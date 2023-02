Inwestorzy szukają sztucznej inteligencji na GPW. Kursy pionowo do góry

Inwestycyjnym tematem roku jest, na razie, sztuczna inteligencja i jej wpływ na biznes technologiczny. W cieniu wyścigu takich gigantów jak Microsoft i Google, inwestorzy starają się znaleźć na polskiej giełdzie spółki, które mogą być beneficjentem wdrożenia technologicznych rozwiązań w ich biznesach. Kursy typowanych spółek rosną pionowo do góry.

fot. vs148 / / Shutterstock

Od połowy stycznia (ogłoszenie planów Microsoftu) trwa prawdziwa inwestycyjna gorączka związana z sukcesem, jakim okazał się ChatGPT. „Szacuje się, że aplikacja stworzona przez OpenAI osiągnęła liczbę 100 mln aktywnych użytkowników w dwa miesiące. Oznacza to pobicie rekordu TikToka, który, aby to osiągnąć, potrzebował 9 miesięcy” – napisał Daniel Kostecki z CMC Markets.

Jeszcze mocniej na wyobraźnię działa ogłoszona przez Microsoft informacja, że wykłada on 10 mld dolarów na inwestycje w OpenAI. Następne wieści innych spółek z amerykańskiej giełdy, o wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI, ang. Artificial Intelligence) podnosiły ich kursy o kilkaset procent.

Na ruch Microsoftu odpowiedział Google, który pokazał swój algorytm aspirujący do miana AI. W tym wypadku był to jednak falstart, ponieważ Bard, jak nazwał swoją sztuczną inteligencję gigant z Mountain View, nie był taki „inteligentny” jak ChatGPT, a inwestorzy przecenili akcje Alphabetu (właść. Google) o blisko 8 proc. od prezentacji.

Jednak większość informacji, choćby pośrednio świadcząca o wykorzystaniu tej czy innej sztucznej inteligencji, zachęca inwestorów do bliższego przyjrzenia się takiej spółce i momentalnie podnosi jej giełdowy kurs do góry. Nie inaczej jest w Polsce, a pierwsze znaczące ruchy obserwowane były w środę 8 lutego, kiedy inwestorzy powiązali wzrosty amerykańskiej spółki LivePerson z polskim LiveChatem, która oferuje podobne usługi.

Amerykanie zapowiedzieli, że zintegrują swój produkt z ChatGPT, a kurs od tego czasu, w ciągu kilku sesji wzrósł o kilkadziesiąt procent. Dodatkowo o wpływie AI na usługi LiveChatu mówił sam prezes Mariusz Ciepły w lakonicznym wpisie na Twitterze.

Tym samym wrocławska spółka jako pierwsza na polskim rynku przykuła większą uwagę inwestorów. W środę kurs wzrósł o 12,18 proc., a w czwartek rośnie o kolejne 5 proc., chociaż skala ta była większa rano, kiedy cena akcji doszła do 152,20 zł i była najwyższa w historii.

W czwartek zaczęły się poszukiwania kolejnych spółek z GPW i NewConnect, których biznes jest podobny do tego od LiveChatu, albo usługi, które oferują oparte na autorskim oprogramowaniu, jawią się w głowach inwestorów jako możliwe do rozwinięcia lub zintegrowania ze sztuczną inteligencją.

W tym kluczu najmocniej w czwartek rosły akcje spółki Vee z NewConnect, która zajmuje się wspieraniem usług call center i specjalizuje się we wdrażaniu technologii głosowych w automatycznej obsłudze klienta. Spółka w swoim ostatnim raporcie okresowym informowała, że większość jej wydatków pochłania „intensywny rozwój nowej generacji Brilliance, autorskiej technologii sztucznej inteligencji”. Kurs zyskiwał ok. 25 proc. i był najwyżej od listopada 2022 r.

Kolejnym typem inwestorów były akcje DataWalk z GPW, która zajmuje się zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami do analizy danych. „Produktem DataWalk jest opatentowana platforma analityczna, zaprojektowana do analizy powiązań tzw. graph analytics, która łączy konwencjonalne analizy z analizami grafowymi i sztuczną inteligencją”, czytamy w raporcie okresowym. Kurs rósł o ok. 10 proc. i powracał w okolice 85 zł utraconych pod konie stycznia.

