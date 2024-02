Największa zagraniczna inwestycja w Polsce opóźniona. Rząd chce renegocjować umowę

Czekoladowy gigant zainwestuje w Polsce milion dolarów. Chodzi o instalacje OZE Mondelez w Polsce - zgodnie z globalną wizją osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r. - podjęło strategiczną decyzję o budowie lokalnych instalacji fotowoltaicznych zasilanych panelami słonecznymi, podała spółka. Projekt inwestycji o wartości ok. 1 mln USD zakłada budowę trzech przyzakładowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 3 MW wraz z szerokim programem obniżania zużycia energii elektrycznej we wszystkich zakładach.