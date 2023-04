Informatyczny YetiForce idzie na giełdę. Polska spółka ma najwięcej klientów w USA

Informatyczna spółka YetiForce zadebiutuje na rynku NewConnect 21 kwietnia. Z jej produktów korzystają przede wszystkim klienci zagraniczni. To czwarty debiut na alternatywnym rynku obrotu w tym roku.

Spółka specjalizuje się w dostarczaniu systemów informatycznych w modelu „open source”, który użytkuje już ok. 22 500 firm w ponad 100 krajach świata. Firma ma klientów m.in. w USA, Polsce, Brazylii, Indiach, we Włoszech i Wielkiej Brytanii. System jest szczególnie popularny wśród użytkowników globalnego serwisu GitHub, który posiada ich aż 100 mln — czytamy w komunikacie prasowym.

Na podstawie statystyk można wywnioskować, że spośród 143 krajów, w których został zainstalowany system YetiForce, 81 proc. instalacji pochodzi z 20 krajów. Najważniejszym rynkiem, na którym spółka skupi się w pierwszej kolejności, to Stany Zjednoczone, które obecnie mają ponad 14 proc. wszystkich instalacji systemu, informuje z kolei dokument informacyjny.

Z rozwiązania YetiForce korzysta m.in. Polski Fundusz Rozwoju oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Spółka wdrażała również system informatyczny na zlecenie urzędu skarbowego w Ugandzie, a także ma na swoim koncie wdrożenie oprogramowania klasy CRM dla jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej - wylicza komunikat.

"Debiut na rynku NewConnect to ważny krok w rozwoju naszej spółki. Wierzymy, że dzięki obecności na giełdzie zwiększymy rozpoznawalność i przejdziemy do etapu związanego z szeroką monetyzacją systemu w modelu SaaS. Do tej pory bazowaliśmy na rozwoju organicznym, a szeroką bazę użytkowników pozyskaliśmy z niemal zerowymi nakładami na marketing" - komentuje Bartosz Hermann, prezes zarządu YetiForce.

"Dzięki pozyskanemu kapitałowi od naszych inwestorów rozwój firmy i dynamika wyników finansowych znacząco przyspieszy w kolejnych latach. Kluczowym momentem w realizacji tych założeń będzie skokowe zwiększenie udziału powtarzalnych przychodów abonamentowych" – dodaje.

Do obrotu trafi 76 618 000 akcji serii A oraz 2 000 000 akcji serii B. Ostatnia emisja w formie subskrypcji prywtanej była przeprowadzona w styczniu i lutym 2022 r., a papiery były obejmowane po cenie 1 zł za sztukę. Wartość nominalna wszystkich akcji wprowadzonanych do obroty wynosi 0,10 zł za sztukę.

Dokument Informacyjny YetiForce

Spółka w 2022 r. wypracowała przychód netto ze sprzedaży w kwocie 969 046 zł, co stanowi wynik niższy od analogicznego okresu poprzedniego roku, w którym osiągnięta została wartość 1 179 751,74 zł. W okresie sprawozdawczym spółka poniosła stratę w wysokości 104 272,79 zł, na co miały wpływ zdarzenia jednorazowe, w tym przede wszystkim spłata zobowiązań krótkoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 420 891,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. aktywa obrotowe spółki wynosiły 11 236 484,36 zł, kapitał własny wynosił 10 800 083,71 zł, natomiast stan środków pieniężnych wynosił 2 842 333,98 zł, a należności krótkoterminowe wykazano w kwocie 3 632 415,00 zł - informuje spółka.

Notowane akcje będą występować pod nazwą skróconą „YETIFORCE” i oznaczeniem „YTF”. Informacje nt. szczegółowej sytuacji spółki, wraz z z opisem ryzyk dostępne są w dokumencie informacyjnym.

YetiForce będzie 360 spółką na NewConnect i 4. debiutem w 2023 r. na tym rynku.

Michał Kubicki