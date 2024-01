Inspektor policji i sprzątaczka zarobią tyle samo? Na komendzie w Radomiu to możliwe

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu poszukuje kandydatów m.in. na stanowisko starszego inspektora i sprzątaczki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie oferowane na tych stanowiskach wynagrodzenia. Są identyczne. I to nie pomyłka.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Wśród poszukiwanych kandydatów do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu są między innymi starszy inspektor w korpusie służby cywilnej oraz sprzątaczka. Pierwszy z nich musi spełniać dość wysokie wymagania. Należą do nich m.in. wykształcenie średnie, znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Konieczna jest także umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów oraz komunikatywność. Osoba ta powinna też korzystać z pełni praw publicznych oraz nie być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie wyższe, a także co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji oraz zaliczone szkolenia z zakresu rekrutacji lub selekcji pracowników.

Z kolei, aby otrzymać pracę sprzątaczki wystarczy mieć wykształcenie podstawowe, znajomość obowiązujących przepisów bhp i ppoż., a także umieć organizować pracę własną oraz pracę w grupie. Trzeba też rzetelnie realizować zadania związane z utrzymaniem czystości.

W obu ogłoszeniach nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie… taka sama pensja oferowana na obu stanowiskach, czyli 4242 zł brutto.

Inspektor ma szansę na wyższą pensję?

O komentarz do tej sytuacji poprosiliśmy zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. W odpowiedzi na zapytanie Bankier.pl otrzymał informację, że kwotą bazową dla służby cywilnej na stanowisku starszego inspektora jest 2190,45 zł. Należy pomnożyć przez tzw. mnożnik, który wynosi 1,8, a ponieważ wynosi to 3942,81 zł, co jest poniżej poziomu minimalnego wynagrodzenia, dlatego podniesiono ją do poziomu 4242 zł brutto.

Tłumaczono jednak, że „w projekcie Ustawy budżetowej za 2024 rok przyjętym przez Radę Ministrów przyjęto wzrost kwoty bazowej dla służby cywilnej o 20 proc., co oznacza ustalenie jej wysokości na poziomie 2628,54 zł. Po zatwierdzeniu Ustawy budżetowej nowy pracownik zatrudniony na stanowisku starszego inspektora otrzyma wynagrodzenie 4731,37 zł” Pracownik ten otrzyma również dodatek za wysługę lat.

Winne spłaszczone wynagrodzenia?

Zespół prasowy KWP z siedzibą w Radomiu tłumaczył również, że „wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na stanowisku sprzątaczki 4242 zł + dodatek za wysługę lat i będą zróżnicowane”. Według przedstawicieli komendy „w Ustawie budżetowej na 2023 roku określono średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8 proc., co skutkowało spłaszczeniem wynagrodzeń.

„Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi wzrosły o wyższy wskaźnik procentowy niż określony w Ustawie budżetowej z uwagi na fakt, iż wynagrodzenia zostały ustalone na poziomie minimalnego wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2023 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku” – podał zespół prasowy radomskiej policji.