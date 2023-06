Intel zainwestuje 4,6 mld dolarów pod Wrocławiem. Otworzy fabrykę półprzewodników

Blisko 4,6 mld dolarów zainwestuje Intel w podwrocławskiej Miękini. Miejscowość zostanie po niemieckim Magdeburgu drugim miejscem w Europie, w którym Intel zbuduje zakład zajmujący się montażem i testowaniem półprzewodników. Pracę w fabryce znajdzie 2 tys. osób.

/ Shutterstock

Pracę w podwrocławskiej fabryce znajdzie docelowo 2 tys. osób. Zakład - jak stwierdził Pat Gelsinger, dyrektor generalny Intela w Polsce, ma poprawić łańcuch dostaw amerykańskiego giganta technologicznego. Firma w najbliższych latach zamierza zainwestować w Europie 80 mld dolarów.

Do tej pory Intel zatrudniał w Polsce 6 tys. osób, przede wszystkim w Gdańsku, gdzie znajduje się centrum badawczo-rozwojowe firmy. W Polsce tworzone do tej pory było m.in. oprogramowaniem systemowym wykorzystywanym w produktach Intela na całym świecie, wspierające sztuczną inteligencję. Nad Wisłą powstawały dotąd także technologie związane z rozpoznawaniem mowy i obrazu.

– Wrocław to silny ośrodek związany z inżynierią i przemysłem posiadający znakomite zaplecze naukowe. Dodatkowo po stronie Wrocławia stała lokalizacja. Nowy zakład znajdzie się ok. 500 kilometrów od naszego centrum badawczo-rozwojowego w Gdańsku oraz ok. 500 km od Magdeburga, gdzie będą powstawały płytki krzemowe, które następnie będą trafiały do Miękini – stwierdził Pat Gelsinger.