Intel wraca do gry po dwóch kwartałach strat. Akcje spółki skoczyły po sesji

Intel zaprezentował wyniki za II kwartał, a jego akcje wystrzeliły w handlu posesyjnym. Zła passa trwająca od 2022 roku została przerwana i spółka osiągnęła niespodziewany zysk, sygnalizując, że wraca na dobre tory.

fot. DANIEL CONSTANT / / Shutterstock

Po dwóch kwartałach strat Intel odzyskał rentowność - wynika z najnowszego raportu finansowego spółki opublikowanego po czwartkowej sesji. Analitycy spodziewali się, że okres kwiecień-czerwiec 2023 również zakończy się stratą, tymczasem Intel osiągnął dochód netto w wysokości 1,5 mld dolarów.

Skorygowany zysk na akcję wyniósł 35 centów w kontrze do oczekiwanej przez analityków czterocentowej straty. Przychody Intela sięgnęły w II kwartale 12,9 mld dol. To strata o 15 proc. r/r i 6 pod rząd kwartalny spadek sprzedaży, jednak wynik był wyższy niż prognozy Wall Street na poziomie 12,1 mld dol.

W stosunku do stanu sprzed roku przychody są nadal niższe we wszystkich segmentach działalności Intela. W grupie Intel Client Computing, która obejmuje dostawy laptopów i komputerów stacjonarnych, spadły one o 12 proc. do 6,8 mld. dol. Cały rynek komputerów notuje straty od ponad roku.

Dział Data Center i AI Intela, który obejmuje chipy serwerowe, odnotował spadek sprzedaży o 15 proc. do 4 mld dol. Przychody z usług sieciowych Intel Network and Edge były niższe o 38 proc. i wyniosły 1,4 mld dol. Dyrektor finansowy spółki David Zinsner skomentował, że firma nadal dostrzega "utrzymującą się słabość" i pozostanie tak do końca roku.

Skorygowana marża brutto Intela wyniosła w II kwartale prawie 36 proc. Spółka zwiększyła także swoje oczekiwania na III kwartał i przewiduje, że jej marża wzrośnie w nim do 43 proc., wobec wcześniejszych szacunków na poziomie 41 proc.

Po publikacji wyników akcje Intela wzrosły w handlu posesyjnym o ponad 8 proc.

Akcje Intela po ogłoszeniu wyników za II kwartał 2023 (MarketWatch)

Intel odpowiada na kłopoty: wielkie cięcie kosztów

Pomimo że akcje Intela wzrosły od początku roku o 31 proc., spółka nie należy do grona wygranych na trendzie sztucznej inteligencji. Firma, która jako jedna z niewielu z branży komputerowej nie zleca produkcji zewnętrznym partnerom, pozostała za konkurentami takimi jak Nvidia i AMD.

I kwartał tego roku okazał się dla Intela najgorszym w historii pod względem poniesionych strat, po tym gdy spadło zapotrzebowanie na centralne procesory. Produkcja Intela okazała się być niedostosowana do popytu. W odpowiedzi spółka zmniejszyła produkcję w swoich zakładach, ale ponosiła i wciąż ponosi z tego tytułu wysokie koszty w długim okresie.

Zmiany w zapasach półprzewodników.



Z niedoboru w 2020/21 r. przeszliśmy do mocnej nadpodaży w 2023 r. Jak widać na wykresie, sytuacja na tym rynku cyklicznie zmienia się od skrajności do skrajności. pic.twitter.com/FGQgYdskI6 — Michal Misiura (@_MM__227) July 28, 2023

Dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger, chce rozwiązać problem, otwierając się szerzej na wykonywanie zamówień dla konkurencji. Intel Foundry Services, czyli dział firmy produkujący układy scalone dla innych spółek, odnotowała w II kwartale przychody na poziomie 232 mln dol.

Od początku roku spółka obniżyła swoje koszty o 3 mld dolarów, zmniejszyła dywidendę i przeprowadziła zwolnienia, ogłaszając plan zaoszczędzenie 10 mld dol. do 2025. Na ten rok Intel planuje także wrócić do czołówki firm z branży komputerowej. Firma chce dostosować się do warunków rynkowych i tworzyć najbardziej zaawansowane procesory mobilne.