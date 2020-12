Inno-Gene chciało szczepionki. Teraz rozwiązuje umowę

fot. Thirdman / Pexels

Covidvax jednak nie zrobi szczepionki dla Inno-Gene. Spółka, która w listopadzie zasłynęła atakiem na analityka "za zbyt niską wycenę", teraz poinformowała o rozwiązaniu jednej z kluczowych umów, które pchały jej notowania ku górze.

- Zarząd INNO-GENE SA informuje, że w dniu 9 grudnia 2020 roku podpisał porozumienie z firmą COVIDVAX sp. z o.o., kierowana przez prof. Andrzeja Mackiewicza dotyczące rozwiązania umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 6 października 2020 roku, o której informował w RB 45/2020. Powodem rozwiązania umowy jest wprowadzenie na rynek 3 komercyjnych szczepionek przeciwko Covid-19 i rozpoczęcie szczepień populacyjnych, co utrudnia możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania na badania kliniczne i komercjalizację szczepionki przez COVIDVAX sp.z o.o. - czytamy w czwartkowym komunikacie Inno-Gene.

Wspomniany RB 45/2020 to raport bieżący z 6 października dotyczący podpisania umowy inwestycyjnej z COVIDVAX sp.z o.o. - Przedmiotem umowy jest opcjonalne objęcie udziałów utworzonych po podwyższeniu kapitału zakładowego w zamian za pozyskanie finansowania na prace nad szczepionką w kierunku COVID-19. Spółka CovidVax sp. z o.o. jest podmiotem celowym powołanym do komercjalizacji szczepionki przeciwko Covid-19 przez zespół prof. Andrzeja Mackiewicza, który jest autorem szczepionki nowej generacji - informowano wówczas.

- Według Emitenta szczepionka nowej generacji autorstwa zespołu prof. Andrzeja Mackiewicza będzie przełomowym wynalazkiem w dziedzinie szczepień nie tylko związanych z COVID-19, ale wszelkich form wirusów i koronawirusów tzw. grypowych oraz wieloma innymi chorobami, w tym np. boreliozy i innych chorób odkleszczowych - dodawano.

Inne szczepionki (były chwilowo) nam niestraszne

Teraz już wiadomo, że z szumnych zapowiedzi nic nie wyszło. Jako powód podano konkurencyjne szczepionki, choć jeszcze 30 listopada prezes nie widział w ich rozwoju wielkiego problemu dla własnej firmy. - Musimy pamiętać, że szczepionka Pfizera wywołuje tylko odpowiedź humoralną, czyli produkcję przeciwciał, natomiast eksperci spodziewają się, że wirus już mutuje i co kilka miesięcy może nas atakować nowy szczep koronawirusa, tak samo jak w przypadku grypy. Wtedy koncerny farmaceutyczne muszą wyprodukować zupełnie nową szczepionkę. Prawdopodobnie w przypadku Covid-19 będzie podobnie. To oznacza, że ta szczepionka nie będzie dla wszystkich. Jest jeszcze pytanie o powikłania. Rzetelne badania nad szczepionkami trwają po kilka lat. Nie wiemy, czy pacjent kilka miesięcy po wzięciu dwóch dawek szczepionki, która weszła na rynek w tak krótkim czasie, nie będzie miał żadnych niepożądanych objawów. Znaków zapytania jest więcej, niż odpowiedzi - mówił wówczas na łamach "Business Insidera" Jacek Wojciechowicz, prezes Inno-Gene.

Szczepionkę CovidVax zachwalał z kolei m.in. słowami, że jest to szczepionka zupełnie innego typu. - Bazuje ona na komórkach macierzystych, które to same produkują geny wirusa. Jest ona przede wszystkim bezpieczna, nie ma żadnych adiuwantów, jak sole rtęci czy sole aluminium. Co więcej, ona generuje dwa typy odpowiedzi organizmu: stymuluje system odpornościowy komórkowy oraz produkcję przeciwciał. Szczepionka Pfizera wpływa tylko na jedną odpowiedź immunologiczną organizmu pacjenta. Dodam jeszcze, że badania kliniczne na zwierzętach naszego produktu się zakończyły i prof. Mackiewicz, który jest szefem zespołu, opublikuje niedługo pierwsze wnioski. Wciąż jednak potrzebujemy środków finansowych na dalsze prowadzenie tego projektu - dodawał.

Środki się jednak, jak wynika z najnowszego komunikatu, nie znalazły. Akcje Inno-Gene zareagowały na tę informację przeceną o 7,6 proc. do poziomu 25,5 zł. Warto jednak pamiętać, że tegoroczne maksima spółki, z 9 października (tuż po ogłoszeniu umowy szczepionkowej) to 98,8 zł. Spółka jest wprawdzie notowana przeszło 1 tys. proc. powyżej poziomów z otwarcia tego roku, wielu akcjonariuszy, nawet w świetle tak gwałtownych wzrostów, jest jednak na sporym minusie.

Do KNF-u za wycenę

Wycena spółki budzi zresztą kontrowersje nie od dziś. 30 października światło dzienne ujrzała pierwsza rekomendacja dotycząca papierów spółki. Adrian Kowollik, analityk East Value Research, zarekomendował "sprzedaż" akcji Inno-Gene, zwracając m.in. uwagę na wysoką wycenę spółki na tle podobnych podmiotów.

- Jeśli przyjmiemy, że w całym 2020 r. przychody Inno-Gene sięgną 6,3 mln zł, czyli w drugim półroczu będą wyraźnie wyższe niż w pierwszym, wartość godziwa akcji spółki powinna wynosić 7,28 zł, czyli prawie 90 proc. mniej niż obecny kurs giełdowy [w momencie przygotowywania rekomendacji wynosił on 69,8 zł - red.]. Jesteśmy sceptyczni w sprawie tego, czy Inno-Gene będzie w stanie spełnić wysokie oczekiwania rynkowe co do wzrostu, własnych testów diagnostycznych czy partnerstw badawczych przy pracach nad szczepionką - czytamy w rekomendacji.

Rekomendację opisał m.in. Marcel Zatoński z "Pulsu Biznesu" i to do jego tekstu odniosła się sama spółka. - Panie Redaktorze, chciałbym Pana poinformować, że Pan Adrian Kowollik złożył komercyjną ofertę wykonania analizy dla naszej spółki. Oferta Pana Kowollika została przez zarząd odrzucona, co naszym zdaniem miało wpływ na prezentowaną opinię - poinformowała spółka na swoim profilu facebookowym we wpisie adresowanym do dziennikarza "PB". - Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że o zaistniałej sytuacji poinformujemy Komisję Nadzoru Finansowego - dodano we wpisie. Póki co obrót spraw wydaje się jednak potwierdzać obawy analityka, który zresztą szybko odciął się od zarzutów formułowanych przez spółkę. Szerzej temat opisywaliśmy tutaj.

Adam Torchała