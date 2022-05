20% inflacji w kraju strefy euro

Rekordowa inflacja. Lewica do premiera: jeżeli ktoś w banku myliłby się o 10 proc., to by się podał do dymisji

Przy najwyższej od 24 lat inflacji konieczna jest nowelizacja budżetu, a premier powinien podać się do dymisji - oświadczył we wtorek szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Wiceszef klubu Tomasz Trela przypomniał o osłonowych propozycjach legislacyjnych Lewicy oraz pieniądzach z KPO na "tu i teraz".