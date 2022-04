Inflacja, zmiany podatkowe i COVID to największe wyzwania dla firm. Badanie

KNF zezwala Goldman Sachs na przejęcie NN Investment Partners TFI

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do pośredniego nabycia przez Goldman Sachs Group Inc. akcji NN Investment Partners TFI - poinformowała KNF w komunikacie prasowym.