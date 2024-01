Inwestorzy rzucili się na ETF-y na bitcoina. Vanguard mówi "nie"

Fundusze inwestycyjne mogące kupować bitcoiny bezpośrednio na rynku spot zadebiutowały na amerykańskich giełdach dzień po ich zatwierdzeniu przez SEC. Wolumen obrotu nowymi produktami wystrzelił, podobnie jak kurs bitcoina, który spotkała jednak szybka korekta.

10 stycznia Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła 11 wniosków o uruchomienie funduszy ETF typu spot na bitcoina. Do obrotu zostały dopuszczone już następnego dnia.

11 stycznia ETF-y na bitcoina zadebiutowały na amerykańskich giełdach NYSE, CBOE i NASDAQ. Analityk Bloomberg Intelligence James Seyffart poinformował, że w ciągu pierwszych 30 minut od startu funduszy, ich wolumen obrotu przekroczył 1,2 mld dolarów. Za lwią część tego wyniku odpowiadały firmy Grayscale, BlackRock i Fidelity Investments.

Grayscale Bitcoin Trust, czyli dawny fundusz powierniczy, który został przekształcony w ETF, pierwszego dnia handlu osiągnął wolumen obrotu w wysokości 2,3 mld dolarów - szacuje Bloomberg. Był to najmocniejszy debiut w historii rynku giełdowych funduszy. Produkt inwestycyjny Grayscale miał dwie istotne przewagi nad konkurencją, tzn. 11-letnią obecność na rynku i 27 mld dolarów w zarządzanych aktywach.

iShares Bitcoin Trust od BlackRock zajął drugie miejsce wśród najchętniej wybieranych ETF-ów na bitcoina. 11 stycznia jego wolumen obrotu przekroczył 1 mld dolarów. Na trzecim miejscu pojawił się ETF firmy Fidelity Investment. Wolumen obrotu funduszem Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust osiągnął wczoraj ponad 620 mln dol.

Zgodnie z najświeższymi obliczeniami Bloomberga pierwszego dnia handlu funduszami ETF na bitcoina ich łączny wolumen obrotu przekroczył 4,6 mld dolarów. Starszy analityk agencji Eric Balchunas, szacuje, że na 11 ETF-ach na bitcoina wykonano w dniu debiutu ponad 700 000 indywidualnych transakcji.

All told there were 700,000 individual trades today in and out of the 11 spot ETFs. For context, that is double the number of trades for $QQQ (altho it sees much bigger $ volume bc bigger fish use it) So a lot more grassroots action (vs big seed buys) than I expected which is… pic.twitter.com/syUGfjHQpr