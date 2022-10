Inflacyjne rekordy, ostatni samuraj na kolanach i szaleni Turcy - 13 (pechowych?) wykresów tygodnia

fot. Artit Wongpradu / / Shutterstock

W minionym tygodniu nie można było narzekać na nudę. Ani rynek, ani rządowi statystycy na to nie pozwolili. Przypominamy najważniejsze wydarzenia na wykresach.

Statystyki za wrzesień pokazały nieoczekiwane przyspieszenie dynamiki nominalnych płac w sektorze dużych przedsiębiorstw. Nie zmieniło to faktu, że kolejny miesiąc wynagrodzenia rosły wolniej od inflacji CPI. Jednak presja płacowa może drogo kosztować spółki z WIG20.

We wrześniu doświadczyliśmy zdecydowanego przyspieszenia inflacji bazowej, która pierwszy raz w historii osiągnęła dwucyfrową dynamikę roczną. To ewidentny dowód na to, że presja inflacyjna nie dotyczy tylko paliw i żywności, ale jej źródła są krajowe i rozlewają się po całej gospodarce.

Polski przemysł wciąż trzyma się mocno. Wrzesień był trzecim z rzędu miesiącem wzrostu wyrównanej sezonowo produkcji przemysłowej.

Bankier.pl

Wrześniowy wzrost sprzedaży detalicznej okazał się podobny jak w poprzednich miesiącach. Konsumencie istotnie ograniczyli za to zużycie paliw, reagując na niemal rekordowo wysokie ceny.

GUS

Gdy zazwyczaj nudny rynku długu trafia na czołówki mediów, nie jest to dobry znak. A gdy trzeba o nim pisać dzień w dzień, to sytuacja zaczyna robić się poważna. Załamanie notowań polskich obligacji wpisuje się tu w szerszy światowy kontekst.

bloomberg

Mijający tydzień przyniósł stabilizację detalicznych cen paliw w Polsce. Olej napędowy wciąż tankujemy po rekordowo drogo, a ceny benzyny dotarły w pobliże 7 zł/l. Za to autogaz średnio kosztuje najmniej od marca.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex

Rewizja statystyk za wrzesień sprawiła, że (jeszcze?) nie możemy mówić o dwucyfrowej inflacji w strefie euro. W praktyce niewiele to zmienia: tempo spadku siły nabywczej wspólnotowej waluty jest najszybsze w przeszło 20-letniej historii eurolandu.

Eurostat

Mimo że wyceny giełdowych spółek w tym roku w wielu przypadkach osiągają swoje wieloletnie minima, chętnych na ogłoszenie wezwania jest, póki co, mniej niż w latach poprzednich. Spółek na GPW jednak wciąż ubywa, a załamanie na rynku ofert publicznych sprowadza ich liczbę najniżej od 2010 r.

opracowanie własne na podstawie danych GPW

Turecki bank centralny nie przestawia zadziwiać świata finansów. Pomimo szalejącej w kraju hiperinflacji ponownie ściął stopy procentowe. Dla Turków taki „monetarny szamanizm” zapewne skończy się tragicznie.

Trading Economics

Po raz pierwszy od 1990 roku kurs USD/JPY przełamał 150. Władze starają się powstrzymać załamanie waluty, którą złośliwi ochrzcili już mianem "peso", ale póki postępował będzie rozdźwięk między polityką pieniężną Fedu i Banku Japonii o odwrócenie trendu może być trudno.

Bankier.pl

Posucha na budowach mieszkań prowadzonych przez deweloperów trwa w najlepsze. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w III kw. 2022 r. deweloperzy rozpoczęli budowę 22,2 tys. mieszkań. To najgorszy wynik od sześciu lat i jednocześnie o blisko 45 proc. niższy niż przed rokiem.

Bankier.pl

W pierwszej połowie 2022 r. Polacy rozpoczęli budowę 1392 domów jednorodzinnych w oparciu o zgłoszenie, a więc bez konieczności ubiegania się o pozwolenie budowlane – wynika z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Pomimo ustawowego zwiększenia powierzchni wciąż rzadziej niż co trzydziesty dom jednorodzinny budowany jest w Polsce według tej, w teorii, uproszczonej ścieżki.

Bankier.pl

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021 rzadko kiedy pobudzają tak, jak dane o liczbie pustostanów w Polsce. Niestety we wcześniejszych edycjach nie zbierano informacji o lokalach niezamieszkałych.

Bankier.pl

JM