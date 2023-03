Inflacja w strefie euro wyraźnie wyhamowała za sprawą wysokiej bazy

Za sprawą efektu bazy w marcu inflacja konsumencka zwolniła we wszystkich państwach strefy euro za wyjątkiem Malty i Słowenii, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Za to we wszystkich państwach eurozony ceny wzrosły w porównaniu do lutego.

Inflacja HICP w strefie euro wyhamowała w marcu do 6,9 proc. wobec 8,5 proc. w lutym i 7,1 proc. oczekiwanych przez ekonomistów. Jest to najniższy odczyt od lutego 2022 r.

Wyraźne spowolnienie inflacji jest zasługą efektu wysokiej bazy. Po zeszłorocznym ataku Rosji na Ukrainę mocno w górę poszły ceny paliw, a wraz z nimi punkt odniesienia dla dzisiejszych danych o dynamice cen. W bieżącym miesiącu Eurostat zanotował spadek cen w kategorii energia o 0,9 proc. w porównaniu do marca 2022 r. W lutym roczny wzrost wynosił 13,7 proc.

Coraz szybciej wciąż drożała żywność, alkohol i papierosy - o 15,4 proc. rdr wobec 15 proc. rdr miesiąc wcześniej i 14,1 proc. w styczniu. Przyspieszał również wzrost cen usług - do 5 proc. rdr wobec 4,8 proc. w lutym i 4,4 proc. na początku roku. Nieznacznie zwolniła za to dynamika cen dóbr przemysłowych - do 6,6 proc. rdr wobec 6,8 proc. w poprzednim miesiącu i 6,7 proc. w styczniu.

Inflacja bazowa - wyliczana z pominięciem żywności, energii oraz alkoholu i papierosów - przyspieszyła zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów do 5,7 proc. wobec 5,6 proc. w lutym. To najwyższy odczyt w historii serii danych Eurostatu sięgającej 2001 r.

Jako że efekty bazy zakłócają porównanie w perspektywie rocznej, szczególną uwagę warto zwrócić na dane w ujęciu miesięcznym. W porównaniu do lutego ceny w strefie euro wzrosły o 0,9 proc. - szacuje Eurostat. Jest to najwyższa miesięczna dynamika od października (1,5 proc. mdm). W lutym wyniosła 0,8 proc. mdm, przerywając 3-miesięczną serię spadków. Szczególną uwagę zwraca wzrost cen żywności nieprzetworzonej aż o 1,9 proc. i zmniejszenie cen energii o 2,2 proc.

W ujęciu rocznym inflacja zwolniła w marcu w niemal wszystkich państwach strefy euro. Nadal najszybciej rosły ceny w państwach bałtyckich: na Łotwie (17,3 proc.), w Estonii (15,6 proc.) i Litwie (15,2 proc.), a tuż za podium znalazła się Słowacja (14,8 proc.). Po drugiej stronie inflacyjnej tabeli uplasowały się Luksemburg (3 proc.) i Hiszpania (3,1 proc.). Inflacja w Holandii spadła aż o 4,4 punkty procentowe, czyli prawie o połowę - do 4,5 proc. Na Malcie pozostała stabilna (7 proc.), a przyspieszyła jedynie w Słowenii - o 1 p.proc., do 10,4 proc.

W porównaniu do lutego ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły we wszystkich państwach eurozony. Najszybciej drożały dobra w Portugalii (2 proc. mdm) i Grecji (1,6 proc. mdm), najwolniej - w krajach Beneluksu - o 0,2 proc.

Warto pamiętać, że zmiany wskaźników inflacji cenowej (a niekoniecznie samej inflacji) w wielu państwach są zasługą nadzwyczajnych rozwiązań wprowadzanych przez władze. W rezultacie wskaźniki inflacji w krajach Unii Europejskiej (zarówno CPI, jak i HICP) przestały być ze sobą porównywalne. Urzędowe limity cen energii albo przejściowe obniżki stawek podatków wpływają na obniżenia wskaźnika HICP (albo CPI), ale nie na spadek inflacji samej w sobie rozumianej jako spadek siły nabywczej pieniądza.

Inflacja HICP jest przy tym odmienną miarą wzrostu cen od najpopularniejszego i stosowanego przez polski GUS wskaźnika CPI. O różnicach między wskaźnikami pisaliśmy w artykule „Jak GUS mierzy inflację? Statystycy wyjaśniają”. W skrócie: obie miary stosują nieco odmienny system wag i uwzględniają nieco inny zakres wydatków.