Inwestorzy wciąż wierzą w nieruchomości

Z najnowszego badania firmy doradczej Knight Frank wynika, że w 2022 r. – mimo rynkowego spowolnienia – 40 proc. osób z majątkiem przekraczającym 30 mln USD powiększyło go, a jednym z powodów były inwestycje w nieruchomości. Aż 46 proc. badanych na świecie uznało je za najważniejsze źródło pomnażania pieniędzy.

/ Shutterstock

W nieruchomości mocno wierzą także polscy inwestorzy, którzy – zdaniem pośredników – coraz częściej decydują się na lokowanie nadwyżek gotówki właśnie w domach oraz mieszkaniach. I co ważne, nie ograniczają się do Polski.



W 2017 r. zaledwie 30-40 proc. mieszkań u deweloperów było kupowanych za gotówkę. Dziś w większość firm udział ten skoczył do ok. 70 proc. Są to mieszkania przeznaczone pod inwestycje – głównie wynajem.

Goście:

1'17" Agnieszka Marciniak-Kostrzewa - o nieruchomościach w hiszpańskiej Andaluzji

11'06" Karolina Kaim - o inwestycjach w apartamenty na Cyprze

20'39" Marlena Kosiura - o kupowaniu domów i mieszkań w polskich kurortach

26'58" Marcin Jańczuk - o rentowności najmu

O tym, jakie jest zainteresowanie nieruchomościami w hiszpańskiej Andaluzji i dlaczego warto zainwestować tutaj w dom albo mieszkanie rozmawiam z Agnieszką Marciniak-Kostrzewą, właścicielką Agnes Inversiones, największej polskiej agencji nieruchomości na Costa del Sol.



Boom na zakupy inwestycyjne trwa także na Cyprze. O tym, czym tamtejsze apartamenty zyskują w oczach kupujących, jakie są ich ceny i możliwości finansowania opowiada Karolina Kaim, architektka i prezeska Blueprint Group.



Choć zagraniczne nieruchomości przyciągają coraz większą uwagę Polaków, to nie znaczy, że nie kupują oni również na rodzimym rynku. O tym, jaka jest oferta apartamentów nad polskim morzem, ile można zarobić na ich wynajmie i jakie jest zainteresowanie inwestorów tego typu transakcjami rozmawiam z Marleną Kosiurą, analityczką portalu Nieruchomosciwkurortach.pl.



Zakupom inwestycyjnym na bieżąco przygląda się m.in. Metrohouse. Marcin Jańczuk, analityk rynku nieruchomości w tej agencji opowiada o skali tego zjawiska, hurtowym nabywaniu mieszkań i zapowiadanych przez rząd ograniczeniach w tym zakresie.