Internet zastąpi centra handlowe?

Jak na sprzedaż wpłynęło zamknięcie centrów handlowych? Czy e-commerce rekompensuje straty wynikające z braku sprzedaży stacjonarnej? Jak sprzedaje się w internecie, a jak kiedy towar wyłożony jest na sklepowych półkach? Czy sprzedaż stacjonarna już niedługo odejdzie do lamusa? I jak radzi sobie branża tekstylna w czasie pandemii? O tym rozmawiamy w dzisiejszym Programie Antykryzysowym.

- Oczywiście zamknięcie centrów handlowych to dotkliwa strata, bo w dużej mierze bazowaliśmy na sprzedaży detalicznej tego typu. Zwłaszcza teraz w okresie przedświątecznym ma to duże znaczenie, ponieważ w galeriach handlowych w tym modelu sprzedaży opartej na wyspach, a nie na całych sklepach, klienci decydują się na nasz produkt, na nasze skarpetki także pod wpływem impulsu, po prostu widząc wyeksponowany produkt. I teraz tego impulsu nie ma. Natomiast są inne możliwości docierania z komunikacją do klientów, użytkowników internetowych i właśnie w tych obszarach się rozwijamy. Jestem przekonany, że internet daje nam te nowe możliwości. Jeszcze raz podkreślę, że myślę o tym jak o szansie. Błędem byłoby powiedzieć, że sprzedaż w galeriach handlowych nie była dla nas istotna, bo cały czas staramy się zrekompensować tę stratę, która z tego wynika. Natomiast jestem przekonany, że internet daje szansę, żeby to wszystko zrekompensować w sposób udany i żeby dotrzeć z komunikacją do równie dużej bazy użytkowników - mówi Igor Owczarek, marketing manager Many Mornings.

