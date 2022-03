Intel: 80 miliardów euro na inwestycje w Europie, w tym w Polsce

Google chce zainwestować ok. 2,7 mld zł w Warszawie

Goolge ma zainwestować ok. 2,7 mld zł w zakup budynków i kompleksu biurowego The Warsaw HUB - przekazała firma w poniedziałkowej informacji. Dodano, że firma "będzie wykorzystywać swoje zasoby", by wesprzeć osoby dotknięte wojną w Ukrainie.