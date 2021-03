Inspektorzy PIP z dodatkowym urlopem, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała o przyznaniu dodatkowego urlopu dla inspektorów. Zatrudnieni z co najmniej 10-letnim stażem otrzymają dodatkowych 6 dni roboczych, a po 20 latach w zawodzie wymiar jeszcze wzrośnie.

Jak podaje PIP, przyjęto projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który zakłada wydłużenie urlopu wypoczynkowego najdłużej pracującym inspektorom. Osobom, które spędziły co najmniej 10 lat na stanowiskach związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych, przyznano dodatkowych 6 dni urlopu, a po 20 latach pracy - w wymiarze 12 dni roboczych.

Katarzyna Łażewska-Hrycko podała podczas spotkania w sprawie noweli ustawy, że praca inspektora PIP jest misją, realizuje on trudne zadania, z dużym obciążeniem psychicznym i stresem, musi ciągle poszerzać wiedzę i być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami. Główna Inspektor Pracy powiedziała, że może to prowadzić do wypalenia zawodowego, dlatego potrzebny jest dodatkowy czas na odpoczynek.

Zaakcentowano, że dłuższy urlop wypoczynkowy nie będzie rodził skutków finansowych dla budżetu państwa.

Weronika Szkwarek