/CFD.

Wolne środki klientów na rachunkach są oprocentowane niezależnie od kwoty, a odsetki naliczane codziennie. Aktualnie wynoszą 2% rocznego zysku procentowego dla GBP, 1,5% dla EUR i 2,25% dla USD. Trading 212 umożliwia zakup akcji ułamkowych już od 1 EUR.

Trading 212 nie pobiera prowizji za zlecenia kupna i sprzedaży akcji i ETF-ów. Bezpłatne jest także przechowywanie papierów wartościowych.

Prowizje akcje i ETF-y:

0%

Dodatkowe opłaty:

opłata za nieaktywność: BRAK

opłata za przechowywanie papierów wartościowych: BRAK

prowizja od przewalutowania: 0,25%

opłata za wypłatę: BRAK

Wpłaty i wypłaty

Wpłaty i wypłaty realizowane poprzez przelewy bankowe są bezpłatne. Za wpłaty powyżej łącznej kwoty 10000 PLN lub 2000 EUR dokonywanych za pomocą Blika, kart, Google Pay, Apple Pay i innych metod, trzeba zapłacić 0,7% prowizji.

Minimalna kwota wpłaty wynosi 50 PLN lub 10 EUR. Minimalna kwota wypłaty to 5 PLN lub 1 EUR.

Najgorszy, najlepszy i najmniej bezpieczny

We właśnie zakończonym przeglądzie brokerów na końcu umieściłbym Dif Broker. Handel na jego platformie jest droższy niż oferta rynków zagranicznych w niejednym polskim domu maklerskim. Oprócz prowizji za zlecenia oraz kosztu wpłat i wypłat, inwestor musi tu słono zapłacić za przechowywanie akcji, brak aktywności, a nawet zaległe dokumenty i raport podatkowy od brokera.

Pieniędzy nie zainwestowałbym też na platformie Freedom 24, ale tutaj znaczenia nie odgrywa oferta, a pochodzące z sierpnia doniesienia Hindenburg Research. Pomimo że zarzuty przedstawione w raporcie nie muszą okazać się stuprocentową prawdą, są na tyle poważne, że lepiej zachować ostrożność i obserwować co dzieje się w spółce.

Pozostali brokerzy stanowią dla siebie dość wyrównaną konkurencję. Wśród platform bez prowizji za handel akcjami i ETF-ami ciekawym wyborem może okazać się eToro. Trading 212, który również nie pobiera opłat za handel na giełdzie, ma znacznie uboższą ofertę i na tym polu przegrałby starcie również z polskim XTB. W segmencie bezprowizyjnych brokerów warto zwrócić uwagę również na TastyTrade. Pomimo że oferuje dostęp tylko do giełd z USA, umożliwia także bezpośrednie inwestowanie w amerykańskie ETF-y.

Exante wyróżnia się bardzo niskimi opłatami (poza tymi za wypłaty) i może okazać się dobrym wyborem dla profesjonalistów i bogatszych inwestorów. Na uwagę zasługuje również Saxo Bank, który swoimi prowizjami i ofertą uzyskuje pewną przewagę nad DEGIRO, drugim obok niego brokerem z tego zestawienia, który posiada bankową licencję. Interactive Brokers nie trzeba nikomu przedstawiać. Broker może pochwalić się wciąż najszerszą ofertą wśród wszystkich sprawdzonych domów maklerskich oraz niskimi prowizjami.

Kończąc ten tekst, możemy pochylić się jeszcze nad sprawą podatków. U żadnego z wymienionych w tym przeglądzie brokerów nie można liczyć na PIT-8C. Niektórzy ułatwiają jednak rozliczenie z Urzędem Skarbowym i tutaj przykładem mogą być Saxo Bank oraz Dif Broker, którzy przesyłają klientom raport podatkowy w formie pliku PDF. W rozliczeniu się z transakcji na giełdzie u pozostałych brokerów mogą pomóc nam za to narzędzia takie jak PodatekGieldowy.pl i KalkulatorGieldowy.pl.

Warto zwrócić też uwagę, że u wszystkich brokerów z tego zestawienia znajdziemy formularz W-8BEN, który umożliwi nam obniżenie amerykańskiego podatku od dywidendy wypłacanej przez spółki z USA z 30% do 15%.