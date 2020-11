Inwestorzy uodpornili się na antycovidowe szczepionki

fot. LUCAS JACKSON / Reuters

Wiadomość o potencjalnej drugiej szczepionce przeciw Covid-19 podziałała na inwestorów z Wall Street znacznie słabiej niż tydzień temu. Jednakże tym razem S&P500 oraz Dow Jones zakończył poniedziałek znacznie bliżej śródsesyjnych szczytów.

Inwestorzy mogli dziś czuć się jak bohaterowie giełdowej wersji „Dnia Świstaka”. Tak samo jak tydzień temu przed otwarciem poniedziałkowej sesji na nowojorskich parkietach na rynki gruchnęła wieść o potencjalnie skutecznej szczepionce na Covid-19. Moderna ogłosiła, że trzecia faza badań wykazała skuteczność antycovidowej szczepionki na poziomie 94,5%, a więc nawet wyższym niż preparat Pfizera.

Co więcej, produkt Moderny ma być znacznie łatwiejszy w dystrybucji (wymaga przechowywania „tylko”w -20 stopniach C, a nie w -70). Poza tym co dwie szczepionki, to nie jedna – na rynku pojawia się konkurencja i większa ilość tak pożądanego przez władze produktu. Można oczekiwać, że w kolejnych tygodniach lub miesiącach na rynek trafią doniesienia o następnych preparatach mogących zapewnić ochronę przed chińskim wirusem.

Jeśli na świecie pojawi się skuteczna i niewywołująca poważnych efektów ubocznych szczepionka dystrybuowana na masową skalę i po rozsądnej cenie, to niszczące gospodarkę lockdowny już w połowie 2021 roku mogą stać się historią. O ile za tym w krótkim terminie nic się nie zmienia, to rosnące szanse na antycovidową szczepionkę drastycznie poprawiają prognozy na rok 2021. A to jest wielka szansa dla akcji spółek typowo cyklicznych, najbardziej poszkodowanych w 2020 roku. Równocześnie jest to cios w wyceny technologicznych gigantów. Spółki typu Amazon, Microsoft, Facebook, Netflix czy Alphabet były przecież jednymi z wygranych tegorocznej pandemii.

Jesteśmy zatem świadkami wielkiej „szczepionkowej rotacji”, zapoczątkowanej już tydzień temu. Inwestorzy łaskawiej spoglądali dziś m.in. na akcje linii lotniczych, operatorów turystycznych, firm naftowych czy banków. Drożejąca o ok. 3% ropa naftowa sprawiła, że walory Chevrona podrożały o 7,1%, a Exxona o 5,8%. Wśród 30 amerykańskich blue chipów najwięcej (-3,5%) straciły akcje Pfizera.

Sama średnia przemysłowa Dow Jonesa podobnie jak przed tygodniem otarła się o barierę 30 000 punktów, w trakcie dnia nieznacznie poprawiając śródsesyjny rekord wszech czasów z poprzedniego poniedziałku. Sam wzrost o 1,60% nie był jednak imponujący.

S&P500 wzrósł o 1,16%, wspinając się na wysokość 3 626,91 pkt. To najwyższy w historii kurs zamknięcia tego indeksu, ale intradayowego maksimum sprzed tygodnia nie udało się przekroczyć. Jednakże z punktu widzenia analizy technicznej sytuacja prezentuje się znacznie lepiej niż tydzień temu.

Na plusie sesję udało się zakończyć nawet Nasdaqowi, który zyskał 0,80% i nowego rekordu nie ustanowił. Pomogły w tym rosnące o 0,9% walory Apple’a oraz brak przeceny pozostałych akcji z grupy FAANG+.

Warto też pamiętać, że na Wall Street dobiega końca jeden z najbardziej zaskakujących (i to pozytywnie!) sezonów raportowych w historii. Jeszcze na początku października rynkowy konsensus zakładał, że zyski spółek (EPS) z indeksu S&P500 spadły w III kwartale o ok. 21% rdr. Tymczasem po tym, jak wyniki pokazało 92% spółek z tego indeksu, łączny spadek EPS-u wynosi zaledwie 7,1% rdr. Jest więc trzykrotnie mniejszy od pierwotnych szacunków analityków.

- Szczepionka zmienia to, co mogłoby być długotrwałym kryzysem, w coś bliższego klęsce żywiołowej (tj. duży szok i szybkie wyzdrowienie). Bez skutecznej szczepionki obecne konsensusowe oczekiwania dotyczące EPS, które wskazują na powrót do trendu wzrostowego do końca przyszłego roku, byłyby optymistyczne, ale w przypadku pojawienia się szczepionki mogą faktycznie się spełnić - powiedzieli analitycy TS Lombard Steven Blitz i Andrea Cicione cytowani przez PAP.

Krzysztof Kolany