Informatycy mieli mieć pewną pracę. Tymczasem branża IT zwalnia

Choć jeszcze pół roku temu branża technologiczna była rynkiem, gdzie zatrudnienie było najbardziej stabilne, a informatycy mogli przebierać w ofertach pracy, to od kilku miesięcy coraz częściej słychać o grupowych zwolnieniach. W dodatku swoje zespoły redukują nie tylko małe start-upy, ale również najwięksi - jak Google, Amazon czy Microsoft.

fot. BalanceFormCreative / / Shutterstock

Według portalu layoffs.fyi od stycznia do marca najwięksi gracze branży technologicznej zwolnili blisko 160 tys. pracowników – w styczniu prawie 85 tys.,w lutym 36,5 tys. i w marcu ponad 37 tys. Były wśród nich największe marki jak Google, Amazon, Microsoft, Yahoo czy Zoom.

Największe redukcje:

· Accenture - 19 tys.

· Salesforce – 7 tys.

· Indeed – 2,2 tys.

· Twillo – 1,4 tys.

· Zoom – 1,3 tys.

· Tesla – 6 tys.

Duże zwolnienia dotyczą także doskonale znanych platform internetowych, jak Twitter (3,5 tys. osób ), Pinterest (150 osób), Groupon (500 osób) czy Spotify (600 osób).

Winna gorsza koniunktura i… pandemia

Jak mówi Bankier.pl Michael Chaffe, CEO Wolves Summit, nastroje w IT nie są aktualnie najlepsze.

– Bez wątpienia wiele zwolnień w branży technologicznej wynika z globalnych niepokojów gospodarczych, inflacji, wzrostu stóp procentowych i ogólnej korekty na rynku venture capital. Jednakże wiele innych firm, takich jak Stripe, Klarna, Peloton i Shopify zwalnia pracowników z powodu nadmiernej liczby zatrudnień podczas pandemii, ponieważ ich stanowiska już nie mają sensu.

Według Konrada Weiske, wiceprezesa SoDA oraz prezesa zarządu i współzałożyciela Spyrosoft, redukcje dotyczą przede wszystkim dużych firm, które mają swoje specyficzne wyzwania.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

– Uważam, że w temacie zwolnień jest jednak dużo sensacji – mówi Bankier.pl Konrad Weiske. – Obecna sytuacja na rynku pracy IT wynika z uwarunkowań gospodarczych i obecnej koniunktury. W trakcie pandemii był bardzo duży popyt na usługi IT, w efekcie czego wiele firm inwestowało w transformację cyfrową. Wprowadzone m.in. tarcze antykryzysowe sprawiły, że firmy otrzymywały środki dosłownie „za darmo”, a rynek był napędzany „darmowym pieniądzem”. Był on przeznaczany na rozwój i transformację technologiczną. Obecnie środki na ten cel się skończyły.

Co z polskimi firmami IT?

Jak twierdzi Konrad Weiske, duże zwolnienia w światowej branży technologicznej zwolnienia te nie mają jednak większego przełożenia na rodzimy rynek, ponieważ polskie spółki IT mają inną charakterystykę.

– Podstawą ich biznesu jest przede wszystkim eksport usług. Oczywiście, jeśli na całym świecie spada popyt na usługi IT, będzie to miało przełożenie na Polskę, gdzie firmy też będą redukowały. Obejmie to osoby o najniższych kompetencjach, ale z wysokimi pensjami – twierdzi wiceprezes SoDA. – W Polsce zarobki w branży IT rosły o około 10 proc. r/r. Pensje dostosowują się do realiów. Obecnie „sugar-high covidowy” się skończył. W trakcie pandemii był bardzo duży popyt. Oczywiście, na początku był delikatny spadek, ale następnie rynek zaliczył bardzo duże wzrosty. Obecnie pojawił się re-balance. Realne wynagrodzenia będą spadały. Już teraz tak się dzieje.

Według eksperta, gdy na rynku IT znów pojawi się więcej pieniędzy, to wtedy transformacja cyfrowa przyspieszy. W jego opinii zmieni się to najwcześniej w 2024 roku.

Początek fali zwolnień w Polsce?

Według Konrada Weiske, w Polsce jesteśmy na początku fali zwolnień. Tendencja ta może się jednak zmienić się pod koniec bieżącego roku.

– Porównując polski rynek IT z rynkami zagranicznymi, zwolnienia będą miały miejsce, ale na mniejszą skalę i będzie to skorelowane z rozmiarami firmy – uważa ekspert. – Mediana polskiego software house’u to 50-60 osób. Dlatego polskie firmy mają pod tym względem przewagę – mają więcej skrupułów. Prezes w mniejszej spółce jest bardziej przywiązany do pracownika. Zna go osobiście, wie, co robi na co dzień, czy ma rodzinę. Drugim aspektem jest też to, że dziś bardzo trudno jest pozyskać dobrego pracownika, a nowa rekrutacja to zawsze proces, w dodatku kosztowny.

Według badania firmy konsultingowej w obszarze IT – Awareson, która przebadała 140 spółek technologicznych i firm z dużymi działami IT w Polsce, jedynie 16,1 proc. z nich planuje zwolnienia. Natomiast zwiększać zatrudnienie zamierza 61, 8 proc.