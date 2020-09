Invest Cuffs

Portal Bankier.pl został uhonorowany nagrodą w konkursie Invest Cuffs 2020 w kategorii Media Rynku. Konkurs Invest Cuffs promuje najważniejsze autorytety i podmioty w polskiej branży inwestycyjnej. Dziękujemy inwestorom i czytelnikom za przyznane wyróżnienie.

- Od 20 lat redakcja Bankier.pl tłumaczy świat finansów. Właśnie w tym tygodniu rozpoczęliśmy oficjalnie obchody jubileuszu, więc nagroda odbierana właśnie dzisiaj cieszy jakby podwójnie – powiedziała Malwina Wrotniak, redaktor naczelna portalu, odbierając nagrodę w czasie uroczystej gali. - Bankier.pl był, jest i obiecuję, że będzie serwisem między innymi dla inwestorów i jest to zasługa moich redakcyjnych kolegów, dlatego to im chcę przede wszystkim pogratulować i podziękować za to, że swoją pasją, determinacją i zaangażowaniem skutecznie od dwóch dekad udowadniamy, że jest w polskim internecie miejsce na serwis poświęcony finansom. Wierzę, że nam jako czytelnikom się to po prostu opłaca - dodała.

To już szósta odsłona konkursu Invest Cuffs, która promuje najważniejsze autorytety i podmioty w polskiej branży inwestycyjnej. W tym roku zmieniona formuła nagradzania oddała decydujący głos w sprawie przyznawania nagród samym inwestorom. W głosowaniu internetowym to właśnie inwestorzy wyłaniali zwycięzców, spośród finalistów wybranych prze kapitułę konkursu. Jest to zatem dla nas nagroda tym ważniejsza. W głosowaniu inwestorów portal Bankier.pl wyprzedził takie marki, jak "Parkiet", Money.pl, "Dziennik Gazeta Prawna" i Radio TOK FM.

Laureaci konkursu Invest Cuffs 2020. / fot. Łukasz Piechowiak /

To druga z ważnych nagród przyznawanych przez inwestorów, która trafia do Bankier.pl. Portal jest regularnie uznawany za najważniejszy serwis internetowy skierowany do inwestorów w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów - corocznym badaniu przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Wręczenie nagrody w konkursie Invest Cuffs 2020 zbiega się z 20-leciem powstania portalu Bankier.pl, które obchodzimy w tym roku, a w bardziej uroczystej formie świętujemy z naszymi czytelnikami od 14 września. Z tej okazji uruchomiliśmy nową główną stronę portalu, a już kilka miesięcy wcześniej odświeżyliśmy wygląd strony artykułowej. Z okazji urodzin zapraszamy czytelników do podróży w czasie, gdzie mogą dokładnie poznać 20-letnią historię portalu.

Mamy także konkurs z nagrodami dla czytelników - zapraszamy do udziału w quizie „20 pytań na 20-lecie Bankier.pl”. Przez ostatnie dwie dekady wiele zmieniło się we wszystkich dziedzinach, również w ekonomii. Śledzisz rozwój gospodarki? Pamiętasz wszystkie punkty zwrotne? Sprawdź się!

Dzisiejsza nagroda została przyznana w konkursie inwestycyjnym, ale Bankier.pl to najlepsze treści z szeroko rozumianej tematyki finansowej. Świadczy o tym m.in. specjalny projekt przygotowany z okazji 20-lecia przez redakcję portalu oraz Bankier.TV: „20 wyzwań na 20-lecie Bankier.pl”. Zaproszeni do rozmów specjaliści podpowiadają, czego powinniśmy spodziewać się w 20 różnych dziedzinach życia w bliższej i dalszej przyszłości. A chętnych do bliższego poznania autorów treści, które można przeczytać codziennie na Bankier.pl zapraszam na stronę, gdzie można nas bliżej poznać.