Pieniądze na wyciagnięcie ręki, czyli miliardy euro dla polskich firm. Jak je zdobyć? Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc

Unijne pieniądze na innowacje w obecnej perspektywie są ogromne – do podziału jest aż 4,4 mld euro. Firmy, które chcą je zdobyć, muszą dobrze przygotować projekt i opisać go we wniosku. Wydaje się to proste, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach… Gdzie szukać pomocy? Podpowiadamy.

fot. gualtiero boffi / / Shutterstock

W każdym biznesie liczy się pomysł, który musi mieć jednak potencjał finansowy, by po prostu na siebie zarobił. Wiele firm zastanawia się nad skorzystaniem z dotacji unijnych na innowacje, jednak niekoniecznie wiedzą, na jakie projekty mogą być przeznaczone fundusze europejskie.

Projekt bazujący na wynikach prac B+R musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) lub Regionalną Inteligentną Specjalizację (RIS). KIS to aż 13 strategicznych obszarów z punktu widzenia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Co dokładnie się w nich znajduje, można sprawdzić tutaj.

Od czego jednak zacząć, jeśli chcemy pozyskać unijne dotacje na innowacje dla firm? Okazuje się, że sięgnięcie po fundusze europejskie może być niemałym wyzwaniem – sama instrukcja do wniosku dla ścieżki SMART ma 150 stron. Czy czytać ją punkt po punkcie, czy może zacząć w inny sposób? Choć zabrzmi to banalnie, w poszukiwaniu pomysłów biznesowych i inspiracji warto:

kilkukrotnie zapoznać się z KIS/RIS – są to bowiem obszary, w które musi wpisywać się projekt , ale także zestawienie obszarów, w których ma rozwijać się polska gospodarka. Ich zakres jest dość szeroko określony, więc nie należy sugerować się samymi nazwami KIS — ich zawartość jest obszerna ;

, ale także zestawienie obszarów, w których ma rozwijać się polska gospodarka. ; zapoznać się z raportami branżowymi, sprawdzić, co robi nasza konkurencja, jakie technologie/rozwiązania wdraża. Pomocne będzie także oznaczenie, które z nich są określane jako przyszłościowe dla branży, w której działamy;

podjąć rozmowy z instytucjami/jednostkami B+R, które powinny mieć rozeznanie w trendach technologicznych w danej branży. Rozeznanie „technologiczne” danego obszaru, w którym chcemy rozwijać nowy produkt lub usługi, jest niezwykle istotne. Musimy bowiem wiedzieć, czy przypadkiem to, co planujemy stworzyć, nie zostało już stworzone bądź objęte patentem lub zastrzeżone w inny sposób. Tylko po przeprowadzeniu porządnego researchu możemy mieć gwarancję, że nasz pomysł jest faktyczną innowacją;

na dotacje mogą liczyć innowacje, tj. nowe produkty, usługi będące wynikiem prac B+R, na które jest popyt. Trzeba się zatem zastanowić, czy nasz pomysł się sprzeda, kto chce go kupić, ponieważ otrzymując dotację na B+R, musimy zobowiązać się do wdrożenia jej wyników - albo wdrożymy sami, albo je sprzedamy. Potwierdzeniem tego podejścia jest konstrukcja dotacji warunkowej.

Na innowacyjnych przedsiębiorców czeka pomoc

Co w sytuacji, gdy nie mamy pewności, czy nasz projekt wpisuje się w KIS/RIS? A może B+R to nowość w naszej firmie i nie wiemy, jak się do tego zabrać? Nie ma się czym martwić, ponieważ przedsiębiorcy chcący inwestować w innowacje przy współfinansowaniu funduszy europejskich mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy branżowych ekspertów.

Czym jest program Innovation Coach?

Jedną z pierwszych opcji wsparcia przy funduszach europejskich dla innowacyjnych przedsiębiorstw jest program Innovation Coach. Są to bezpłatne, wysokiej jakości usługi informacyjne dla przedsiębiorców, którzy debiutują z innowacjami w swoich firmach. Jest to szyty na miarę coaching świadczony przez dobranych ekspertów branżowych. O zaletach uczestnictwa w poprzednich edycjach programu pisaliśmy w artykule pt. „Innovation Coach. Jak zdobyć unijne środki dla początkujących innowatorów?”.

„Sercem projektu Innovation Coach jest właśnie ten indywidualny kontakt coacha z przedsiębiorstwem, aby wypracować pomysł na innowacje i przygotować plan wdrożenia oraz plan finansowania. Chodzi o wzmocnienie potencjału firmy, zwiększenie wiedzy” – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, która kieruje projektem Innovation Coach w ramach Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Innovation Coach – korzyści i wymagania

Udział w programie Innovation Coach daje możliwość zidentyfikowania konkretnych obszarów działalności, w których może rozwijać innowacje — program jest skierowany do przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze pomysłu na innowacyjny projekt.

