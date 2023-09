Globalny broker łączy oddziały w Europie. Zmiany m.in. dla klientów z Polski

Interactive Brokers ogłosiło konsolidację biznesu w Europie. Rachunki klientów węgierskiego oddziału Interactive Brokers Central Europe, który obsługiwał m.in. Polskę, zostaną przeniesione do irlandzkiej spółki.

fot. sdx15 / / Shutterstock

Popularna amerykańska firma maklerska Interactive Brokers przeniesie wszystkich klientów z Unii Europejskiej do swojego irlandzkiego oddziału. Decyzja o konsolidacji wpłynie przede wszystkim na inwestorów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polaków, dla których Węgry były domyślną jurysdykcją podczas rejestracji na platformie.

- Ta decyzja jest zgodna z ciągłym koncentrowaniem się Grupy na wydajności operacyjnej poprzez automatyzację, zapewniając naszą zdolność do świadczenia najlepszych w swojej klasie usług inwestycyjnych w cenach zwykle dostępnych tylko dla profesjonalistów z branży, i pozwalając nam utrzymać wiodące marże - podano w komunikacie Interactive Brokers.

Co zmieni się dla klientów IBCE?

Różnice pomiędzy likwidowanym oddziałem Interactive Brokers Central Europe (IBCE) a Interactive Brokers Ireland (IBIE) polegają m.in. na gwarantowanej kwocie ubezpieczenia środków oraz warunkach przewalutowania. Fundusze pojedynczego inwestora pod IBCE były chronione przez Węgierski Fundusz Ochrony Inwestorów do kwoty 100 000 EUR. Irlandzki System Ochrony Inwestorów gwarantuje ochronę do 20 000 EUR.

Fundusz gwarancyjny jest aktywowany tylko w przypadku bankructwa brokera i utraty pieniędzy klientów, jeżeli nie były one odpowiednio oddzielone od funduszy spółki. Patrząc wstecz, tego rodzaju zabezpieczenie nie było wykorzystywane zbyt często, chociaż pomogło np. klientom upadłego brokera AFX Capital Markets i jego cypryjskiego oddziału STO. Straty inwestorów oszacowano wówczas na ponad 7,3 mln funtów.

Tym co sprawia, że irlandzki oddział Interactive Brokers był lubiany przez inwestorów bardziej niż węgierskie IBCE była za to pewność jurysdykcji. Główną rolę odgrywa tutaj większe zaufanie do środowiska prawnego w Europie Zachodniej. Drugą zaletę IBIE jest możliwość pożyczania papierów wartościowych, w ramach którego broker dzieli się z klientem połową zysków.

Oba oddziały różniły się również podejściem do przewalutowania. Koszt wymiany złotych na platformie obsługiwanej przez Interactive Brokers Ireland jest stały i wynosi 2 dolary niezależnie od wymienianej kwoty. W przypadku węgierskiego oddziału środki były wymieniane automatycznie bez dodatkowej prowizji.

Likwidacja oddziału Interactive Brokers, który był dedykowany Europie Środkowo-Wschodniej nie oznacza, że broker traktuje nasz region po macoszemu. Pod koniec sierpnia informowaliśmy, że jego klienci z Polski otrzymali darmowy sposób zasilania konta złotymi. Platforma dodała obsługę przelewów krajowych w PLN we współpracy z bankiem ING. Według relacji na platformie X (dawny Twitter) funkcja pojawiła się zarówno u klientów irlandzkiego jak i węgierskiego oddziału.

Michał Misiura