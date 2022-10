Inter Mediolan na sprzedaż. Chińczycy się ewakuują, klub szuka nowego właściciela

fot. Gonzales Photo/Tommaso Fimiano / / FORUM

Jeden z najsłynniejszych klubów piłkarskich ma trafić na sprzedaż. Poszukiwania kupca na Inter Mediolan mają się rozpocząć jeszcze w tym tygodniu — donosi "Financial Times".

Nieoficjalnie mówi się, że proces sprzedaży Interu Mediolan mają przeprowadzić eksperci z banku Raine Group oraz Goldman Sachs. Wcześniej mieli pomagać przy sprzedaży Chelsea — w efekcie sanacji gospodarczych nałożonych na Romana Abramowicza.

Chińczycy przez ponad 6 lat byli właścicielami Interu Mediolan. W czerwcu 2016 roku większość udziałów klubu wykupił Suning Holdings Group kontrolowany przez Zhang Jindonga.

Kluby piłkarskie nie wiedzą, co to kryzys. Na transfery przeznaczyły setki milionów euro Ponad 4 mld euro wydały kluby z pięciu topowych lig europejskich na zakup nowych piłkarzy. To kwota porównywalna do tej, jaką na pomoc militarną Ukrainie przekazały Wielka Brytania oraz Polska. Dziesięciu najdroższych piłkarzy letniego okienka kosztowało… ponad 720 mln euro.

Mówiąc obecnie o sprzedaży, pojawiają się szacunki wartości potencjalnej transakcji — w grę może wchodzić 1,2 do 1,4 mld euro. Byłoby to świetnym interesem, ponieważ za nabycie 68,55 proc. udziałów w klubie Chińczycy mieli zapłacić ok. 270 mln euro.

Bardzo prawdopodobne, że nowym właścicielem zostaną Amerykanie, którzy coraz chętniej inwestują w europejskie kluby piłkarskie — nie tylko we wspomniane już Chelsea. We włoskiej lidze amerykański kapitał kontroluje m.in. takie kluby jak: AS Roma, Atalanta, Fiorentina czy Genoa.

Sprzedaż Interu byłaby kolejną zagraniczną inwestycją, z której wycofaliby się Chińczycy w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o planach sprzedaż przez Huia najdroższego domu w Londynie. Wszystko za sprawą coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej w Chinach. Warto zauważyć, że bez podania przyczyny, ani nowych terminów Chiny niespodziewanie zawiesiły publikację istotnych danych makroekonomicznych.

JM