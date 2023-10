Inwestowanie na giełdzie będzie łatwiejsze dzięki sztucznej inteligencji? Ekspert z GPW nie ma wątpliwości

Wykorzystanie sztucznej inteligencji na rynku kapitałowym może być istotnym narzędziem wspierającym inwestorów giełdowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych – powiedział PAP dyrektor zarządzający IT w GPW Arkadiusz Gronek.

fot. tech_BG / / Shutterstock

Dyrektor zarządzający IT w Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) Arkadiusz Gronek w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że narzędzia sztucznej inteligencji (AI) mają coraz większy wpływ na rynek giełdowy w Polsce, jak i na świecie. Znajdują one zastosowanie zwłaszcza w przypadku dużych zbiorów danych, które można poddać analizie. Wskazał, że AI jest w stanie przetwarzać "ogromne ilości danych z różnych źródeł, co pozwala na szybką identyfikację trendów i wzorców".

"W przyszłości modele uczenia maszynowego mogą prognozować ruchy cen akcji na podstawie historycznych danych, wzorców zachowań rynkowych, które mogą się powtarzać. Co więcej - sztuczna inteligencja może być wykorzystywana także do analizy nastrojów inwestorów na platformach społecznościowych, a to również może wpływać na decyzje inwestycyjne" – stwierdził ekspert.

Jak poinformował Gronek, GPW posiada repozytoria danych związanych z funkcjonowaniem rynku (arkusze zleceń, transakcje instrumentami finansowymi), które stanowią istotne źródło informacji w procesie uczenia maszynowego.

"Przeprowadziliśmy już w tym zakresie projekty badawczo-rozwojowe, które wykazały, że wykorzystanie AI na rynku kapitałowym może stanowić istotne narzędzie wspierające inwestorów giełdowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych" – przekazał ekspert. "Chcemy te prace kontynuować również we współpracy z partnerami zewnętrznymi, aby poszerzać naszą ofertę produktową i zwiększać aktywność inwestorów indywidualnych" - zapowiedział.

Gronek wskazał, że na GPW rozwijane są obecnie dwa projekty, w których wykorzystywane są modele sztucznej inteligencji. Pierwszym z nich jest "Polski Cyfrowy Operator Logistyczny", który umożliwia utworzenie platformy logistycznej wykorzystującej narzędzia AI dla optymalizacji kosztów w obszarach transportu i logistyki. "Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiego łańcucha logistyki i transportu przed presją kapitału zagranicznego" – wyjaśnił specjalista.

Drugim rozwijanym projektem jest "Platforma GPW Data", czyli system wykorzystujący modele AI celem wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Dyrektor zarządzający IT w GPW poinformował, że bazuje on na metodach uczenia maszynowego. Ma on pozwolić uczestnikom rynku szybciej podejmować decyzje związane z inwestowaniem na giełdzie oraz umożliwić szybkie udostępnianie danych rynkowych, ich analizę i przetwarzanie oraz budowanie przez inwestorów własnych mechanizmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

autor: Adrian Reszczyński