Inflację widać także w danych o kartach. Rekordowa wartość transakcji

Na koniec czerwca 2022 r. Polacy mieli w swoich portfelach blisko 44 mln kart płatniczych. Kartami płacimy coraz częściej i wydajemy coraz większe kwoty. W drugim kwartale 2022 r. wartość transakcji kartowych osiągnęła rekordowy poziom – 277 mld zł.

Narodowy Bank Polski opublikował dane o kartach płatniczych za II kwartał 2022 r. Tradycyjnie informacje zawarte w raportach pokazują zachodzące na rynku płatności bezgotówkowych zmiany. Jak wynika z opracowania, na koniec czerwca Polacy mieli w swoich portfelach blisko 44 mln kart płatniczych. Najpopularniejszym typem karty były debetówki, których było łącznie 36,7 mln. Na drugim miejscu znalazły się karty kredytowe. Tego typu plastików ubywa z kwartału na kwartał. W czerwcu mieliśmy ich nieco ponad 5 mln. Ubyło także kart przedpłaconych – ich liczba spadła do 1,9 mln, oraz tradycyjnie kart obciążeniowych, które stanowią obecnie margines rynku. Jest ich raptem 181 tys.

W drugim kwartale Polacy wykonali za pomocą kart płatniczych aż 2 348 mln transakcji. To znacznie więcej niż kwartał wcześniej, kiedy odnotowano ich 1 977 mln. Wśród transakcji kartami przeważały płatności, których było 2 210 mln. Transakcje gotówkowe, czyli np. wypłaty z bankomatów stanowiły jedynie 138 mln. Był to także rekordowy kwartał pod względem wartości obrotu kartowego – za pomocą kart dokonaliśmy transakcji o wartości 277 mld zł (o 34 mld więcej niż w I kw. 2022 r.). Już ponad połowę (56 proc.) transakcji kartami pod względem wartości stanowiły płatności bezgotówkowe. Rekordową wartość transakcji można tłumaczyć m.in. faktem wysokiej inflacji i rosnącymi cenami towarów.

Ale nie tylko – za wzrost odpowiada także rosnąca sieć terminali akceptujących płatności, a co za tym idzie większa dostępność punktów, gdzie można płacić kartami. Jak wynika z danych NBP, na koniec II kwartału 2022 r. w Polsce działało już blisko 1,2 mln terminali POS – o 122 tys. więcej niż rok wcześniej. Na koniec czerwca 2022 r. punktów udostępniających terminale do płatności było już 868 tys. – o 95 tys. więcej niż w czerwcu 2021 r. Obecnie już wszystkie terminale działające w sklepach obsługują transakcje zbliżeniowe. Rośnie też liczba terminali z usługą cashback. Na koniec II kwartału było ich 353 tys.

Okres przedwakacyjny to tradycyjnie czas, gdy rośnie liczba bankomatów. Operatorzy wystawiają bowiem na rynek tzw. bankomaty sezonowe – urządzenia instalowane głównie w kurortach i miejscowościach turystycznych. Na koniec II kwartału 2022 r. na rynku działało 21 510 bankomatów – o 300 więcej niż w marcu 2022 r. W bankomatach zrealizowaliśmy 127 mln wypłat o łącznej wartości 95 mld zł. To wzrost w porównaniu do wcześniejszego kwartału, gdzie liczby te wynosiły odpowiednio 114 mln i 90 mld zł. Chętniej też dokonywaliśmy wpłat do tego typu urządzeń. Depozyt złożyliśmy 22 mln razy, a łączna wartość wpłat wyniosła 53 mld zł.