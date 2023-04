Inflacyjne hamowanie, szwajcarski run na bank i perła w koronie wicepremiera

Ostatnie dni przed wyczekiwaną majówką były na tyle intensywne, że odpoczynek rzeczywiście się przyda. Dane o inflacji, sprzedaży detalicznej i rynku mieszkaniowym w Polsce przeplatały się z informacjami o PKB w Unii Europejskiej i USA, a na dokładkę zaskakujące wyniki pokazał symbol niemieckiej bankowości. Wszystkie najważniejsze wydarzenia przypominamy tradycyjnie w formie wykresów.

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów kwiecień przyniósł dalsze wyhamowanie rocznej inflacji CPI w Polsce. Niestety wzrost cen dóbr konsumpcyjnych pozostaje bardzo szybki, co oddala wizję powrotu inflacji do 2,5-procentowego celu.

Bankier.pl na podstawie GUS

Marzec przyniósł pogłębienie zimowego regresu w statystykach sprzedaży detalicznej. Najwidoczniej polscy konsumenci przeszli od słów do czynów i na skutek realnego spadku wynagrodzeń wreszcie zaczęli zaciskać pasa.

Marzec przyniósł dalsze hamowanie produkcji przemysłowej w Polsce. Analitycy zwracają uwagę na efekty bazy oraz głęboki spadek aktywności w sektorze energetycznym.

Bankier.pl na podstawie danych GUS

Nie potwierdziły się powszechne pod koniec ubiegłego roku prognozy zakładające płytką recesję w gospodarce strefy euro. Po zerowym wzroście w IV kwartale początek 2023 roku przyniósł delikatne ożywienie koniunktury – dowiadujemy z danych Eurostatu.

Bankier.pl na podstawie Eurostatu

Marzec przyniósł wreszcie powiew wiosny na budowach prowadzonych przez deweloperów – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Powiew ów, pomimo wzrostu o 67 proc. m/m, był jednak wyłącznie pozorny, ponieważ za branżą najgorszy marzec od trzech lat i najgorszy pierwszy kwartał od sześciu lat.

Bankier.pl

Początek roku stał pod znakiem powolnego wzrostu amerykańskiej gospodarki – wynika ze wstępnych szacunków PKB. Niezbyt dobrze wygląda też wzrost deflatora, czyli najszerszej miary inflacji w gospodarce.

Wysoka inflacja cenowa nie jest wyłącznie polskim problemem. W wielu innych krajach świata siła nabywcza pieniądza także spada w dwucyfrowym tempie, ale niestety nasz kraj zajmuje dość wysoką pozycję na "inflacyjnej liście przebojów".

IMF

Kwietniowy powiew optymizmu na rynku złotego póki co nie znalazł odbicia w prognozach większości analityków. Walutowi eksperci pozostają sceptyczni względem perspektyw złotego na resztę roku oraz rok 2024.

First Republic Bank przyznał, że w niespełna miesiąc stracił ponad 100 miliardów dolarów depozytów, czyli ponad połowę wkładów klientów. W handlu posesyjnym w poniedziałek akcje banku przeceniono o ponad 20 proc. W czasie wtorkowej sesji na Wall Street przecena sięgnęła 49 proc., a akcje były notowane najniżej w historii.

W ostatnich latach gminy coraz rzadziej stawiają na budownictwo komunalne. Spada także liczba sprzedawanych mieszkań, również obecnym najemcom, którzy muszą z kolei mierzyć się z rosnącymi czynszami. Zobacz osiem wykresów o mieszkaniach komunalnych.

Bankier.pl

To był dopiero run na bank. Credit Suisse ujawnił skalę paniki, która go dotknęła. Bank podał wyniki za I kwartał 2023 r. i pokazał, jaki był odpływ aktywów w tym czasie. Kwartalny raport może być jednym z ostatnich w historii Credit Suisse, bo trwa proces przejęcia go przez Bank UBS przy wsparciu rządu Szwajcarii.

Chartmaker

Kierowane przez wicepremiera Jacka Sasina Ministerstwo Aktywów Państwowych od 2021 r. przedstawia zbiorczo aktualne dane o sytuacji ekonomicznej spółek giełdowych kontrolowanych przez resort. Z aktualnego wydania wynika, że JSW jest prawdziwą perłą w koronie ministra, biorąc pod uwagę bieżące wskaźniki giełdowe i kurs, który zyskał najwięcej od zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego.

www.gov.pl

Bank centralny Szwecji zdecydował się na kolejną 50-punktową podwyżką stopy procentowej i zapowiedział kolejne podwyżki po 25 pb. Riksbank uzasadnia swoje działania ciągle wysoką inflacją.

Opublikowany raport finansowy pokazał, że współczynnik kapitałowy, będący miarą wypłacalności Deutsche Banku wzrósł rok do roku, a kwartał skończył się kolejny raz z zyskiem, większym niż przewidywały prognozy. Bank doświadczył jednak odpływu aktywów o wartości ponad 20 mld euro.

tradingeconomics.com

Obserwowany od połowy kwietnia spadek cen hurtowych wreszcie znalazł przełożenie na ceny przy dystrybutorach. Na tegoroczną majówkę wyruszymy, korzystając z wyraźnie tańszego oleju napędowego oraz nieco niższych cen benzyny i LPG.