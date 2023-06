Inflacyjny galop w Argentynie trwa w najlepsze. Sytuację pogarsza „ucieczka dolarów”

Rząd prognozuje ożywienie gospodarcze. Bezrobocie ma chwilowo wzrosnąć W 2024 r. nastąpi ożywienie gospodarcze; PKB ma wzrosnąć o 3 proc. - podała we wtorek KPRM w założeniach do projektu przyszłorocznego budżetu. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym i lepsze nastroje konsumentów.