Do góry szedł także kurs Brand24 z GPW, spółki zajmującej się rozwojem usług i narzędzi do monitoringu Internetu i mediów społecznościowych. Firma realizuje projekt, którego efektem ma być stworzenie metody generowania opisowego podsumowania zbioru wzmianek. W tym celu stworzone zostaną m.in. oparte na sztucznej inteligencji mechanizmy wydobywania informacji z tekstu, takie jak analiza emocji, wykrywanie aspektów czy analiza tematyczna, informuje raport okresowy spółki. Kurs rósł o 12 proc. i był najwyżej od ponad roku.

Uwagę zwracał także kurs K2Holdingu z GPW, który zajmuje się rozwijaniem usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu cyfrowego, opartych o zaawansowaną analitykę i tworzenie rozwiązań programistycznych. Firma dostarcza wsparcie w zakresie tworzenia oprogramowania dla biznesu, realizacji projektów informatycznych, projektowania produktów cyfrowych i rozwiązań e - commerce. Kurs zyskiwał ponad 6 proc. i był najwyżej od sierpnia 2022 r.

Na GPW wyróżniał się także kurs Atende, spółki specjalizującej się w integracji teleinformatycznej. Atende buduje sieci komputerowe i centra danych. Oferuje także rozwiązaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, a coraz ważniejszą częścią działalności biznesowej stanowią cloud computing. Jej spółki zależne zajmują się m.in. oprogramowaniem do inteligentnych sieci energetycznych. Kurs zyskiwał ponad 11 proc.

Rósł także kurs spółki Ailleron z GPW, zajmującej dostarczaniem produktów dla branży finansowej, telekomunikacyjnej i hotelarskiej, głównie poprzez swoją interaktywną usługę LiveBank. Swego czasu Ailleron zainwestował w spółkę Chmurowisko świadczącą usługi wsparcia i rozwoju środowisk chmurowych, a także działająca w obszarze technologii sztucznej inteligencji oraz budowania rozwiązań Internet of Things (IoT). Kurs zyskiwał ponad 4 proc. i był najwyżej w historii.

Z NewConnect można wskazać także na spółkę Woodpecker oferującą aplikację pełniącą rolę inteligentnego asystenta sprzedaży B2B. Oprogramowanie wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które pomagają zarządzać komunikacją i automatycznie wysyłają spersonalizowane komunikaty, wykrywają odpowiedzi i przypominają o kontakcie. Kurs od debiutu na małej giełdzie we wrześniu 2021 r. rośnie, a w czwartek zyskiwał kolejne 3,5 proc. i mierzył się z historycznym szczytem ze stycznia bieżącego roku.

To tylko niektóre przykłady gorączki, jaką wywołała sztuczna inteligencja w kontekście spółek z GPW i NewConnect. Większość, jeśli nie wszystkie oparte są na czystej spekulacji, bowiem żadna z nich, w ostatnim czasie nie komunikowała (poza Twittem prezesa LiveChatu), że technologia na poziomie ChatGPT wesprze ich rozwój.

Pomoze nam go rozwinac! — Mariusz Cieply (@mariuszcieply) January 5, 2023

Owszem wzmianki o sztucznej inteligencji w projektach i produktach tych spółek pojawiają się od dawna, ale przecież pojęcie AI jest znane od kilkudziesięciu lat (test Turinga), prace nad jej rozwojem będą trwały kolejne. To jak trudno osiągnąć satysfakcjonujące wyniki pokazuje skala inwestycji w OpenAI liczona w miliardach dolarów, czy wpadka z Bardem takiego giganta technologii jak Google. Niewątpliwie jednak rozwój potencjału sztucznej inteligencji z poziomu ChatGPT może być wydarzeniem nie tylko tego roku, ale dekady, albo stulecia. Tym samym jeszcze wszyscy zdążymy zainwestować.