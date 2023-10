Inwestorzy wyprzedają akcje producenta gier. Nie tak to miało wyglądać

Kurs CI Games mocno traci w dniu premiery swojej najnowszej i najdroższej gry „Lords of the Fallen”. Pierwsze recenzje są mocno mieszane, ale prezes spółki informuje o zadowalających wynikach przedsprzedażowych. Wcześniej przekonywał, że udana premiera może zwiększyć wycenę spółki nawet 3-5 krotnie. Póki wycena spadła od tego momentu o ponad 40 proc.

/ Informacja prasowa

Po godzinie 15.00 w piątek za jedną akcję CI Games płacono nieco ponad 4 zł, po tym jak dzienna zmiana kursu pokazywała spadek o ponad 10,6 proc. Dzień wcześniej cena akcji tąpnęła o 10,4%, gdy w mediach zaczęły pojawiać się pierwsze mieszane recenzje gry „Lords of the Fallen”.

Bankier.pl

Mocne spadki, realizacja zysków

Jeszcze w połowie września przy kursie wynoszącym ponad 6 zł. Marek Tymiński mówił, o możliwym wzroście wartości firmy od 3 do 5 razy po udanej premierze gry. Od tego czasu, kurs do piątkowego minimum (3,68 zł) spadł o 41,5%.

Na razie więc inwestorzy, wobec wątpliwości co do komercyjnego sukcesu gry, wyrażanych w dotychczasowych recenzjach, zdecydowali się realizować zyski, które zapewnił dotychczasowy wzrost cen akcji CI Games. W piątek obroty przekraczały na dwie godziny przed końcem sesji 26 mln zł, w czwartek przehandlowano 31,6 mln zł.

Nawet po mocnych spadkach z ostatnich dwóch dni kurs legitymuje się roczną stopą zwrotu na poziomie ok. 60%, a z perspektywy dwóch lat dał zarobić na teraz ponad 144%. Gdy w sierpniu tego roku kurs osiągnął historyczny szczyt na 7,15 zł, jego stopa zwrotu od początku 2022 r. wynosiła blisko 350%.

Niejednoznaczna premiera

Sama premiera gry jeszcze trwa wg harmonogramu, który spółka przedstawiła m.in. na platformie X. Póki co inwestorzy skupiają się na oficjalnych recenzjach branżowych mediów i portali oraz ocen użytkowników konsol PlayStation. Obecnie na Metacritic wersja na PC ma ocenę 76, a na PS5 73. Z kolei ocena na OpenCritic 75/100 agreguje 42 recenzje branżowe, a grę poleca 75% recenzentów. Więcej o pierwszych recenzjach w czwartkowym podsumowaniu sesji.

Make thy preparations, Crusader, for your quest draws nigh...



Out Oct 13, pre-order #LordsOfTheFallen on PC, PS5 & Xbox X|S: https://t.co/RXj0VKrb86 pic.twitter.com/vuZosgIOZN — LORDS OF THE FALLEN (@lotfgame) October 12, 2023

W piątek natomiast prezes Marek Tymiński napisał na X, że wynik „Lords of The Fallen” przekroczył wewnętrzne oczekiwania sprzedażowe. Czwartek był ostatnim dniem składania zamówień w przedsprzedaży. Gra obecnie znajduje się na drugim miejscu globalnych bestsellerów na Steam.

Pleased to announce that #LordsOfTheFallen outperformed our internal sales expectations yesterday - our final day of pre-orders. — Marek Tyminski (@tyminski_marek) October 13, 2023

Dostępna jest w trzech wersjach: Standard, Deluxe oraz Kolekcjonerskiej. Dla wersji Standard cena wynosi 69,99 USD, Deluxe 79,99 USD, a dla Kolekcjonerskiej 249,99 USD. Cena digital na Steam Standard to 59,99 USD. Obecnie spółka pracuje nad patchem na konsole Xbox Series S/X, który będzie udostępniony w trakcie kilku najbliższych dni – poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Według szacunków budżet produkcyjny gry wynosi ok. 200 mln zł, z czego prawie połowa przypada na działania marketingowe. Marek Tymiński mówił, że spółka planuje przeznaczyć ok. 20 mln euro na marketing.

Trzeba poczekać, to nie jest CD Projekt (?)

„Zakładając wyżej wspomniany budżet na poziomie 200 mln zł oraz podstawową wersję gry na poziomie 59,99 euro można założyć, że aby sprzedaż osiągnęła początkowe nakłady, gra musi się sprzedać w co najmniej 724 000 egzemplarzach. Według zarządu punkt przecięcia znajduje się na poziomie ok. 1 mln sztuk” – podliczył Bartłomiej Mętrak z DM XTB.

„Z jednej strony mamy do czynienia z oczywistym zagraniem "sell the news" ze strony inwestorów. Jednak z drugiej strony do spadków może dokładać się niepokój inwestorów, związany z powtórką premiery Cyberpunka 2077” – dodał.

Z kolei Grzegorz Suteniec z Pulsu Biznesu napisał o zachwytach z jednej strony, a z drugiej błędach z optymalizacją, podkreślając bardzo zróżnicowane recenzje.

Nerwowy początek na CIG. Kurs - 10 proc. Bardzo zróżnicowane recenzje. Z jednej strony sporo zachwytów i wygląda, że solidna gra, ale z drugiej błędy i problemów z optymalizacją. Jedni się zachwycają, inni nie. 75 na Opencritichttps://t.co/gVhuddkYfEhttps://t.co/z6oPBDnNqE — Grzegorz Suteniec (@GSuteniec) October 13, 2023

Patrząc na pierwsze oceny z przedpremierowej sprzedaży, pozycję na liście top sellerów na steam, można uznać, że koszmarna powtórka z premiery Cyberpunka 2077, która spędza sen z powiek inwestorów, nie powinna mieć miejsca. Z drugiej jednak strony, pozytywne opinie na steamie to nie wszystko. (…) . Wszystko okaże się tuż po premierze. Wtedy też inwestorzy otrzymają pierwsze twarde dane na temat ocen pierwszych graczy. A do końca października wstępny raport ze sprzedaży powinien definitywnie rozwiać wszelkie wątpliwości oraz powiedzieć ostateczne "sprawdzam" – podsumował Mętrak z DM XTB.



Michał Kubicki