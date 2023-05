Inflacyjna radość nie poniosła nowojorskich indeksów

Po publikacji kwietniowych danych o amerykańskiej inflacji CPI na rynkach finansowych zapanowała mała euforia. Wszystko jednak skończyło się bez fajerwerków. Wyraźnie na plusie dzień zakończył jedynie Nasdaq.

fot. Wang Ying / / Xinhua News Agency

Gwoździem środowego programu na rynkach miały być kwietniowe statystyki inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. I faktycznie nim były, choć na pierwszy rzut oka nie wniosły wiele nowego. Roczna dynamika „szerokiego ” CPI uległa minimalnemu obniżeniu (z 5,0% do 4,9%), a główną rolę odegrała tu kwestia zaokrągleń, ponieważ dynamika miesięczna (0,4%) okazała się zgodna z rynkowym konsensusem. Więcej o tych danych piszemy w tekście zatytułowanym „Inflacja w USA ledwo drgnęła. Bazowa wyższa od „szerokiego” CPI”.

Ważne były jednak detale, w tym przede wszystkim silne wyhamowanie dynamiki w kluczowej dla kierownictwa Rezerwy Federalnej sferze usług. Wskaźnik cen usług z wyłączeniem kosztów mieszkania wzrósł bowiem tylko o 0,1% mdm oraz 5,2% rdr. A to właśnie na uporczywie wysoką inflację w sektorze usług wielokrotnie zwracał uwagę przewodniczący Fedu Jerome Powell.

W rezultacie na stole od razu pojawiła się kwestia obniżki stopy funduszy federalnych (FFR), do jakiej według rynku terminowego może dojść już pod koniec lipca. Kontrakty na FFR na 41% wyceniają szanse 25-punktowej obniżki na lipcowym posiedzeniu FOMC oraz praktycznie przesądzają (prawie 80% szans!) taki ruch do września. Byłby to więc długo oczekiwany „Fed pivot”.

- Stopa bezrobocia to tylko 3,4%, mamy 9,5 mln wolnych miejsc pracy, wzrost płac jest gorący, a Fed zapewne przez miesiące pozostanie skoncentrowany na swojej agendzie zwalczania inflacji – studził ten entuzjazm Johan Grahn z Allianz Investment Management cytowany przez Reutersa.

Taka bardziej stonowana była też finalna reakcja Wall Street. Euforia z początku sesji szybko opadła i ostatecznie Dow Jones zakończył środową sesją minimalnie pod kreską, pozostając na poziomie 33 531,33 pkt.

Ale już S&P500 zdołał zyskać 0,45%, finiszując z wynikiem 4 137,64 pkt. W dalszym ciągu oznacza to utrzymanie się w ramach trwającej od początku kwietnia konsolidacji i brak ataku na lokalne szczyty z lutego i początku maja.

Lepiej spisał się jedynie Nasdaq Composite, który zyskawszy 1,04% zameldował się na najwyższym poziomie od sierpnia 2022 roku. To właśnie spółki technologiczne pociągnęły szeroki rynek. Akcje Alphabetu zwyżkowały o 4,1%, Amazona o 3,4%, Apple’a o 1%, a Microsoftu o 1,7%. Dla wycen wysoko wycenianych spółek wzrostowych nasilenie oczekiwań na spadek stóp procentowych to bardzo dobra wiadomość, ponieważ zwiększa bieżącą wartość oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych.