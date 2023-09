Inicjatywa Trójmorza będzie miała kolejnego członka. Podpisano porozumienie

Biuro prezydenta Rumunii, Klausa Iohannisa zapowiedziało podczas rozpoczętego w środę w Bukareszcie szczytu Inicjatywy Trójmorza podpisanie porozumienia, na mocy którego Grecja stanie się 13. państwem uczestniczącym w tym ugrupowaniu, a Ukraina i Mołdawia uzyskają status państw stowarzyszonych - poinformowała agencja AP.

fot. ALKIS KONSTANTINIDIS / / Reuters

W dwudniowym szczycie uczestniczą przywódcy 12 państw Unii Europejskiej, położonych między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim, a także przedstawiciele krajów partnerskich, zaś jego celem jest zintensyfikowanie współpracy w dziedzinie transportu, energii i technologii cyfrowych. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda.

W tegorocznym szczycie bierze również udział wysłannik administracji USA ds. klimatu, John Kerry.

Przed rozpoczęciem szczytu biuro rumuńskiego prezydenta zapowiedziało, że zwróci on uwagę na fakt, że półtora roku "brutalnej i nielegalnej agresji" Rosji na Ukrainę potwierdziło ważność Inicjatywy Trójmorza. Zdaniem prezydenta Iohannisa staje się ona "ważnym narzędziem wzmacniania regionalnej i europejskiej odporności".

W kuluarach wydarzenia prezydent Mołdawii Maia Sandu spotkała z premierem Rumunii Marcelem Ciolacu. Sandu zapowiedziała, że granicząca z Ukrainą Mołdawia jest "gotowa przyczynić się do łączności i jedności Europy".

Inicjatywa Trójmorza obejmuje Rumunię, Bułgarię, Węgry, Polskę, Słowację, Słowenię, Austrię, Estonię, Chorwację, Czechy, Łotwę i Litwę.

Sukces tego szczytu to przystąpienie do Inicjatywy Trójmorza Grecji. Grecja została przyjęta jako państwo Unii Europejskiej na pełnych prawach członkowskich do Trójmorza, ale (sukcesem jest) również przystąpienie jako partnera stowarzyszonego Mołdawii oraz Ukrainy - ocenił w środę prezydent Andrzej Duda.

(PAP)

os/ mal/