Inflacja w strefie euro wyraźnie hamuje. Już tylko w jednym kraju przekracza 20%

Inflacja w strefie euro okazała się w styczniu znacząco niższa, niż oczekiwali analitycy. W publikacji Eurostatu zabrakło jednak danych z Niemiec. Wciąż przyspieszała za to inflacja bazowa z wyłączeniem energii i żywności.



Inflacja HICP w strefie euro zmniejszyła się w styczniu do 8,5 proc. wobec 9,2 proc. w grudniu i 9 proc. oczekiwanych przez ekonomistów. Był to trzeci z rzędu spadek rocznej dynamiki cen konsumpcyjnych.

Wciąż wysoki odczyt wskaźnika inflacji jest przede wszystkim efektem wzrostu cen energii (o 17,2 proc. w skali roku) oraz żywności, alkoholu i papierosów (14,1 proc. rdr). O ile w pierwszej kategorii obserwujemy wyraźne hamowanie rocznej dynamiki wzrostu cen - jeszcze w październiku przekraczała 40 proc. - to żywność et consortes drożeje coraz szybciej (13,8 proc. rdr w grudniu). Bardziej niż przed miesiącem rosły także ceny dóbr przemysłowych (6,9 proc. wobec 6,4 proc.), zwalniał za to wzrost cen usług (4,2 proc. wobec 4,4 proc.).

W porównaniu do grudnia ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w strefie euro o 0,4 proc. - szacuje Eurostat. Miesięczne obniżki zanotowano we wszystkich podstawowych kategoriach z wyjątkiem żywności, alkoholu i papierosów. Nieprzetworzona żywność podrożała o 1,3 proc. wobec ostatniego miesiąca minionego roku.

Inflacja w strefie euro utrzymywała się zdecydowanie powyżej 2-proc. celu Europejskiego Banku Centralnego. Najbliższe posiedzenie władz EBC odbędzie się w czwartek. Analitycy spodziewają się podwyżki stóp proc. o 50 pb. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących ma zostać podniesiona do 3 proc., najwyższego poziomu od 2009 r. Tymczasem inwestorzy zastanawiają się, kiedy cykl podwyżek ceny pieniądza w banku centralnym eurozony zostanie zakończony i do jakiego poziomu doszlusują stopy procentowe. Obecnie wydaje się, że główna stopa proc. EBC może wzrosnąć do 3,5 proc., czyli - pomijając oczekiwany, czwartkowy ruch - jeszcze tylko o 50 pb.

"Gołębie" wskazują nie tylko na zwalniającą inflację, ale również politykę innych kluczowych banków centralnych. Do zakończenia cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej szykuje się m.in. Fed. Amerykanie najbliższą decyzję ogłoszą w środę o godz. 20:00. Argumentem dla europejskich "jastrzębi" są rosnące odczyty wskaźnika inflacji bazowej. Ceny dóbr konsumpcyjnych z wyjątkiem energii i nieprzetworzonej żywności wzrosły w styczniu o 7 proc. rdr wobec 6,9 proc. w grudniu i 6,6 proc. w listopadzie - szacuje Eurostat. Z drugiej strony w porównaniu do grudnia spadły o 0,4 proc. Ponadto, wskaźnik obliczany z pominięciem cen alkoholu i papierosów ustabilizował się na poziomie 5,2 proc. rocznie, a w ujęciu miesięcznym wyniósł -0,8 proc.

Władze EBC mają twardy orzech do zgryzienia, ponieważ sytuacja w poszczególnych państwach strefy euro diametralnie się różni. Co prawda inflacja HICP we wszystkich krajach zdecydowanie przekracza 2-proc. cel inflacyjny banku centralnego, ale w niektórych osiąga poziom dalece bardziej niepokojący.

W ujęciu rocznym ceny najszybciej rosły w państwach bałtyckich: na Łotwie (21,6 proc.), w Estonii (18,8 proc.) i Litwie (18,4 proc.). Po drugiej stronie inflacyjnej tabeli znalazły się Hiszpania i Luksemburg (po 5,8 proc.).

Roczna dynamika wzrostu cen przyspieszyła w 5 spośród 18 krajów, dla których zaraportowano dane za styczeń. Najmocniej hamowały Belgia (o 2,7 p.proc.) i Niderlandy (o 2,6 p.proc.), najbardziej przyspieszyła Estonia (1,3 p.proc.). W przypadku Chorwacji, która od stycznia dołączyła do strefy euro, inflacja zwolniła do 12,5 proc. wobec 12,7 proc. w ostatnim miesiącu minionego roku.

W porównaniu do grudnia wzrost cen zanotowano w 8 państwach. O 2,7 proc. podskoczyły na Słowacji, a o 1,9 proc. spadły w Niderlandach. W Chorwacji zanotowano minimalny wzrost - o 0,2 proc.

Zestawienie Eurostatu wyjątkowo nie zawiera danych z Niemiec. Statystycy zza naszej zachodniej granicy przesunęli publikację z 31 stycznia na przyszły tydzień. Niemcy są największą gospodarką strefy euro, więc brak ich danych mógł mieć wpływ na wysokość odczytu dla całej eurozony. Ekonomiści szacowali, że inflacja nad Renem przyspieszy w styczniu po tym, jak w grudniu wyraźnie spadła w efekcie jednorazowego opłacenia rachunków za gaz i ogrzewanie z budżetu federalnego.

Dlatego warto pamiętać, że zmiany wskaźników inflacji cenowej (a niekoniecznie samej inflacji) w wielu państwach są zasługą nadzwyczajnych rozwiązań wprowadzanych przez władze. W rezultacie wskaźniki inflacji w krajach Unii Europejskiej (zarówno CPI, jak i HICP) przestały być ze sobą porównywalne. Urzędowe limity cen energii albo przejściowe obniżki stawek podatków wpływają na obniżenia wskaźnika HICP (albo CPI), ale nie na spadek inflacji samej w sobie rozumianej jako spadek siły nabywczej pieniądza.

Inflacja HICP jest przy tym odmienną miarą wzrostu cen od najpopularniejszego i stosowanego przez GUS wskaźnika CPI. O różnicach między wskaźnikami pisaliśmy w artykule „Jak GUS mierzy inflację? Statystycy wyjaśniają”. W skrócie: obie miary stosują nieco odmienny system wag i uwzględniają nieco inny zakres wydatków.