Mimo że ten pracujący tydzień był krótszy niż zazwyczaj, nie zabrakło ciekawych danych makro - z Polski, jak i z zagranicy. Przypominamy najważniejsze wykresy ostatnich dni.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Grudzień okazał się drugim z rzędu miesiącem hamowania inflacji. Ale ceny dóbr konsumpcyjnych wciąż były zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej. Taka sytuacja ma się utrzymać przez cały rok - koszty życia w Polsce będą nadal bardzo szybko rosły, choć inflacja powinna wyraźnie spadać.

W tym tygodniu na temat inflacji i innych danych makro rozmawiali Maciej Kalwasiński i Krzysztof Kolany w pierwszym odcinku nowego programu "Zdania ekspertów są podzielone".

Bankier.pl na podstawie danych GUS

Inflacja w Niemczech wyraźnie spowolniła w efekcie jednorazowego opłacenia rachunków za gaz i ogrzewanie z budżetu federalnego.

Bankier.pl na podstawie danych Destatis

Grudzień przyniósł nieco silniejszy od oczekiwań ekonomistów spadek inflacji CPI w Szwajcarii. Choć szwajcarska inflacja pozostaje bardzo niska jak na europejskie standardy, to wciąż wyraźnie wykracza poza przedziałowy cel Szwajcarskiego Banku Narodowego.

Grudniowe statystyki pokazały silny spadek inflacji CPI w Turcji. Nie zmienia to faktu, że tempo utraty siły nabywczej przez lirę pozostaje nieakceptowalnie wysokie.

Mimo że inflacja nie ma wrócić do celu NBP w perspektywie najbliższych dwóch lat, większość RPP sprzeciwia się zaostrzeniu polityki pieniężnej. Ewentualna zmiana nastawienia Rady może nastąpić w marcu, choć jest to raczej mało prawdopodobne.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych spadła w grudniu do najniższego poziomu od ponad dwóch lat. Rządowa alternatywa dla lokat jest zdecydowanie gorsza od oferty bankowej, a bardzo wysoka inflacja zniechęca do zakupów "obligacji Morawieckiego". Nadal jak świeże bułeczki schodzą za to papiery "antyinflacyjne".

Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Tuż przed świętami wskaźnik, od którego uzależnione jest oprocentowanie „frankowych” hipotek, przekroczył 0,5 proc. Po raz ostatni na takim poziomie stawka referencyjna znajdowała się 14 lat wcześniej. Przestrzeń dzieląca raty kredytów złotowych i CHF z epoki pierwszej mieszkaniowej hossy znowu zaczyna się zwiększać.

Bankier.pl

Polski rynek złota rośnie jak na drożdżach i według szacunków Grupy Goldenmark w roku 2022 był blisko trzykrotnie większy niż jeszcze pięć lat temu. Jeśli te obliczenia są poprawne, to Polska mogła awansować do europejskiej czołówki pod względem obrotu złotem inwestycyjnym.

DU