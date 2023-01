Influencer manager oficjalnym zawodem. Jak nim zostać i jak kształtują się zarobki?

Influencer manager oficjalnie stał się zawodem. Jednocześnie ruszył pierwszy kierunek, na którym kształcić się będą zawodowi influencer managerowie. Edukacja zakończy się otrzymaniem certyfikatu uznanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Sprawdzamy, jak go zdobyć, ile kosztuje i czy gra jest warta świeczki.

/ Shutterstock

Odpowiadając na potrzeby rynku i rosnące zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów w zakresie influencer marketingu, Instytut Marki Online i Komunikacji we współpracy z największą w Europie Środkowej grupą świadczącą usługi w zakresie influencer i video marketingu otworzył nowy kierunek nauczania pod hasłem „Akademia Influencer Managera”. Nauka potrwa 4 miesiące, a jej ukończenie będzie nagradzane certyfikatem MEiN. Jednocześnie zawód influencer managera zostanie uznany za oficjalny przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i zostanie mu nadany kod zawodu.

Rynek wzrośnie do 85 mld dol.

Branża influencer marketingu jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie, a jej wartość rośnie z roku na rok. Z raportu Research and Markets wynika, że do 2028 globalna wartość rynku influencer marketingu osiągnie wartość 84,89 mld dol. Kolejni influencerzy pojawiają się jak grzyby po deszczu, zasypując rynek oferowanymi przez siebie usługami reklamowymi. W związku z powyższym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu influencer marketingu, którzy zajmą stanowiska w agencjach influencerskich, agencjach 360 stopni zajmujących się szeroko pojętym marketingiem, w działach marketingu po stronie reklamodawców oraz po stronie influencerów reprezentując ich interesy. Na rynku nie brakuje osób zainteresowanych współpracą z influencerami, problemem jest raczej brak doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie, co być może zacznie się zmieniać w najbliższym czasie.

Influencer manager - wymagania

Tworzenie kreatywnych kampanii marketingowych, obsługa social mediów, negocjowanie warunków umów, sprzedaż usług świadczonych przez influencerów, rozliczanie kampanii reklamowych – to tylko niektóre z obowiązków, które spoczywają na barkach influencer managerów. Wykonywanie profesji, o której mowa powyżej wymaga łączenia ze sobą wielu umiejętności – organizacyjnych, sprzedażowych, negocjacyjnych, księgowych, prawniczych, a czasem również zdolności kreatywnych takich jak tworzenie kontentu do social mediów czy układanie haseł reklamowych.

Nie bez znaczenia jest tutaj również posiadanie takich cech jak empatia, elastyczność, asertywność, odporność na stres i łatwość nawiązywania kontaktów. Dlatego programy edukacyjne opracowywane przez ekspertów posiadają szeroki zakres kształcenia rozpoczynając od zagadnień związanych z social mediami i marketingiem, przez PR, aż po zagadnienia z prawa autorskiego i zarządzania. Ukończenie takiego szkolenia powinno pod względem merytorycznym w pełni przygotować osobę zainteresowaną tym zawodem do pracy.

Czy gra jest warta świeczki?

Instytucje oferujące kształcenie do tego zawodu kuszą hasłami o wysokich zarobkach od 4 do nawet 25 tysięcy miesięcznie. Jednak odpowiedź na pytanie „Ile zarabia influencer manager?” nie jest jednoznaczna. Odpowiedź brzmi bowiem: „To zależy.” Od czego? Przede wszystkim od miejsca zatrudnienia, ponieważ inne zarobki osiągnie manager pracujący w agencji influencerskiej, inne influencer manager działający na zlecenie marki będącej usługodawcą, a jeszcze inne osoba będąca managerem konkretnego influencera (lub grupy influencerów) i reprezentująca interesy tej drugiej strony.

Drugą kwestią wpływającą na zarobki jest doświadczenie, znajomość rynku i umiejętności influencer managera, gdyż np. manager reprezentujący interesy konkretnego influencera pracuje na zasadzie prowizyjnej pobierając wynagrodzenie od każdej zrealizowanej współpracy i jego zarobki zależą w dużej mierze od nakładu jego własnej pracy i poświęconego czasu.