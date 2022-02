Innowacje przez design. Te dotacje wydają się „łatwiejsze” i jeszcze wrócą. Na czym polegają?

fot. PHOTOCREO Michal Bednarek / / Shutterstock

Fotele z klubokawiarni, krzesła z barów mlecznych i meblościanki na wysoki połysk jeszcze 10 lat temu lądowały na śmietniku. Teraz święcą triumfy. Jednak polski design to nie tylko sławne lata 60 - te. Obecnie projektanci znad Wisły także są cenieni za granicą. Już niebawem otrzymają ponownie wsparcie z Unii Europejskiej.

Fotel Chierowskiego, reguł modułowy prof. Hałasa czy komoda jamnik stały się już ikonami powojennego wzornictwa. Odnowione stanowią pożądany element każdego z "modnych" mieszkań czy domów, tym bardziej że doskonale komponują się zarówno w loftowych, vintage, jak i rustykalnych aranżacjach. Można tylko pomarzyć o tych projektach, które powstałyby w latach 70 - tych, gdyby ówcześni twórcy, jak obecni, mieli dostęp do środków z Unii Europejskiej. To postawiło przed współczesnym designem wysoką poprzeczkę. I z niej skorzystali.

Unia Europejska potraktowała wzornictwo jako drogę do innowacji produktowych. W związku z tym w perspektywie 2014 - 2020 zarezerwowano specjalne środki dla firm, które w designie potrafią znaleźć ścieżkę modernizacji dla swojej firmy. Fundusze unijne dodały skrzydeł kilkunastu polskim przedsiębiorcom.

Doskonałym przykładem jest m.in. firma Calti z Podkarpacia, która do swojej oferty dodała system mebli dziecięcych Calti-Mini, który uwzględnia potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi. Powstały one we współpracy ze specjalistami z Wydziału Form Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na bazie ich projektów stworzono sześć prototypów mebli, pod które "ułożono" przeznaczoną tylko dla nich linię produkcyjną. Koszty całego procesu - od pomysłu po finalny produkt zostały w dużej mierze sfinansowane dzięki funduszom z Brukseli.

Innym przykładem jest przedsiębiorstwo Unirol, która działa w branży kominkowej pod nazwą Unico. Specjalizuje się m.in. w produkcji wkładów kominkowych, pieców wolnostojących oraz innych produktów i usług związanych z ekologicznymi systemami ogrzewania.

W 2019 roku, dzięki wsparciu funduszy europejskich, firma przeprowadziła audyt i w konsekwencji zrewolucjonizowała podejście do procesu projektowego - umożliwia opracowanie innowacyjnego produktu w postaci wolnostojących pieców kominkowych oraz dostosowanie za pomocą konfiguratora produktu pod indywidualne potrzeby klienta. Personalizacja dotyczy m.in. doboru elementów obudowy (fronty, boki, dodatkowe moduły). W ramach projektu przed wdrożeniem w życie stworzono prototypu poszczególnych elementów oraz zakupiono laser światłowodowy, usprawniający produkcję urządzeń.

Jes dobra wiadomość dla firm z sześciu województw. Przewidziane zostały dotacje na wsparcie procesów wzorniczych w nowym programie Fudnusze Europejskie dla Polski Wschodniej w nowym programie na lata 2021 - 2027. Co warto nadmienić, oprócz pięciu regionów (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, warmińsko - mazurskie i świętokrzyskie), programem objęte zostanie także województwo mazowieckie, jednak z wyłączeniem Warszawy i przylegających do niej powiatów.

Innowacje przez wzornictwo ma być nieco bardziej przystępną alternatywą dla rozwiązań bazujących na pracach B+R. „Dla MŚP z makroregionu, które nie są w stanie podołać skomplikowanym i kapitałochłonnym projektom badawczym i inwestycyjnym polegającym na absorpcji zaawansowanych technologii, szeroko rozumiane wzornictwo może być relatywnie najtańszą formą wdrażania innowacji i jednocześnie szansą na szybki wzrost konkurencyjności produktów i usług" – możemy przeczytać w programie FEPW.

Jak to działa? Wsparcie obejmie przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której, poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące np.: do lepszej organizacji pracy,

usprawnienia logistyki,

uzyskania lepszego kontaktu z klientami,

wykreowania pozytywnego wizerunku firmy. Zastosowanie narzędzi wzorniczych pozwoli zanalizować działalność firmy i przeorientować jej funkcjonowanie przez pryzmat potrzeb klienta i trendów rynkowych, jednocześnie optymalizując procesy i wprowadzając nowe lub zmodyfikowane produkty. Jest to kompleksowa oferta od projektowania do wdrożenia, tj. unijne fundusze są zarówno na doradztwo i wynagrodzenia dla projektantów/ designerów, jak i na wdrożenie ich rekomendacji. Ważne jest również to, że zakłada się, iż wprowadzane zmiany wzornicze mają być zgodne z ideą ekoprojektowania, a tym samym wsparcie będzie jednym z ważnych elementów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