Ponadto podczas współpracy wskazywane są konkretne źródła pochodzące z funduszy ruropejskich, dzięki którym można tę innowacyjność rozwijać. Więcej informacji można znaleźć na stronie programu Innovation Coach.

Należy podkreślić, że warunki, które muszą spełnić przedsiębiorcy, by wziąć udział w programie, są proste. Konieczny jest brak doświadczenia w realizacji projektów B+R oraz aplikowania do nich, działalność gospodarcza musi być prowadzona w Polsce i planowane ma być rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych. Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wielkość przedsiębiorstwa, budżet, staż czy inne kryteria.

Ścieżka STEP — innowacje krok po kroku

Firmy, które mają już pomysł na innowację, mogą skorzystać ze ścieżki STEP – „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł”. Ścieżka ta jest darmowa i umożliwia weryfikację projektu pod kątem dostępnych instrumentów finansowych. Mówiąc prościej, sprawdza się, czy pomysł na wykorzystanie B+R spełnia kryteria FENG, ewentualnie czy możliwe jest dopasowanie pomysłu do narzuconych kryteriów. Również w tym przypadku pomocą zajmują się eksperci branżowi, którzy czuwają nad przedsiębiorstwem od pomysłu aż do konkretnego projektu spełniającego wymogi FENG.

W ramach tej ścieżki możemy wymienić trzy najważniejsze korzyści dla przedsiębiorcy. Po pierwsze szybkość – firma uzyskuje pomoc szybko i bez zbędnej biurokracji. Wystarczy, że przedsiębiorca wyśle wypełniony internetowy formularz z opisem swojego pomysłu na nową lub znacząco ulepszoną usługę lub produkt. W ciągu tygodnia można liczyć na informację zwrotną, czy jego pomysł może liczyć na dofinansowanie. Eksperci, którzy współpracują z pomysłodawcami, wskazują, że 95 proc. przypadków, które pomyślnie przeszły weryfikację, da się dopracować, znaleźć ścieżkę rozwoju i finansowanie. Po drugie indywidualne podejście do firm, a po trzecie – jest to bezpłatna pomoc.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich — gdzie znaleźć?

Informacji z pierwszej ręki o tym, co oferują fundusze europejskie w najbliższym otoczeniu czy regionie, udzielą przedsiębiorcom (i nie tylko) konsultanci PIFE – Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Punkty te rozsiane są po całej Polsce – ich lokalizacje można znaleźć na tej stronie. W PIFE można uzyskać informację nie tylko na temat środków z programu FENG, ale również o ofercie na poziomie regionu, tj. Programów Regionalnych, które też mają pokaźną ofertę dla firm.

Co więcej, jeśli w obecnej chwili nie ma programów, które nas interesują – można poprosić pracownika takiego punktu o przesłanie alertu/powiadomienia e-mailem w przypadku pojawienia się takiego konkursu, który wcześniej może polecić konsultant.

Ponadto jeśli w danej miejscowości nie ma punktu, to możliwa jest opcja kontaktu telefonicznego lub mailowego. Natomiast dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a także dla przedsiębiorców lub organizacji pozarządowych i samorządów przewidziano możliwość indywidualnego spotkania w uzgodnionym wcześniej miejscu. W tym zakresie również pomogą eksperci z PIFE.

fot. Materiał Partnera /

Innopoint – „skaner ciekawych pomysłów na innowacje”

Zakres usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w obecnej perspektywie został rozwinięty. Wprowadzono tzw. usługa Innopoint, która polega na „wyłapywaniu” ciekawych pomysłów na innowacje i przekierowywanie ich autorów do ekspertów. Ma to na celu znalezienie dla pomysłodawcy optymalnego wsparcia z funduszy europejskich, a przede wszystkim wyposażenie dobrze rokującego i wszechstronnego przedsięwzięcia w wiedzę i kompetencje potrzebne do skutecznego aplikowania o unijne dotacje z FENG.

Usługa Innopoint opiera się na ankiecie potrzeb przedsiębiorcy. Dzięki wsparciu systemu informatycznego przedsiębiorca będzie miał stały dostęp do aktualnych i sprofilowanych informacji o dostępnych formach wsparcia w FENG.

Szanse na odejście z PIFE z pustymi rękoma są raczej niewielkie. Jeżeli pomysł przedsiębiorcy nie będzie zgodny z założeniami FENG, ale będzie możliwe wsparcie z innego programu, np. wojewódzkiego, to ekspercie PIFE wskażą przedsiębiorcy taką opcję.