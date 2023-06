Informatycy zapłacą niższy podatek. Jest wyrok sądu

Informatycy mogą płacić niższy podatek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zanegował interpretację wydaną przez fiskusa w sprawie świadczenia usług niezwiązanych bezpośrednio z programowaniem.

fot. Gorodenkoff / / Shutterstock

Przedsiębiorcy z branży IT mogą, zgodnie z polskimi przepisami, rozliczać się ze skarbówką ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dla sektora przewidziana jest stawka 12 proc. lub 8,5 proc. Wyższą stawką są opodatkowane usługi związane m.in. z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie oprogramowania.

Przełom w sprawie stawki ryczałtu dla informatyków

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie zgodził się z interpretacją indywidualną wskazującą, że 12-procentową stawką opodatkowane jest świadczenie usług informatycznych. Do sądu wystąpił przedsiębiorca, który zajmuje się optymalizacją stron internetowych.

WSA w Gdańsku wskazał, iż z przedstawionego opisu wynika, że działalność mężczyzny polega na świadczeniu usług ukierunkowanych na wskazanie rozwiązań, które zoptymalizują, polepszą funkcjonowanie strony internetowej, a nie na samodzielnym wdrażaniu tych proponowanych rozwiązań przy pomocy oprogramowania komputerowego. Czynności związane z projektowaniem strony internetowej, jak wskazuje na to wnioskodawca, są bowiem wykonywane już przez samego klienta. Natomiast skarżący nie projektuje struktury i zawartości stron internetowych czy zapisu kodu komputerowego niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia stron internetowych. W związku z powyższym nie można uznać, że działalność podatnika mieści się w usługach związanych z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania.

Praca w IT to nie tylko programowanie

Według Piotra Sekulskiego, doradcy podatkowego w kancelarii Outsourced.pl, cytowanego przez "Rzeczpospolitą", skarbówka długo wydawała pozytywne dla nich interpretacje. W lutym br. nagle zmieniła zdanie i teraz twierdzi, że zasadniczo wszystkie usługi w branży IT są związane z oprogramowaniem i należy do nich stosować 12-proc. ryczałt. Ten wyrok daje informatykom nadzieję na pozytywne zakończenie sporów z fiskusem. Do końcowego rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących stosowania odpowiedniej stawki ryczałtu dojdzie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.