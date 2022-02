Inwestorzy czekają na wieści od CD Projektu. "Cyberpunk" w centrum uwagi

Tajemnicza zapowiedź CD Projektu podnosi kurs jego akcji. Inwestorzy i gracze liczą na nowe informacje dotyczące "Cyberpunka 2077".

Z cyberpunkowego konta na Twitterze dowiedzieliśmy się, że studio planuje przeprowadzenie specjalnego streamu na platformie Twitch. „Może się spotkamy? Porozmawialibyśmy, tak od serca” – brzmi zapowiedź CD Projekt.

So, choom, how 'bout a date? We'll talk things, y'know.



You're in? Preem!



Let's meet tomorrow, Feb 15th, at 4PM CET, at the usual place: https://t.co/y8iUIM0gBv.



See you there! pic.twitter.com/VRXpeA21ME